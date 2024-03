Geschaffen für jeden Einsatzzweck: Nikon stellt das NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR mit 14,2-fachen Zoombereich vor

Düsseldorf, 27. März 2024 – Nikon stellt sein neues Zoomobjektiv der Z-Serie vor – das NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR. Mit einem beeindruckenden 14,2-fachen Zoom in einem kompakten und leichten Gehäuse kann dieses vielseitige, universell einsetzbare Superzoom-Objektiv für jede fotografische Gelegenheit auf der Nikon-Z-Kamera angebracht bleiben! Seien es Landschaften im Weitwinkelbereich, Straßenszenen und Actionaufnahmen mit dem Tele oder sogar Nahaufnahmen in der Natur: Mit dem Objektiv können Fotograf:innen ihrer Inspiration und Kreativität freien Lauf lassen.

Mit seinen kompakten Proportionen und einem Gewicht von nur 725g lässt sich dieses 14,2-fach-Zoomobjektiv problemlos in einer Tasche verstauen oder kann sogar direkt an einer Nikon Z-Kamera mitgenommen werden. Der äußerst vielseitige Zoombereich bietet 28mm im Weitwinkelbereich, 400mm im Supertelebereich und alle weiteren Brennweiten dazwischen. Um die kreativen Möglichkeiten auf Situationen mit wenig Licht oder schnellere Action ausdehnen zu können, wirkt der eingebaute optische Bildstabilisator mit 5,0 Blendenstufen Verwacklungen entgegen, und der VR-Vorteil erhöht sich auf 5,5 Blendenstufen, wenn das Objektiv an einer Nikon-Z-Kamera mit Synchro-VR verwendet wird.1,2 Darüber hinaus nutzt dieses Objektiv den schnellen sowie leisen Schrittmotor von Nikon für den Autofokus, so dass Fotograf:innen auch bei sich schnell bewegenden Motiven präzise fokussieren können.

Das universelle Superzoom-Objektiv NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR eignet sich nicht nur für Weitwinkel- und Teleaufnahmen. Mit seinen Naheinstellgrenzen von nur 0,2m bei 28mm und 1,2m bei 400mm3 ist dieses Superzoom-Objektiv auch für Nahaufnahmen geeignet. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:2,8. So können Fotograf:innen brillante, detailreiche Aufnahmen kleinerer Motive mit fast der Hälfte ihrer tatsächlichen Größe reproduzieren. Dieses leichtgewichtige Superzoom-Objektiv ist darüber hinaus jedem Wetter gewachsen: Dank der zuverlässigen Abdichtung des Bajonetts und aller beweglichen Teile lässt sich jede Reise, jeder Spaziergang und jede Art von Licht auch bei ungünstigen Wetterbedingungen optimal nutzen.

Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Unser neues NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR ist das leichteste Objektiv der NIKKOR-Z-Reihe, das bis zu 400mm reicht, und es ist einfacher zu bedienen als ein Superteleobjektiv mit Festbrennweite. Es ist perfekt für Personen, die nur ein Objektiv bei sich tragen und für jede Fotogelegenheit bereit sein möchten, ob nah oder fern.“ ​ ​

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

Weniger tragen, mehr sehen. Beeindruckender 14,2-fach-Zoom: Der enorm vielseitige Brennweitenbereich deckt 28 mm im Weitwinkelbereich, 400 mm im Supertelebereich und alles dazwischen ab.

Leicht und ausgewogen: Mit einem Gewicht von nur 725 g ist dieses Weitwinkel- bis Superteleobjektiv unglaublich einfach zu handhaben. Motiverfassung und -verfolgung funktioniert reibungslos, selbst wenn das Objektiv bis auf 400 mm ausgefahren ist.

Bis zu 5,5 Blendenstufen VR: 5,0 Blendenstufen1 des integrierten optischen Bildstabilisators wirken Verwacklungen entgegen, für scharfe Aufnahmen auch bei wenig Licht. Bei Verwendung mit einer Nikon-Z-Kamera, die über Synchro-VR verfügt, erweitert sich die Korrektur auf 5,5 Blendenstufen.2

Großartig im Nahbereich: Die Naheinstellgrenze liegt im Weitwinkelbereich bei nur 0,2 m und im 400-mm-Zoom bei 1,2 m.3 Ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:2,8 ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen.

Zuverlässiger Autofokus: Der schnelle, leise Schrittmotor von Nikon sorgt für schnelles Scharfstellen und bietet einen nahezu geräuschlosen Betrieb.

Bewährte Nikon-Ergonomie: Der geräuschlose Einstellring ist individuell anpassbar und ein Zoom-Lock-Schalter verhindert, dass das Objektiv versehentlich ausfährt.

Abgedichtet und reisefertig: Die zuverlässige Abdichtung um das Bajonett und alle beweglichen Teile verhindert das Eindringen von Staub und Wassertropfen in den Objektivtubus.

Quadratische Gegenlichtblende: Die mitgelieferte Gegenlichtblende hat ein auffälliges, quadratisches Design. Sie kann umgedreht werden, um das Objektiv platzsparend zu verstauen. Es ist möglich, mit umgekehrter Gegenlichtblende zu fotografieren.

1 VR mit 5,0 Blendenstufen: gemessen nach CIPA-Standards mit VR-Funktion auf NORMAL und Zoom auf maximaler Teleposition.

2 5,5-Blendenstufen-Synchro-VR: gemessen nach CIPA-Standards mit VR-Funktion auf NORMAL. Erhältlich in Verbindung mit einer spiegellosen Kamera mit Vollformat-/FX-Format-Wechselobjektiv, die mit Synchro-VR kompatibel ist. ​

3 Bei Weitwinkel-Nahaufnahmen in Naheinstellgrenze mit aufgesetzter Gegenlichtblende beträgt der Arbeitsabstand zum Motiv (ca.) 18,8 mm.

Verfügbarkeit und Preis

Das NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR ist voraussichtlich Ende März 2024 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.549,00 EUR im Handel erhältlich.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden sich unter www.nikon.de.