A | Art SIGMA 50mm F1.2 DG DN

Vorstellung eines weiteren F1.2-Objektivs der SIGMA Art-Linie. Höchstleistung über die konventionellen Grenzen hinaus.

Herausragende Gestaltungsmöglichkeiten dank einer Blende von F1.2 Leichtestes Objektiv seiner Klasse Hervorragend ausgestattet für den professionellen Einsatz

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH782-03 | Köcher Frontdeckel LCF-72mm III | Rückdeckel LCR II

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount*1 | Sony E-Mount*2

Markteinführung: April 2024

Preis: UVP 1.499,00 €

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

*1 L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

*2 Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Das leichteste Objektiv seiner Klasse*― Lichtstärke F1.2 für ein Höchstmaß an Ausdrucksstärke innerhalb der SIGMA Art-Linie

SIGMAs Art-Linie steht seit jeher für innovative Entwicklungen. Mit dem SIGMA 50mm F1.2 DG DN|Art werden die Möglichkeiten für kreative und künstlerische Fotografie nun nochmals erweitert. Das Ziel der SIGMA Konstrukteure war es, ein Objektiv mit der hohen Ausdrucksstärke einer Blende F1.2 in Kombination mit geringem Gewicht für maximale Bewegungsfreiheit zu schaffen.

Über den gesamten Fokusbereich bietet das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art schon bei Offenblende eine hervorragende Auflösung im gesamten Bild. Die Lichtstärke F1.2 sorgt für ein harmonisches Bokeh und bietet hohes Potenzial für die kreative Bildgestaltung. Das optische Design und die mechanische Konstruktion des Objektivs wurden auf das Wesentliche konzentriert. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiges Objektiv mit Lichtstärke F1.2 in einem kompakten und leichten Gehäuse.

Ausstattung und Funktionen des SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art werden selbst professionellen Ansprüchen gerecht. Ein moderner dualer HLA-Antrieb (High-Response Linear Actuator) sorgt für schnelle und präzise Fokussierung, dabei konnte die Geräuschlage noch weiter reduziert werden. Mit diesem großartigen F1.2-Objektiv der SIGMA Art-Linie wird Bildgestaltung zum Genuss und Fotografie zu einem besonderen Erlebnis.

* Als 50mm F1.2 AF-Wechselobjektiv für spiegellose Vollformatkameras (Stand: März 2024 / lt. SIGMA Recherche)

[Hauptmerkmale]

1.Herausragende Gestaltungsmöglichkeiten dank einer Blende von F1.2

Bei der Entwicklung des SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art wurde besonderer Wert auf hohe Auflösung bei Offenblende im gesamten Fokusbereich und ein eindrucksvolles, schönes Bokeh gelegt. Dank der F1.2-Blende erzeugt der Kontrast zwischen der Schärfeebene und dem fließenden Bokeh einen starken räumlichen Charakter. Die dreizehn Lamellen der Blende verleihen dem effektvollen Bokeh den letzten Schliff. Fokus-Breathing wird weitgehend verhindert, so sind auch bei Videoaufnahmen die Gestaltungsmöglichkeiten des Objektivs im vollen Umfang nutzbar.

Lichtstärke F1.2 und höchste Auflösung von Naheinstellgrenze bis Unendlich

Das neue optische Design erreicht ein hohes Auflösungsvermögen, wobei jede Form der Aberration bereits bei geöffneter Blende vollständig unterdrückt wird. Das Objektiv ist in der Lage, in jeder Situation Details ohne Farbverläufe wiederzugeben. Darüber hinaus verbessert die integrierte Floating-Fokus-Technologie die Leistung im Nahbereich und gewährleistet eine konstant hohe Bildqualität über den gesamten Fokusbereich.

Intensives und schönes Bokeh ohne Farbsäume

Durch die Korrektur sphärischer Aberrationen, sagittaler Koma, axialer chromatischer Aberration und anderer Abbildungsfehler liefert das Objektiv ein überaus natürliches Bokeh. Dieses geht sanft und ohne jegliche Farbverläufe aus der Fokusebene heraus. Zudem konnten auch Doppelkonturen der Bokeh-Bubbles unterdrückt werden, wodurch das Bokeh nochmals gewaltig an Ausdrucksstärke gewinnt.

Abgerundete Blende mit 13 Lamellen

Das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art verfügt als erstes SIGMA Objektiv über eine Blende mit 13 Lamellen. Die Blendenöffnung bleibt dadurch bei allen Blendenstufen nahezu kreisrund. Diese runde Öffnung ist im Zusammenspiel mit einer asphärischen Linse, deren Oberflächenpräzision auf eine neue Stufe gehoben wurde, ein wichtiger Baustein des unvergleichlichen Bokehs.

Minimiertes Focus-Breathing

Durch die optimierte Anordnung der Fokusgruppen und ihrer asphärischen Form wird Focus-Breathing wirkungsvoll unterdrückt. Die Änderungen des Bildwinkels beim Fokussieren werden auf ein Minimum reduziert, wodurch natürlich wirkende Videoaufnahmen entstehen.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Um Flares und Ghosting zu vermeiden, welche die Bildqualität beeinträchtigen, wurde das Objektiv mithilfe modernster Simulationstechnologien für alle Lichtbedingungen optimiert. So sind auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen brillante und kontrastreiche Aufnahmen möglich.

2.Leichtestes Objektiv seiner Klasse*

Durch das kompromisslose Streben nach hoher optischer Leistung und Portabilität – zwei Anforderungen, welche grundsätzlich im Widerspruch zueinander stehen – gelang es, höchste optische Performance im leichtesten Objektivgehäuse seiner Klasse zu realisieren. Somit ist das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art kein F1.2-Schwergewicht, sondern kann in nahezu allen Aufnahmesituationen eingesetzt werden.

* Als 50mm F1.2 AF-Wechselobjektiv für spiegellose Vollformatkameras (Stand: März 2024 / lt. SIGMA Recherche)

Dual-HLA-Antrieb mit neuem System

Im SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art kommt erstmals ein neu entwickelter Dual-HLA-Antrieb zum Einsatz. Dabei nutzt jede der beiden Fokusgruppen einen verbesserten HLA-Antrieb, der sich durch geringeres Volumen bei gleichzeitig hoher und präziser Schubkraft sowie minimaler Geräuschentwicklung auszeichnet. Dadurch, dass sich zwei Fokusgruppen entgegengesetzt bewegen, wird der notwendige Weg der einzelnen Fokuseinheit deutlich reduziert. Diese Floating-Fokus-Innovation sorgt für einen präzisen High-Speed-Autofokus bei Foto- und Videoaufnahmen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, ein kompaktes Gehäuse zu realisieren.

Optisches und mechanisches Design auf das Wesentliche konzentriert

Jedes der eingesetzten Glaselemente im SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art wird so dünn wie möglich geschliffen. Dabei werden Gläser mit hohem Brechungsindex und vier asphärische Linsen verbaut. Die hoch entwickelte Fertigungstechnologie des SIGMA-Werkes in Aizu / Japan bietet die notwendige Präzision für die Verarbeitung dieser dünnen Glaselemente in großer Stückzahl. Weiter sorgt das Floating-Fokus-System für eine hohe AF-Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtlänge, was zu einem kompakten Objektiv führt. Durch die Optimierung einzelner Komponenten konnte auch bei der mechanischen Konstruktion eine Gewichtsreduzierung erzielt werden. So ist es SIGMA gelungen, das leichteste Objektiv seiner Klasse mit Lichtstärke F1.2 und einem Gewicht von nur 745g* zu entwickeln.

* Ausführung mit L-Mount.

Hervorragend ausgestattet für den professionellen Einsatz

Vielfältige Funktionen und eine praxisgerechte Ausstattung sorgen für höchstmöglichen Komfort in allen Aufnahmesituationen. So bietet das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art z. B. eine individuell konfigurierbare Taste sowie einen Blendenring mit De-Klick- und Lock-Funktion. Haptik und Gestaltung werden den hohen Ansprüchen von Profis gerecht. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt, die Verarbeitung auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Hervorragende Verarbeitungsqualität der SIGMA Art-Linie

Der Einsatz hochpräzise gefertigter Bauteile aus TSC* und anderer hochwertiger Materialien sorgt für hohe Robustheit und Langlebigkeit. TSC-Kunststoffe reduzieren dabei wirksam das Gewicht des Objektivs, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen. Als neues Aushängeschild bietet das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art die gewohnte exzellente Verarbeitungsqualität der SIGMA Art-Objektive für einen langjährigen und zuverlässigen Einsatz.

* TSC (Thermally-Stable-Composite) ist ein Polycarbonat mit einer Wärmeausdehnungsrate ähnlich der von Aluminium.

Praxisgerechte Funktionen und Ausstattungsdetails

Das Objektiv bietet eine AFL-Taste, die bei kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden kann. Da viele anspruchsvolle Nutzer die direkte Einstellmöglichkeit der Blende am Objektiv schätzen, besitzt das SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art einen Blendenring. Dank seiner “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da die Blende in dieser Stellung stufenlos und geräuschlos eingestellt werden kann. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt einfach die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Geschützt vor äußeren Einflüssen

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Objektivs mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Inklusive Gegenlichtblende und Köcher

Die speziell angepasste Gegenlichtblende LH782-03 gehört zum Lieferumfang des SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art und wird mit einem kurzen Dreh sicher verriegelt. Für die Aufbewahrung und den sicheren Transport wird das Objektiv im passenden Köcher ausgeliefert.

[Technische Daten*]

Objektivkonstruktion: 17 Elemente in 12 Gruppen (4 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 46,8°

Anzahl der Blendenlamellen: 13 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F16

Naheinstellgrenze: 40 cm

Größter Abbildungsmaßstab: 1:6,2

Filtergröße: Ø 72mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 81,0mm × 108,8mm

Gewicht: 745g

* Die genannten Daten beziehen sich auf die L-Mount Version.

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

HLA (High-response Linear Actuator)

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Korrekturen oder Autokorrekturfunktionen

können je nach Kameramodell variieren.

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Super-Multi-Layer-Vergütung

Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

Blendenring mit „De-Klick“-Funktion und Lock-Schalter

AFL-Taste

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras.

Fokusmodus-Schalter

Unterstützt lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Staub- und Spritzwasserschutz

Hochpräzises, robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem.

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH782-03 im Lieferumfang

Kompatibel mit SIGMA USB-Dock UD-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

Handwerkliche Qualität “Made in Aizu, Japan”

weitere Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/

[Zubehör, optional]

SIGMA USB-Dock UD-11 für L-Mount

