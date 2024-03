BenQ PD3225U – 32-Zoll-Monitor mit 4K-UHD und 98% P3 Farbraum für maximale Produktivität in MacOS-Umgebungen

Thunderbolt 3, Integration in Apple-Umgebungen und exzellente Farbkonsistenz machen den Profi-Monitor zur idealen Ergänzung für Designer und Mac-Enthusiasten

Oberhausen, den 21. März 2024 – BenQ, der Experte für hochwertige Displaytechnologien, stellt mit dem PD3225U das neueste Top-Modell in der PD-Serie vor. Der neue 4K-UHD-Monitor mit 3.840 x 2.160 Pixeln sticht nicht nur durch sein großflächiges, rahmenloses Bild mit 80,01 cm (31,5 Zoll) Bilddiagonale hervor. Sein kontrastreiches Panel garantiert farbverbindliche Darstellung für professionelle Grafikerinnen und Grafiker in Design und Content Creation, und durch die Anbindung über Thunderbolt-Schnittstelle sowie die nahtlose Integration in das Apple-Betriebssystem MacOS ist er ein idealer Monitor für MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und Mac Mini. Der 32-Zoll-Monitor PD3225U ist ab Ende März 2024 zum Preis von 1.199 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.

Brillante Bilder mit verbindlicher Farbdarstellung

Der BenQ PD3225U basiert auf einem IPS-Panel mit Black Technology von LG, die eine Steigerung des statischen Kontrastverhältnisses auf 2000:1 bei einer Helligkeit von bis zu 400 nits ermöglicht. Darüber hinaus sind die Bilder des Panels im 16:9-Format dank der matten Oberfläche frei von störenden Spiegelungen. Für beste Farbverbindlichkeit steht die BenQ AQCOLOR Technologie: Sie garantiert eine 99-prozentige Abdeckung der Farbräume sRGB und Rec.709 sowie 98 Prozent P3. Dabei profitieren die Bilder von einem Delta E Wert von ≤2. Dank diesen Eigenschaften für exakte Farbdarstellung ist der PD3225U nach den Industriestandards Pantone und Calman zertifiziert.

Im Kaufpreis inbegriffen sind 12 Monate Zugriff auf den Dienst Pantone Connect mit mehr als 15.000 Pantone-Farben.

Optimaler Hardware-Partner für Apple-Umgebungen

Als einer der wenigen Monitore auf dem Markt bietet der BenQ PD3225U den Anschluss über Thunderbolt 3 an, was ihn zum idealen Monitor für MacBook Pro, Air und Mini der M1, M2 und M3 Prozessor-Chips macht. So reicht ein einziges Kabel, um nicht nur Bilddaten zu einem Monitor zu übertragen, sondern gleichzeitig per Thunderbolt Power Delivery ein MacBook mit bis zu 85 Watt aufzuladen. Darüber hinaus leitet ein Thunderbolt-3-Ausgang die Signale per Daisy Chain an einen weiteren Thunderbolt-Monitor weiter. Ein 3-Monitor-Setup mit MacBook-Display und zwei externe Monitore lässt sich problemlos einrichten.

Über die Thunderbolt-Verbindung lassen sich im M-book-Mode die Farben der drei Monitore aufeinander abgleichen, sodass sich eine durchgängig farbverbindliche Darstellung ergibt. Die neue Software Display Pilot 2 bietet ein effizientes Display Management: Funktionen, Farbeinstellungen (ICC Sync), Helligkeitseinstellung und Software Dimming lassen sich so einstellen. Außerdem können die Helligkeit und Lautstärke der 2,5-Watt-Lautsprecher über die Tasten des MacBooks, bequem gesteuert werden.

Alternativ nimmt der BenQ PD3225U über zwei HDMI-Anschlüsse oder einen DisplayPort Signale weiterer Computer entgegen – die dann durch den eingebauten KVM-Switch mit derselben Maus-Tastatur-Kombination bedient werden können.

Ergonomisch durchdacht für Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Der BenQ PD3225U lässt sich auf seinem standsicheren, großen Fuß in allen Ebenen (Höhe, Drehung um die Hochachse, Neigung um die Querachse) so weit verstellen, dass sich eine ergonomisch optimale Position des Bildes zum Sitzplatz ergibt. Zusätzlich kann er von der Panorama- um 90 Grad in die Porträt-Darstellung gedreht werden. Weiterhin ist er vom TÜV Rheinland auf Basis der Low Blue Light Technologie und der Flicker-Free Technologie als augenschonend zertifiziert.

Für zusätzlichen Bedienkomfort steht der Hotkey Puck G2 als Fernbedienung für das OSD zur Verfügung: Drei Funktionsbuttons, ein Drehknopf und eine Auswahlfunktion bieten Shortcuts zu oft genutzten Einstellungen und der Umschaltung zwischen verschiedenen Quellen für Bildsignale.