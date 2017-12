Mit dem FE 24-105/F4 G OSS hat Sony kürzlich ein Standardzoom für seine spiegellosen Kleinbildkameras vorgestellt. Ein Objektiv, auf das nicht wenige Fotografen mit einer Kamera der Alpha-7-Familie oder Alpha 9 gewartet haben dürften. Deckt es doch bei ordentlicher Lichtstärke einen derart wichtigen Brennweitenbereich ab, dass es sich durchaus als „Immerdrauf“ empfiehlt. Ich habe in den letzten Tagen viel mit dem 24-105/F4 G fotografiert, hier meine Eindrücke.

Sony hat zwar mit dem FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS bereits seit Frühjahr 2015 ein Zoomobjektiv im Programm, das sich dank seines weiten Brennweitenbereichs bestens für „Wechselmuffel“ empfiehlt. Aber so ganz hat mich dessen Abbildungsqualität nie überzeugt. Jetzt reicht Sony also das FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G) nach, das der hochwertigen G-Reihe entspringt und auch anspruchsvolle Fotografen zufriedenstellen will.

Ausprobiert habe ich das 24-105 F4 an der Alpha 7R III, die mit ihren gut 42 Megapixel Auflösung hohe Ansprüche an Objektive stellt. Diese Kombination zerrt mir gut 1300 Gramm an der Schulter des Fotografen. Das ist durchaus noch tragbar, wenn man auf dem sonntäglichen Spaziergang mit einem Objektiv an der Kamera auskommen möchte. Für das tragbare Gewicht mit verantwortlich sein dürfte, dass Sony den Tubus des Objektivs aus Kunststoff gefertigt hat. Gestört hat mich das nicht, das Zoom macht durchaus einen robusten Eindruck. Ich hatte jedenfalls keine Gewissensbisse, auch bei „Schietwetter“ mit dem 24-105 F4 nach draußen zu gehen.

Genossen habe ich die gute Ausstattung des Objektivs. Sony hat es mit einem optischen Bildstabilisator versehen. Voll ausgezoomt auf 105 Millimeter haben sich so im schummrigen Licht einer bayrischen Gaststube bei einer Verschlusszeit von 1/30 s kaum verwackelte Aufnahmen eingeschlichen. Klasse finde ich auch die sehr geringe Nahdistanz von 38 Zentimeter, die einen Abbildungsmaßstab von ca. 1:3 ermöglicht.

Beispielbilder aufgenommen mit dem Sony FE 24-105mm F4 G OSS