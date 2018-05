Fujifilm hat gestern die Systemkamera X-T100 präsentiert. Sie reiht sich zwischen der X-A5 ohne EVF und der X-T20 mit X-Trans-Sensor ein. Die X-T100 ist mit einem mehrfach klappbaren Display ausgestattet – ein Novum bei den Systemkameras von Fujifilm. Hierzulande wird die Spiegellose für anspruchsvolle Einsteiger ab Juni 2018 in Schwarz und Dunkelsilber erhältlich sein. Kostenpunkt: ca. 600 Euro für das Gehäuse beziehungsweise 700 Euro für das Kit mit dem Objektiv XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.

Aktualisiert 25. 5. 2018, 14:50: Tabelle mit technischen Daten nachgetragen

Dass Fujifilm in Kürze mit der X-T100 eine neue Systemkamera aus dem Hut ziehen wird, hatte sich ja bereits angekündigt. Gestern war es nun soweit, und ich hatte sogar schon Gelegenheit, die X-T100 kurz in die Hand zu nehmen.

Die X-T100 ist ohne direkte Vorgängerin in der X-Familie von Fujifilm, sie reiht sich zwischen der X-A5 und der X-T20/X-E3 ein. Wobei sie näher an der X-A5 positioniert ist, denn auf den aufwändigen X-Trans-Sensor der nächstgrößeren Schwestern verzichten sie. Der 24-Megapixel-Sensor der X-T100 ist mit einem herkömmlichen Bayer-Filter versehen.

Neu ist bei der X-100 ein Display, das sich nicht nur nach oben und klappen lässt, sondern auch um nahezu 180 Grad zur Seite. Auf diese Weise kann man das Sucherbild zum Beispiel auch bei Selbstporträts kontrollieren. Außerdem gibt es einen elektronischen Sucher, der dank OLED-Technik und 2,36 Millionen dots Auflösung ein farbstarkes und detailreiches Sucherbild zeigt.

Mit der X-T100 zielt Fujifilm auf junge, aktive Leute, etwa Reiseblogger oder Vlogger – also ganz ähnlich wie Canon mit der EOS M50, die ich erst kürzlich ausprobierthabe. Deshalb das doppelt angeschlagene Display und die Möglichkeit, Aufnahmen direkt per Bluetooth an ein gekoppeltes Smartphone zu senden. Auf diese Weise möchte Fujifilm zudem eine Lücke im Angebot füllen, eine Systemkamera für anspruchsvolle Einsteiger gab es nämlich noch nicht im Angebot von Fujifilm.

Mein erster Eindruck

Ich hatte gestern kurz die Gelegenheit, eine X-T100 auszuprobieren. Leider nur ein Vorserienmodell, dass zwar bereits funktionierte, mit dem mir Fujifilm allerdings keine Aufnahmen gestattet hat. Besonders gut gefallen hat mir die Farbvariante Dunkelsilber, die mich sehr an das Space Grey von Apple erinnert. Das Gehäuse der X-T100 macht einen hochwertigen Eindruck auf mich, da knarzt und knistert nichts.

Klasse finde ich das mit einem doppelten Scharnier angeschlagene Touch-Display, der Mechanismus hat einen robusten Eindruck auf mich gemacht. Auch der EVF ist gut, schön klar und hell und mit einer leidlich guten Kontrastdarstellung. Der Autofokus hat ebenfalls bei mir gepunktet, die X-T100 stellt schnell und sicher scharf, auch in einem eher dunklen Konferenzraum.

Das Bedienkonzept der X-T100 hat sich mir nicht auf Anhieb erschlossen, obwohl es ein Moduswählrad gibt. Ankreiden möchte ich dies der Kamera jedoch nicht, weil ich schlichtweg zu wenig Zeit mit ihr verbracht habe. Vermisst habe ich ein Frontrad (auch wenn es in dieser Preisklasse nicht üblich ist), ungewöhnlich finde ich die Anordnung des Daumenrads: Es steht parallel zur Rückwand, eine nicht so ergonomische Anordnung.

Pressemitteilung der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH: