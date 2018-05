Und dazu zählt auch Canon. Gerade einmal acht Prozent der 2017 in Deutschland verkauften Spiegellosen hatten ein Canon-Logo. Und weil die aus dem unteren bis mittleren Preissegment stammen, dürfte der auf den Umsatz bezogene Marktanteil für Canon noch mickriger ausfallen.

Für Canon gilt es also, sich ein größeres Stück aus dem Kuchen der Spiegellosen herauszuschneiden. Die kürzlich vorgestellte EOS M50 soll quasi das Tortenmesser dazu sein. Doch ist der jüngste Spross der EOS-M-Familie trotz seines günstigen Preises von unter 600 Euro wirklich geeignet, den anderen Marktanteile abzujagen?

Canon jedenfalls gibt sich zuversichtlich. Um die deutschsprachige Fachpresse ebenfalls zu überzeugen, hat Canon mir und rund zwei Dutzend weiteren Kollegen die EOS M50 für zwei Tage in Marrakesch (Marokko) zum Ausprobieren und Fotografieren in die um den Hals gehängt.

Unbeschwertes Handling

Überaus positiv ist mir bei den fotografischen Streifzügen durch die engen Gässchen der Medina von Marrakesch das geringe Gewicht der EOS M50 aufgefallen. 380 Gramm wiegt sie nackt, also betriebsbereit jedoch ohne Objektiv. Kommt noch das EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (29-240 mm bezogen auf Kleinbild) hinzu, das ich für die meisten Aufnahmen verwendet habe, sind es 300 Gramm mehr. Das Objektiv passt gut zur Kamera, Canon bietet beide im Kit für knapp 950 Euro an. Alternativ gibt es noch das günstigere Kit mit dem EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (24-72 mm) für knapp 700 Euro.

Das günstige Gewicht erzielt Canon durch den massiven Einsatz von Kunststoff beim Gehäuse der M50. Die Kamera wirkt jedoch keineswegs klapprig. Da hat das Zoom 18-150 schon einen billigeren Eindruck auf mich gemacht, vor allem das Kunststoffbajonett. Geknarzt oder gar geklappert hat aber nichts, auch einen für Marrakesch im Mai unüblichen Regenguss hat die Kombi klaglos überstanden.

Schon bei der ersten Einrichtung der Kamera habe ich das Touch-Display als sehr hilfreich empfunden. Es funktioniert nämlich auch in den Menüs – und eben nicht nur zur Positionierung des AF-Felds. Wenn schon, denn schon! Wer’s nicht mag, kann die Touch-Funktion abschalten.

Der elektronische Sucher hat ebenfalls einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Er löst sehr fein auf, Farben gibt er recht natürlich wieder. Dass der Sucher bei schnellen Schwenks etwas schliert, hat mich nicht gestört. Der Dynamikumfang dürfte allerdings gerne etwas größer sein, dunkle Bildpartien werden im Sucher nahezu schwarz dargestellt.

Sehr häufig habe ich übrigens das Display der EOS M50 zur Bildkontrolle genutzt. Es lässt sich nämlich wie bei keiner anderen Kamera ihrer Klasse klappen und drehen. Sogar nach vorne kann der Bildschirm weisen, was keine schlechte Idee für „Selfies“ ist, auch bei Videoaufnahmen.

Vermisst habe ich ein zweites Einstellrad, etwa für die schnelle Belichtungskorrektur. Ankreiden darf man das der EOS M50 angesichts ihres günstigen Preises jedoch nicht. Ebenso nicht, dass die Schalterchen und Knöpfchen klein ausfallen, größere waren bei dem handlichen Gehäuse eben nicht drin.

Ich bevorzuge es, wenn einer Kamera ein Ladegerät beiliegt – einfach, weil ich dann den Akku laden kann, während ich mit einem zweiten in der Kamera unterwegs bin. Einige Kollegen finden es dagegen praktischer, den Energiespender in der Kamera via USB-Kabel aufzuladen. Solange man nur einen Akku hat, sicherlich die vielseitigere Lösung. Canon hat sich bei der EOS M50 für den ersten Weg entschieden, bei ihr wird der Akku in einem separaten Ladegerät geladen. Und einen vollen Zweitakku sollte man bei einer ausgedehnten Fototour schon parat haben, denn nach CIPA-Standard reicht die Kapazität nur für kümmerliche 235 Aufnahmen.

Die Bedienung der EOS M50 hat mir wenig Rätsel aufgegeben. Wer bereits eine DSLR von Canon kennt, wird sich in den Menüs der M-Serie sofort zurechtfinden. Praktisch finde ich das übersichtliche Schnellmenü, das sich ebenfalls per Touch-Funktion bedienen lässt. Vermisst habe ich etwas zwei, drei frei konfigurierbare Taste, die man mit besonders häufig benötigte Funktionen belegen kann. Als kleinen Ausgleich gibt es das frei konfigurierbare My Menu, das man mit seinen persönlichen Favoriten aus dem Hauptmenü belegen kann.

Was Handling und Bedienung anbelangt, hat die EOS M50 einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Gerade auch beim Streifzug durch die engen Gassen Marrakeschs, wo die recht kleine Kamera keine allzu große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Ausstattung und Funktionen

Canon hat die EOS M50 sehr reichhaltig mit Funktionen ausgestattet. So viele Funktionen, dass kaum jemand sie alle benötigen wird. Schon gar nicht auf einen kurzen Trip in eine fremde Stadt. So habe ich zum Beispiel die Serienbildfunktion nicht ausprobiert, mit den Möglichkeiten des Autofokus habe ich mich dagegen schon beschäftigt.

Für Novizen und wenig Geübte hält die EOS M50 elf Szenenprogramme bereit. Aber auch der versierte Fotograf wird hin und wieder darauf zurückgreifen – gezwungenermaßen. Etwa für völlig lautlose Aufnahmen mit elektronischem Verschluss. Den gibt’s nämlich bei der EOS M50 nur als Motivprogramm, nicht als Option im PASM-Modus. Schade! Ähnlich verhält es sich, wenn die Kamera drei unterschiedlich belichtete Aufnahmen zu einem HDR-Bild vereinen soll. Das geht bei der EOS M50 nur als eigenständige Kreativfilterprogramm. Die Alternative: althergebrachte Belichtungsreihen aufnehmen und die Einzelbilder dann beim Postprocessing zu einem HDR-Bild verschmelzen. Das aber macht einem die M50 nicht gerade leicht: Sie erwartet nämlich, dass jedes Bild der Belichtungsreihe einzeln ausgelöst wird. Warum so umständlich, Canon?

Genug gemeckert. Abgesehen von den paar Kleinigkeiten macht die EOS M50 vieles richtig. Zum Beispiel beim Autofokus: Der reagiert pfeilschnell, sogar in den wirklich schummrigen Gassen des Souks von Marrakesch. Und selbst mit den EF-M-Zooms, die nun wahrlich keine Ausgeburt an Lichtstärke sind. Jeweils 80 Prozent in Breite und Höhe der Sensorfläche decken 99 AF-Felder standardmäßig ab. Mit dem EF-M 18-150mm F3.5-6.3, 55-200mm F4.5-6.3 oder 28mm F3.5 Makro sind es gar 88 x 100 % bei 121 Messfeldern.

Mit der EOS M50 gibt es erstmals eine Kamera von Canon, die bei Porträtaufnahmen automatisch auf ein Auge scharf stellen kann. Bei Serienbilder oder Filmaufnahmen den Augen-AF nachführen, das kann die EOS M50 allerdings nicht. Gut, mit den lichtschwachen EF-M-Zooms braucht man diese Funktion nicht unbedingt, da reicht die herkömmliche Gesichtserkennung völlig. Aber die EOS M50 nimmt via Adapter ja auch die EF-Objektive der Canon-DSLRs auf. Und die funktionieren wirklich wunderbar an der EOS M50.

Ausprobiert habe ich es mit dem EF 85mm F/1.8 USM. Der Autofokus arbeitet mit dem adaptierten Objektiv nach meinem Dafürhalten genauso flott, wie mit den nativen EF-M-Objektiven. Und Funktionsbeschränkungen habe ich auch keine ausmachen können. Mal abgesehen vom Bildstabilisator: Den gibt es bei Canon nur, wenn das Objektiv stabilisiert ist – das 85er ist es nicht.

Wer also bereits eine DSLR von Canon mit diversen EF-Objektiven in der Fototasche stecken hat, kann großzügig über das eingeschränkte Angebot an EF-M-Objektiven hinwegsehen. Das gilt nicht nur für die EOS M50 sondern auch für den Fall, dass Canon tatsächlich in Kürze eine professionelle EOS-M-Kamera ohne entsprechende Objektive vorstellen sollte. Der Gewichts- und Abmessungsvorteil eines spiegellosen Systems geht allerdings mit adaptierten DSLR-Objektiven verloren.

Canon hat der EOS M50 nicht nur einen kleinen Bordblitz (LZ 5) spendiert, sondern auch einen Systemblitzschuh. Und in den habe ich für einige Aufnahme das brandneue Speedlite 470EX-AIausprobiert. Abgesehen davon, dass es einfach beeindruckend ist, wie dieses Blitzgerät den Reflektor automatisch in die beste Position für indirektes Blitzlicht fährt: die Ergebnisse sind phantastisch gut!

Konnektivität

Wenn es um die Kontaktaufnahme mit Smartgeräten geht, ist die EOS M50 ganz auf der Höhe der Zeit. Eine Verbindung stellt sie via Bluetooth oder Wifi-Direct her. Bluetooth verbraucht deutlich weniger Energie, Wifi bietet mehr Möglichkeiten. Einfach die App Canon Camera Connect auf dem Smartgerät installieren und schon lassen sich Aufnahmen direkt aufs Smartphone oder Tablett übertragen, die EOS M50 fernsteuern (inklusive Sucherbild auf dem Smartgerät) oder jede neue Aufnahme automatisch mit GPS-Daten versehen.

Das alles ist heute nichts Besonderes mehr. Was mich allerdings angesprochen hat, ist, wie einfach sich das alles einrichten lässt. Die App führt einen auf dem Smartphone Schritt für Schritt durch die Prozedur, sodass die drahtlose Verbindung auch für Nicht-Informatiker ohne Komplikationen herzustellen ist. Das hat Canon wirklich gut gemacht!

Video

Zugegeben: Mit den Videofähigkeiten der EOS M50 habe ich mich in der Kürze der Zeit nur am Rande beschäftigt. Auf dem Papier sind sie zunächst eindrucksvoll – solange man nicht ins Kleingedruckte schaut. So beherrscht die EOS M50 etwa 4K-Auflösung, erlaubt es ein externes Mikrofon anzuschließen und ist mit einem wirkungsvollen digitalen Bildstabilisator ausgestattet.

Erst im Kleingedruckten ist dann zu erfahren, dass bei 4K-Aufnahmen nur ein verhältnismäßig kleiner Bildausschnitt erfasst wird. Auch der digitale Bildstabilisator raubt Bildwinkel, sodass sich bei 4K-Filme ein zusätzlicher Cropfaktor von bis zu 2,25x ergibt. Zusammen mit dem 1,6fachen Cropfaktor des Sensors wird so aus dem 15-45mm-Kitobjektiv bezogen auf Kleinbild ein 54-162 mm – Weitwinkel und 4K schließen sich also bei der EOS M50 nahezu aus.

Bildqualität

24 Megapixel löst der APS-C-Sensor der EOS M50. Canon-typisch ist er einen Tick kleiner als das echte Halbformat, sodass sich ein Cropfaktor von 1,6 bezogen auf Kleinbild ergibt. Über den Bildsensor verliert Canon wenige Worte, warum auch? Er ist offensichtlich ein alter Bekannter, der in fast jeder aktuellen APS-C-DSLR und Spiegellosen von Canon werkelt.

Neu bei der EOS M50 ist dagegen der „DIGIC 8“-Bildprozessor, der einen guten Teil zum Bildergebnis beträgt – vor allem bei JPEG-Aufnahmen. Und da hat mir die kleine Kamera durchaus gefallen. Die Farben sind in der Standardeinstellung kräftig, aber keineswegs zu bunt. Und wählt man dann noch den Bildstil „Feindetail“, gefällt die EOS M50 mit schön durchgezeichneten Details, guter aber nicht übertriebener Schärfe und einer recht neutralen Farbabstimmung.

Zudem gibt es Spezialfunktionen für schwierige Lichtbedingungen, etwa die bereits angesprochene HDR-Funktion oder die Funktion „Tonwertpriorität“. Sie dämpft harte Kontraste und sorgt so für mehr Zeichnung in den Tiefen und Lichtern. In der harten Mittagssonne Marokkos hat diese Funktion zu recht ansprechenden Ergebnissen geführt.

So gut mir die JPEG-Abstimmung der EOS M50 gefallen hat – in einigen Fällen war ich doch froh, dass ich parallel in RAW aufgezeichnet habe. Etwa bei Motiven mit wirklich extremen Kontrasten. Den RAW-Dateien sind noch viele Details in den Tiefen und Lichtern zu entlocken, die auf den ersten Blick verloren schienen. Da kann man fast schon darüber hinwegsehen, dass die EOS Belichtungsreihen nicht mit einem Knopfdruck am Stück aufnimmt.

Die Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten hat mich ebenfalls nicht so sehr begeistert. Canon hat sie zwar bei der EOS M50 etwas zurückgenommen, aber bis ISO 6400 dürfte sie für meinen Geschmack gerne noch etwas mehr Rauschen zulassen und dafür im Gegenzug mehr feinste Details wahren. Bei sorgfältiger Belichtung würde ich der EOS M50 bis ISO 6400 zutrauen – für eine Halbformatkamera ein durchaus respektabler Wert.

Weniger begeistert hat mich die Abbildungsleistung der beiden EF-M-Zoomobjektive 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM und EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM. Besonders letzteres zeigt im Weitwinkelbereich schon kräftige Verzeichnungen und Vignettierung. Die kann die EOS M50 zwar digital auskorrigieren (ebenso Lightroom mit den entsprechenden Korrekturprofilen), dass Schärfe und Detailwiedergabe darunter leiden, liegt jedoch auf der Hand. Hinzu kommt, dass zumindest diese beiden EF-M-Objektive schon von Haus aus keine Ausgeburt an Auflösung und Schärfe sind. Kurzum: Das Potential der EOS M50 schöpfen sie nicht aus.

Mein Fazit

Mit der EOS M50 möchte Canon ein größeres Stück vom Kuchen der Spiegellosen ergattern. Kann das gelingen? Mit der Kamera auf alle Fälle. Sie bietet für einen Preis von nicht einmal 600 Euro einen großen Funktionsumfang, eine gute Leistung und eine mehr als ordentliche Bildqualität. Da verzeiht man ihr die eine oder andere Schwäche gerne. Etwa die mickrige Akkulaufzeit, den immensen Beschnitt bei 4K-Videos oder das Fehlen eines zweiten Einstellrads.

Größtes Manko für einen durchschlagenden Erfolg der EOS M50 scheint mir indes das kümmerliche Angebot an EF-M-Objektiven zu sein. Sicher, viele Besitzer einer Einsteigerkamera oder einer Kamera der unteren Mittelklasse wechseln das Objektiv nie und belassen es beim einmal mitgekauften Kit-Objektiv. Aber wer dann irgendwann doch höhere Ansprüche entwickelt (oder bereits hat), wird mit den derzeot angebotenen EF-M-Objektiven nicht immer glücklich werden. Da hilft es auch wenig, dass sich EF-Objektive hervorragend an die EOS M50 adaptieren lassen. Denn wer möchte schon auf Dauer unförmige DSLR-Objektive an seiner handlichen Spiegellosen verwenden?