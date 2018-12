Adobe hat Updates für Lightroom CC Classic und Lightroom CC veröffentlicht. Sie bringen zwar kaum neue Funktionen, aber deutliche Verbesserungen bei der Nutzerführung. Außerdem hat Adobe die Liste der unterstützten Kameras deutlich erweitert – um viele Smartphones.

Lightroom CC Classic bekommt jetzt ein Update auf Version 8.1, Lightroom CC erhält das „Dezember 2018 Release“.

Das ist neu in Lightroom CC Classic 8.1

Darauf haben viele Fotografen gewartet: in Lightroom CC Classic 8.1 lässt sich die Reihenfolge der Bedienfelder im Entwickeln-Modul nun individuell festlegen. Wer etwa das Bedienfeld „HSL/Farbe“ nicht benötigt, reiht es ganz unten in der Liste ein. Das geht allerdings nur übers Menü, anschließend ist ein Neustart von Lightroom nötig.

Neu im Buch-Modul ist der Befehl „Am Raster ausrichten“. Er vereinfacht es spürbar, Bild- und Textrahmen exakt zu positionieren.

In der neuen Lightroom-Version können Sie auch solche Vorgaben anzeigen lassen, die inkompatible Kameraprofile enthalten. Die hat Lightroom nämlich seit dem Umbau der Profile-Palette im April 2018 unterdrückt – anstatt einfach die nicht geeigneten Profile zu übergehen. Ab sofort können Sie aber auch Presets mit Nikon-Profilen auf die RAW-Dateien einer Sony-Kamera anwenden – um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Sinnvoll ist das in der Regel nicht, daher listet Lightroom CC Classic 8.1 teilweise inkompatible Vorgaben in Kursiv auf.

Bislang ließ sich Lightroom ohne weitere Warnung beenden. Ab sofort gibt’s eine Sicherheitsabfrage, die Eilige jedoch auch dauerhaft abschalten können.

Verbesserungen gibt es ferner für die HDR– und Panoramafunktionen: Sie erwarten nun keine exakt gleichgroßen Bilder mehr. Außerdem können sie auch mit Bildern aus dem Cache arbeiten, falls die Originale nicht verfügbar sind.

Was Lightroom CC Dezember 2018 Neues zu bieten hat

In Lightroom CC hat Adobe den Import-Dialog verbessert – die Liste der verfügbaren Alben wird nun hierarchisch angezeigt. Wer auf einem iOS-Gerät via Lightroom fotografiert, importiert die Aufnahmen nun automatisch in das Album LrKamera (und nicht mehr in das gerade aktuelle Album).

Verbessert hat Adobe auch die automatische Gesichtserkennung in Lightroom CC. Hier kennzeichnet nun ein Rechteck Gesichter, die Lightroom CC noch nicht kennt

Neu auch: Geteilte Web-Alben lassen sich nun filtern, sodass zum Beispiel nur Fotos mit einer bestimmten Sternewertung erscheinen.

Neu unterstützte Kameras und Objektive

Adobe hat die Liste der von Lightroom CC Classic und Lightroom CC unterstützten Kameras deutlich erweitert – vor allem um aktuelle Smart-Geräte von Apple, Samsung und Google:

Apple iPad Pro 11 Zoll (2018 Model)

Apple iPad Pro 12.9 Zoll (2018 Model)

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XR

Canon PowerShot SX70 HS

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

GoPro HERO7 Black

Huawei P9 Lite

Leica D-Lux 7

LEICA M10-D

LEICA M10-P

LG G7 ThinQ

Nikon COOLPIX P1000

Nikon D3500

Nikon Z 6

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Sony DSC-HX95

Sony DSC-HX9

Die Liste der unterstützen Objektive ist ebenfalls länger geworden. Eine Liste mit allen Objektiven, in der die jetzt neu aufgenommenen sogar separat aufgeführt werden, hat Adobe hier veröffentlicht.