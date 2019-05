In der Hand

Beim Fotografieren fühlt sich die Alpha 6400 an wie eine alte Bekannte: die Alpha 6300. Wie mir das Handling der nahezu baugleichen Vorgängerin gefallen hat, können Sie in meinem Testberichtvon vor drei Jahren im Detail nachlesen. Hier möchte ich vor allem auf das eingehen, was Sony verbessert hat – und was nicht.

Geblieben ist es beim OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Dots und einer Sucherbildvergrößerung von 0,70 (bezogen auf Kleinbild). Vor drei Jahren war das noch herausragend, heute ist es das, was man von einem ordentlichen elektronischen Sucher erwarten darf. Auch Gehäusemaße und Anfassqualitäten sind gleichgeblieben: Die Alpha 6400 ist angenehm kompakt und leicht, mit dem von mir eingesetzten Allround-Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar E 16-70 mm F/4 ZA OSS passt sie so gerade noch in eine geräumige Manteltasche. Und das bei einem Gesamtgewicht von knapp über 700 Gramm (406 Gramm für die betriebsbereite Alpha 6400 und 308 Gramm fürs Objektiv). Das Objektiv hatte ich erstmals im Test, es hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Schade nur, dass Sony kein entsprechend leichtes, gut verarbeitete Telezoom à la 50-150 Millimeter im Angebot hat.

So habe ich mich diesmal mit dem FE 70-200 mm F/4 beholfen, falls einmal ein Tele hermusste. Es ist allerdings für Kleinbild gerechnet und dementsprechend groß, schwer und teuer. Und zeigt wie schon seinerzeit die Alpha 6300 auf, dass auch die Alpha 6400 zu klein und leicht für große Objektive ist. Spätestens als dann beim Autofokus-Test auf dem Vereinsgelände der Modellflieger das FE 100-400mm F4.5-5.6 G Master (ebenfalls für Kleinbild, Gewicht: fast 1400 Gramm) an die Kamera kam, habe ich einen Hochformatgriff mehr als schmerzlich vermisst. Der aber ist von Sony (immer noch) nicht zu haben.

Und noch etwas anderes hat mir gefehlt: ein Frontrad. Sony hält eisern am mit der Alpha 6000 vor bereits fünf Jahren eingeführten Gehäusekonzept fest. Es gibt also weiterhin ein Daumenrad (das jetzt endlich nicht mehr so leichtgängig ist) und das rückwärtige Steuerrad (das sich weiterhin viel zu leicht verstellt).

Das rückwärtige Display ist bei der Alpha 6400 jetzt berührungsempfindlich. Vor allem die Positionierung des AF-Felds erleichtert der Touchscreen spürbar. Das gewünschte AF-Feld lässt sich per Fingertipper wählen oder durch Ziehen, falls man in den Sucher blickt. Weitergehende Möglichkeiten der Touch-Bedienung verkneift sich Sony indes. Insbesondere nehmen Haupt- und Schnellmenü Eingaben weiterhin nur auf herkömmliche Weise entgegen – also über das Steuerrad und die OK-Taste auf dem Kamerarücken. Ich hätte mir einen kleinen Joystick gewünscht, so wie bei der Alpha 7 III und Alpha 7R III.

Gut gefallen hat mir das neue Doppelscharnier, mit dem das Display der Alpha 6400 angeschlagen ist. Es erlaubt einen wirklich ungehinderten Blick von oben und lässt sich quasi über Kopf um 180 Gad nach vorne klappen, zur Selbstkontrolle insbesondere bei Videoaufnahmen. Das funktioniert allerdings nur, solange kein Mikrofon oder eine Videoleuchte im Zubehörschuh steckt. Und bietet weiterhin bei einer im Hochformat gehaltenen Kamera keine Vorteile.