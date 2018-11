In den USA beginnt mit dem „Black Friday“ traditionell das Weihnachtsgeschäft. Um das anzukurbeln, geben praktisch alle Firmen und Anbieter satte Rabatte – so auch Skyulum. Von jetzt an bis 28. November sind das Workflow-Programm Luminar 2018, Aurora HDR 2019 und die Ein-Klick-Bildbearbeitung Photolemur deutlich günstiger zu haben.

Am morgigen Donnerstag ist das amerikanische Erntedankfest Thanksgiving, den darauffolgenden Freitag haben viele Amerikaner frei. Ihn nutzen sie für erste Weihnachtseinkäufe, seit Jahrzehnten locken die Malls am „Black Friday“ mit satten Rabatten.

Da möchte der Online nicht außen vor bleiben, längst haben sich „Black-Friday“-Aktionen auch hierzulande etabliert. Mit dabei ist Skylum, das Softwarehaus von Luminar 2018, Aurora HDR 2018 und Photolemur.

Black Friday Special Luminar 2018

Luminar 2018 bietet Skylum für 59 Euro statt regulär 69 Euro an – ein Rabatt von fast 17 Prozent. Nochmals 10 Euro Rabatt zusätzlich erhalten Sie, wenn Sie bei der Bestellung den Rabatt-Code PHOTOSCALA eingeben.

Und das ist noch nicht alles: Skylum legt noch 119 Presets für dramatische Himmel obendrauf (Wert: ca. 25 Euro). Und von SmugMug gibt es eine Website nach dem Portfolio-Plan dazu (Wert: ca. 150 Euro).

Das jetzige Black Friday Special dürfte die letzte Gelegenheit sein, Luminar 2018 nochmals mit einem Rabatt zu erhalten. Denn am 18. Dezember wird der Nachfolger Luminar 3erscheinen, der eine Bildverwaltung enthält.

Wichtig: Wer jetzt Luminar 2018 erwirbt, erhält das Update auf die kommende Version 3 ab 18. Dezember kostenlos.

Aurora HDR 2019 im Bündel günstiger

Wer zusätzlich zu Luminar 2018 auch noch Aurara HDR 2019 kauft, erhält beide Programme zusammen für 119 Euro statt regulär 168 Euro – eine Ersparnis von fast 30 Prozent! Unser Rabatt-Code funktioniert bei diesem Angebot allerdings nicht.

Photolemur

Einen satten „Black Friday“-Rabatt gbit’s auch bei Photolemur 3: Den vollautomatischen Bildoptimierer bietet Skylum noch bis 28. November für 25 Euro statt regulär 55 Euro an. Das ist ein Nachlass von über 50 Prozent! Außerdem sind noch drei zusätzliche, üblicherweise kostenpflichtige Styles mit im Download-Paket.