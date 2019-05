Lomography bringt mit der MKII-Version sein Petzval 55 mm f/1.7 speziell für spiegellose Kleinbildkameras neu heraus. Es schafft laut Hersteller „nicht nur kristallklare Aufnahmen, sondern auch wunderbar wirbelige Bokeh-Effekte“. Das Objektiv ist sowohl mit einer stufenlosen Irisblende (Lichtstärke F/1.7) als auch mit einem Einschub für Steckblenden ausgestattet. Das Petzval 55 mm F/1.7 MKII wird ab Juli in schwarz eloxiertem Aluminium (ca. 400 Euro) sowie ab August in Messing (ca. 450 Euro) und in schwarz lackiertem Messing (ca. 500 Euro) erhältlich sein.

Pressemitteilung von Lomography