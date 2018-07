Professionelle Aufnahmen ab 99 Euro mit den neuen Rollei Gimbals

Die Rollei Steady Butler: Verwacklungsfrei filmen mit Smartphone oder Actioncam

Norderstedt, 12. Juli 2018 – Rollei, Spezialist für hochwertiges Foto-Zubehör, bringt neue Gimbals für alle gängigen Smartphone- und Actioncammodelle auf den Markt. Neben einem idealen Reisegewicht von weniger als 500 Gramm und einer integrierten Powerbank bietet eine kostenlose Smartphone App für iOS und Android zusätzlich zu den integrierten Funktionen am Gimbal noch weitere gestalterische Möglichkeiten für kreative Videoaufnahmen – und das zu einem sehr attraktiven Preis.

Die Steady Butler Gimbals verfügen über ein 1/4 Zoll Gewinde an der Unterseite, was einen Stativ-Betrieb möglich macht. Mit dem integrierten Joystick sind Schwenks bis zu 640° in alle Richtungen möglich und eine integrierte Zoomwippe ermöglicht stufenloses zoomen. Vier Betriebsarten (Schwenken, Schwenken/Neigen, Lock-Mode, All-Follow-Mode) machen die Steady Butler Gimbals sehr flexibel einsetzbar. Zudem kann das Smartphone beim Steady Butler Mobile auch im Hochformat verwendet werden – perfekt für Instagram und Snapchat.

Eine Akkuanzeige an der Seite gibt Aufschluss über den Ladezustand des Gimbals, welcher eine Betriebsdauer von bis zu zwölf Stunden hat und auch als Powerbank genutzt werden kann. Im Lieferumfang ist zudem ein Stativ enthalten. Seitlich am Gimbal ist darüber hinaus noch ein 1/4 Zoll Schraubgewinde für Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone angebracht.

Über die Smartphone App des Steady Butler Mobile können zudem Object Tracking und Face Tracking aktiviert werden, ebenso die Timelapse-, Track-Lapse-, Motion-Timelapse- und die Panorama-Funktion. Der Steady Butler Action kann über die Smartphone App ferngesteuert werden und auch die Einrichtung einer Motion-Timelapse-Aufnahme ist über die App möglich.

„Mit den Steady Butler Gimbals wollen wir die Möglichkeit bieten, Smartphone- und Actioncam-Videos auf ein völlig neues Level zu heben und das zu einem unschlagbaren Preis,“ sagt Thomas Güttler, Geschäftsführer von Rollei. „Durch den großen Funktionsumfang gibt es mit unseren Gimbals fast unzählige Möglichkeiten, Videos kreativ und spektakulär aufzunehmen.“

Den Steady Butler Mobile gibt es zu einem UVP von 99,99 € und den Steady Butler Action zu einem UVP von 129,99 € zu kaufen.