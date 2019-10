Laowa baut sein Angebot an weitwinkligen Festbrennweiten für Micro Four Third weiter aus – mit dem jetzt vorgestellten 17mm f/1,8 für MFT. Das manuell zu fokussierende Objektiv ist sehr leicht (172 Gramm) – ideal für den Einsatz auch an Drohnen. Die Reportagebrennweite ist ab Ende Oktober erhältlich und kostet rund 210 Euro. Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: