Samyang bringt erstes 14 mm Superweitwinkel Objektiv mit Autofokus für Canon RF Mount

Samyang, der koreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, erweitert das Spektrum der erhältlichen AF-Objektive für den Canon RF Mount um die Brennweite von 14 mm. Das heute vorgestellte Weitwinkelobjektiv ist das erste am Markt erhältliche AF-Objektiv für die Canon EOS R und die Canon EOS RP in dieser Brennweite.

Mit einem Gewicht von nur 523 g und einer kompakten Länge von nur 95,3 mm findet das 86 mm schlanke Objektiv problemlos in nahezu jeder Fototasche Platz. Das stabile, aus Aluminium gefertigte Objektiv mit fest verbauter Streulichtblende wurde völlig neu konstruiert, um Nutzern der spiegellosen RF-Kameras ein leichtes, professionelles Weitwinkelobjektiv an die Hand zu geben. Diese müssen nun nicht mehr mit DSLR-Objektiven und einem Adapter arbeiten. Das verringerte Auflagemaß erlaubt auch eine verkürzte Baulänge sowie ein geringeres Gewicht. Dies macht auch den Autofokus schneller, da die zu bewegende Linsengruppe leichter ist als bei herkömmlichen Objektiven. Der Autofokus arbeitet mit einem linearen Schrittmotor (LSTM), einer bewährten, schnellen und geräuscharmen Technologie.

Mit einem Blendenbereich von F2,8 – F22 bietet das Objektiv vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Fotografen. Der Bildwinkel beträgt 113,9° an Vollformat, eine Verzeichnung ist so gut wie nicht erkennbar. Dank der 7 Lamellen der Blende erscheinen runde Spitzlichter im sanften Bokeh, aber auch scharfe Blendensterne bei kleiner Blende. Die Naheinstellgrenze liegt bei nur 20 cm, was die kreativen Möglichkeiten dieses Objektivs noch einmal erweitert. Wegen des großen Bildwinkels findet sich am Frontende des Objektivs kein Filtergewinde, dafür ist ein Filterhalter für 37 x 35 mm Folienfilter am Anschluss verbaut.

Die 14 Glaselemente, angeordnet in 10 Gruppen, sind allesamt mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC) versehen. Im Objektiv kommen 3 asphärische Linsen (ASP), 1 hochbrechende Linse (HR) sowie 2 Linsen aus Glas mit niedriger Dispersion (ED) zum Einsatz. Das Objektiv verfügt über einen Wetterschutz, kann also auch bei Schneetreiben und leichtem Regen eingesetzt werden.

Das Samyang AF 14 mm F2.8 RF Objektiv ist ab sofort zum Preis von € 749,- (UVP) bei WALSER, dem Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich, vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab dem 20. November 2019. Eine passende Lens Station wird in naher Zukunft ebenfalls erhältlich sein und wird separat angekündigt werden.

UVP: € 749,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 20.11.2019