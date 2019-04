Doch wie bereits Wilhelm Busch wusste: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ganz unverhofft trudelte nämlich vor einigen Wochen eine Nikon Z6 in der Redaktion von photoscalaein. Und mit ihr habe ich (meistens) derart gerne fotografiert, dass ich mit meinem ersten und vorläufigen Eindruck nicht bis zum kommenden großen Firmware-Update warten wollte. Das verspricht einige deutliche Verbesserungen beim Nachführ-AF, die ich mir dann eben später ansehen werde.

In der Hand

Nikon packt die Technik der Z6 in dasselbe formidable Gehäuse wie die Z7. Und – anders als etwa Sony – spart Nikon bei der kleinen Schwester auch nicht am elektronischen Sucher. Was man bei der „großen“ Z7 für rund 3300 Euro Straßenpreis (etwa hier bei Amazon) durchaus erwarten kann, liegt bei der Z6 für rund 2000 Euro Straßenpreis (inklusive FTZ-Bajonettadapter) durchaus über dem Klassendurchschnitt: Das Gehäuse ist superb verarbeitet, der brillante OLED-Sucher gewährt bei einer Vergrößerung von 0,8x mit seinen 3,69 Millionen Dots einen kristallklaren Blick aufs Motiv. Und zwar nicht nur im Dunkeln, wo ein elektronischer Sucher einem SLR-Sucher prinzipiell überlegen ist. Nein, selbst vor einer hell flirrenden Schneelandschaft kapituliert der EVF der Nikon Z6 nicht und zeigt ein überraschendes differenziertes und gut erkennbares Sucherbild.

Überhaupt ist die Ergonomie der Z6 nahezu perfekt. Mit ihrem schlanken, weit nach vorne gezogenem Griff schmiegt sie sich perfekt in meine eher kleine Hand. Selbst bei unscheinbaren Details hat Nikon meinen Geschmack getroffen, etwa mit dem Hauptschalter. Er umschließt als Drehschalter den Auslöser. Das finde ich perfekt gelöst: Während ich die Kamera aus der Tasche ziehe, schaltet sie der Zeigefinger ein. Bis ich die Z6 dann vors Auge gehoben habe, ist sie bereits startklar, alles mit einer fließenden Bewegung.

Ein weiteres kleines, feines Detail: Das Top-Display auf der rechten Schulter der Z6. Bereits nach ein paar Tagen mit der Kamera wollte ich es nicht mehr missen, informiert es doch mit einem schnellen Blick über die wichtigsten Aufnahme- und Kameraparameter. Auch dieses Ausstattungsmerkmal ist in der 2000-Euro-Klasse durchaus nicht üblich – umso erwähnenswerter, dass Nikon es bei der „kleinen“ Z6 nicht eingespart hat.

Gibt es denn gar nichts zu kritisieren? Doch: das rückwärtige Display lässt sich zwar etwas hochklappen, wobei es auch von der Rückwand wegbewegt wird. Aber nicht weit genug, denn der große Sucher steht nach hinten weit über und war mir immer im Weg, wenn ich von oben aufs Display sehen wollte. Ansonsten gibt auch das Display kaum Anlass zur Kritik. Im Gegenteil: mit 2,1 Millionen Dots löst es super-fein auf, auch die Diagonale von 3,2 Zoll liegt über dem Klassendurchschnitt.

Das Display der Z6 ist übrigens berührungsempfindlich, allerdings konnte ich mich mit der Touch-Bedienung nicht so recht anfreunden. Insbesondere die Positionierung des Fokusfelds ist mir mit dem kleinen Joystick (gut, dass es den auch gibt!) deutlich rascher und sicherer von der Hand gegangen.

Wie bei ihrer großen Schwester liefert bei der Z6 ein Akku des Typs EN-EL15b die nötige Energie. Er lässt sich via USB in der Kamera laden, Nikon packt indes auch eine klassische Ladeschale mit in den Karton der Z6 – klasse! Laut CIPA soll eine Akkuladung zwar nur für 310 bis 380 Aufnahmen reichen, in der täglichen Praxis waren’s bei mir meist doppelt so viele Fotos – selbst bei klirrender Kälte.

Funktionsumfang und Ausstattung

Wie alle zeitgemäßen spiegellosen Kleinbildkameras ist auch die Nikon Z6 bis unters Dach mit Funktionen vollgestopft. In ihrer Gesamtheit wird sie wohl kaum ein Fotograf je brauchen – ich habe bei meiner Zeit mit der Nikon Z6 vielleicht ein Viertel der Funktionen benötigt. Gut zu wissen: die Z6 bietet eine „grüne“ Automatikfunktion, die dem weniger geübten Fotografen alle Einstellungen so weit wie möglich abnimmt.

Was mir aufgefallen ist: Der mechanische Verschluss arbeitet angenehm leise und nahezu erschütterungsfrei. Er erlaubt übrigens 1/8000 Sekunde als kürzeste Verschlusszeit. Nicht mehr missen möchte ich einen sensorbasierte Bildstabilisator, wie ihn auch die Z6 hat. Er stabilisiert praktisch jedes Objektiv (zusätzlich) – auch solche, die via Adapter an die Kamera angeschlossen sind.

Wie schon die Z7 setzt auch die Z6 auf das noch immer ungewöhnliche und seltene XQD-Format bei der Speicherkaste. Es erlaubt sehr hohe Datenraten, was Nikon offenbar bewogen hat, am internen Puffer zu sparen (dazu gleich noch mehr). Ein Nachteil ist auch, dass praktisch kein Computer XQD-Karten aufnehmen kann, man ist also auf ein entsprechendes externes Lesegerät angewiesen. Da hilft es auch wenig, dass sich notfalls die Bilder via USB-Schnittstelle übertragen lassen – die habe ich nämlich trotz USB 3.0 als quälend langsam empfunden.

Nikons Entscheidung für das XQD-Format könnte sich jedoch noch als zukunftsweisend herausstellen. Denn die Schnittstelle ist Hardware-kompatibel zu CFexpress, ein brandneues Kartenformat, das als Ablösung für die bislang üblichen SD-Karten gehandelt wird. Nikon hat jedenfalls bereits angekündigt, Z6 und Z7 per Firmware-Update im Sommer fit für CFexpress zu machen. Momentan sollte man jedoch unbedingt einen XQD-Reader beschaffen, um die Bild- und Videodateien problemlos von der Kamera auf einen Rechner zu transferieren.

Die Sache mit dem Autofokus und der Serienbildrate

Dass die Z6 mit 273 On-Sensor-Phasen-AF-Sensoren auskommen muss, während die Z7 mit 493 AF-Messzellen arbeitet, hat sich in meiner Praxis nicht bemerkbar gemacht. Weder im Guten wie im Schlechten. In aller Kürze: Gut arbeitet der Autofokus bei Einzelbildern und statischen Motiven sowie unter guten Lichtverhältnissen. Hohe Serienbildraten, sich schnell bewegende Motive und schummriges Licht sind dagegen nicht so die Sache der Z6.

Wie schnell und sicher die Z6 im bei statischem AF scharf stellt, das ist schon stark. Damit wird sie absolut schnappschusstauglich – etwa, wenn meine Hündin Janna mit ihrem Ball herumtollt. Zugute kommt der Kamera in solchen Situationen auch ihre hohe Reaktionsfreude, „Auslöseverzögerung“ ist ein Fremdwort für die Z6.

Wenn es allerdings darum geht, meine Hündin oder ein anderes Action-Motiv permanent im Fokus zu halten, hat die Z6 Schwierigkeiten. Zudem muss bei ihr das Tracking umständlich per OK-Taste initialisiert werden. Da ist beispielweise Sony weiter, deren Spiegellose erkennen Action-Motive automatisch und halten sie ohne weiteres Zutun des Fotografen im Fokus. Das gelingt der Z6 halbwegs ordentlich nur bei Gesichtern, gezielt aufs Auge scharf stellen kann sie nicht. Noch nicht, denn die entsprechende Funktion will Nikon im Mai per Firmware-Update nachreichen.

Auch in Sachen Reihenaufnahmen hat die Z6 einen zwiespältigen Eindruck bei mir hinterlassen. Zwar schafft sie auf dem Papier eine Serienbildrate von eindrucksvollen 12 Bilder/Sekunde. Allerdings führt sie nur bis maximal 5,5 Bilder/Sekunde die Belichtung nach. Das ist auch die höchste Bildrate, bis zu der ein permanentes Live-View-Bild gezeigt wird. Bei noch höheren Bildraten gibt’s nur ein Standbild mit immer länger währenden Dunkelphasen dazwischen. So ist nahezu unmöglich, die Z6 mit einem Actionmotiv mitzuziehen.

Kurzum: Sowohl der kompliziert zu handhabende Tracking-AF wie auch die ohne Einschränkungen nur recht gemütliche Serienbildrate machen die Z6 nicht zur Actionkamera. Bleibt abzuwarten, inwiefern sich das mit dem kommenden Firmware-Update bessert.

Eine gute Nachricht in Sachen Autofokus gibt es aber noch: Via FTZ adaptierte F-NIKKORE funktionieren ebenso gut wie die nativen Z-Objektive – zumindest mit statischem AF-S. Keine Funktionseinschränkungen gibt es mit Objektiven der Baureihen AI, AF-S und AF-P.

Ein Wort zu Video-Aufnahmen mit der Nikon Z6

Video ist meine Sache nicht so sehr. Nachdem jedoch die Videofähigkeiten heutiger Fotokameras immer eindrucksvoller werden, kurz auch ein Wort von mir, zu dem, was die Z6 beim Filmen kann. Wie ihre große Schwester zeichnet die Z6 ebenfalls maximal in 4K-Auflösung auf und das mit 30 Bilder/Sekunde. Anders als die Z7 kommt die Z6 ohne Lineskipping aus, was die Bildqualität bei 4K-Videos nochmals ein Quäntchen steigert. Viel wichtiger finde ich jedoch, dass die Z6 bei 4K-Video den Bildausschnitt nicht künstlich beschneidet. Nur wenn der übrigens hervorragende elektronische Bildstabilisator zugeschaltet wird, gibt’s einen leicht Crop.

Der Ausstattungsumfang der Z6 lässt kaum noch Wünsche für Videographen offen. Es gibt nicht nur Anschlussmöglichkeiten für Mikrofon und Kopfhörer, sondern auch einen wirksamen digitalen Bildstabilisator.

Reichen einem Full-HD-Auflösung, kann die Z6 in mit bis zu 120 Bilder/Sekunde filmen, was weich fließende Zeitlupenaufnahmen ermöglicht. Eher weich als zackig gibt sich auch der Autofokus, nämlich wenn er die Schärfe beim Videodreh nachführt. Leider braucht die Z6 dafür reichlich Licht, andernfalls neigt der AF zum Pumpen. Dem Videoprofi, der die Schärfe von Hand zieht, wird’s nicht stören. Er freut sich vielmehr, dass die Z6 eine Möglichkeit zum Anschluss eines externen Stereomikrofons sowie einen Kopfhörer zur Tonkontrolle bietet.

Und die Bildqualität?

Über die Bildqualität der Nikon Z6 muss ich eigentlich nicht viele Worte verlieren. Schließlich gibt heute es keine Kamera eines etablierten Herstellers mehr, die (im Rahmen der Sensorauflösung und des verwendeten Objektivs) nicht mindestens sehr gute Ergebnisse liefern würde. Da macht die Z6 keine Ausnahmen, zumal ich sie vorwiegend gepaart mit dem NIKKOR Z 24–70 mm 1:4 S, also einem Objektiv aus der hochwertigen S-Klasse, eingesetzt habe.

Positiv überrascht hat mich die Z6 in Sachen High-ISO-Fähigkeiten. Nicht unbedingt beim Rauschen, aber doch beim Dynamikumfang. Selbst bei ISO 51.200 zeigen die Aufnahme noch halbwegs fein ausdifferenzierte Mitteltöne. Natürlich ist bei derart hohen ISO-Werten das Rauschen zerstörerisch und lässt feine Bilddetails untergehen. Bei JPEG-Aufzeichnungen übrigens deutlich stärker, als es für meinen Geschmack nötig wäre – da greift die Rauschunterdrückung der Z6 schon sehr kräftig ein. Mit ein Grund, warum ich in RAW aufzeichne, dann kann ichspäter ganz bequem am Bildschirm die richtige Balance zwischen Schärfe und Rauschen einstellen.

High-ISO bei in 100-Prozent-Darstellung: Bei hohen ISO-Werten (hier ISO 51.200) packt die Rauschunterdrückung der Z6 einfach zu kräftig zu (links). Das vorsichtig entwickelte RAW-Pendant dieser Aufnahmen, zeigt wie viele Details die Z6 bei derart hohen ISO-Werten tatsächlich noch aufzuzeichnen vermag (rechts).

Ein weiteres Argument für RAW-Aufnahmen mit der Z6: Die Kamera liefert bei niedrigen ISO-Werten eine beeindruckende Tiefendynamik. Da kann man getrost auf die Lichter belichten und dann die zunächst zulaufenden Tiefen nahezu grenzenlos aufziehen. Klar, das ginge auch mit einer geeigneten Einstellung für D-Lightning in JPEG (und die Z6 hat sogar eine HDR-Automatik an Bord) – aber das RAW-Format gibt mir einfach mehr Freiheiten für eine punktgenaue Entwicklung meiner Aufnahmen.

Die Belichtungsautomatik der Z6 funktioniert übrigens zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Insbesondere bei stark gesättigten gelben Motiven, wie die Blüten der Narzisse, ist mir das aufgefallen. Da gibt es keine ausreißenden Lichter, wie es sonst bei kräftigen Gelb- und Rottönen leicht passiert.

Zu dem guten Gesamteindruck, den die Bildqualität der Nikon Z6 bei mir hinterlassen hat, tragen sicherlich auch die hervorragenden Objektive des Z-Systems bei. Im Einsatz hatte ich das 24–70 mm 1:4 S, das 50 mm 1:1,8 S sowie das 35 mm 1:1,8 S – alle drei Vertreter der hochwertigen S-Familie. Und die derzeit einzigen nativen Z-Mount-Objektive.

Nikon Z6 – mein erster Eindruck

Um es kurz zu machen: So wie die Nikon Z6 derzeit ist, ist sie eine hervorragende Kamera – nur nicht für Sport- und Actionaufnahmen. Gehäuse- und Bildqualität sind sehr hoch, ebenso der Funktionsumfang. Die Ergonomie und den formidablen Sucher finde ich klasse. Insofern bietet die Z6 mehr als man in der 2000-Euro-Klasse erwarten würde. Und für meinen Geschmack auch das wesentliche bessere Preis-/Leistungsverhältnis als die Z7.

In Sachen Nachführ-Autofokus hinkt die Z6 (fast muss ich sagen: leider) den etablierten allerdings Kleinbildspiegellosen hinterher. Zudem ist die Auswahl an nativen Z-Mount-Objektiven noch sehr eingeschränkt. Das mit den wenigen Z-Objektiven wird sich in absehbarer Zeit bessern, alternativ funktionieren Nikon-DSLR-Objektive gut an der Z6. Ob sich in Sachen „Nachführ-AF“ mit dem kommenden Firmware-Update noch etwas bessern wird, werde ich mir so schnell wie möglich ansehen.