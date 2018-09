Mit der Z6 und Z7 ist Nikon vor knapp einem Monat fulminant ins spiegellose Kleinbild gestartet. Kein anderes Kamerasystem hat dieses Jahr bislang mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wohl auch dank einer geschickten Marketing-Kampagne, die bereits Wochen vor der offiziellen Präsentation immer mehr durchsickern ließ. Damit hat Nikon natürlich auch hohe Erwartungen geweckt. Kann die Z7 mit ihren fast 46 Megapixel die Erwartungen erfüllen? Ich konnte es bereits ein paar Tage lang ausprobieren.

Dass die Z7 eine waschechte Nikon ist, sieht man bereits auf den ersten Blick. Am geschwungenen roten Zierstreifen etwa, der sich am weit hervorstehenden Handgriff entlang zieht. Auch die Anordnung des Hauptschalters rund um den Auslöser ist ganz klassisch – und für meinen Geschmack die richtige Position dafür. Aber die Z7 ist nicht einfach eine um den Spiegel kastrierte D850 – Nikon hat bei seiner ersten Kleinbildspiegelloses auch mit der einen oder anderen DSLR-Tradition gebrochen.

So fehlt etwa bei der Z7 die Knopfleiste links vom Display – für sie war offenbar einfach kein Platz mehr. Das ist etwas schade, denn (nicht nur) dank dieser Leiste lassen sich die DSLR von Nikon ja beidhändig bedienen. Dafür gibt’s bei der Z7 einen Touch-Screen – dazu gleich noch mehr.

Nikon hat sich bemüht, die Z7 kompakt zu halten. Und das merkt man. Die Kamera ist zwar für eine Spiegellose mit 675 Gramm (betriebsbereit aber ohne Objektiv) kein Leichtgewicht. Aber eine D850 drückt eben gut ein Kilo auf die Waage – das ist schon ein Unterschied! Zum sehr guten Handling tragen übrigens auch die ausgesprochen kompakten Objektive bei, mit denen ich die Nikon Z7 ausprobiert habe: Das Z 24–70 mm 1:4 S (ca. 1.100 Euro) sowie das Z 35 mm 1:1,8 S (ca. 950 Euro). Gerade das Zoom ist wirklich sehr handlich geraten. Allerdings um den Preis, dass es erst manuell ausgefahren werden muss, bevor es betriebsbereit ist.

Als Kontrapunkt zur sehr schlanken Kamera hat Nikon den Handgriff deutlich ausgeprägt. Dass er derart weit vorsteht, mag zwar ästhetisch nicht ganz gelungen sein, ergonomisch ist es allemal. Die Z7 liegt jedenfalls wie angegossen in der Hand, auch in meiner eher recht kleinen. Und so ganz nebenbei bietet der wuchtige Handgriff Platz für den neuen Akku EN-EL15b. Der unterscheidet sich vom bisherigen EN-EL15a/ EN-EL15 dadurch, dass er via USB in der Kamera geladen werden kann. Nikon legt der Z7 dennoch ein klassisches Ladegerät mit in die Verpackung – löblich!

Den großen Akku hat die Z7 auch bitter nötig. Denn obwohl er eine Kapazität von 1900 mAh bietet, reicht seine Energie gerade einmal für rund 330 Aufnahmen (gemessen nach CIPA-Standard). In der Praxis mögen es ein paar Fotos mehr sein, dennoch: Der Energiespender steckte bei mir sehr häufig im Ladegerät. Da sollte Nikon eigentlich gleich einen zweiten Akku mit in den Karton legen!

Was den recht hohen Energiebedarf der Z7 ausmacht, weiß ich nicht. Ist es der elektronische Sucher? Für den nehme ich die kurze Akkulaufzeit etwas grummelnd in Kauf, denn ein besserer EVF ist mir seit der Leica SLin einer Kleinbildkamera nicht mehr untergekommen. Von der Auflösung her (3,69 Mio. Dots) mögen die Sucher der Sony Alpha 7R III und Canon EOS R dem von Nikon ebenbürtig sein. Aber in der Praxis wirkt das Sucherbild der Z7 einfach um eine ganze Klasse brillanter und besser durchgezeichnet. Es dröselt Kontraste sichtbar feiner auf, stuft Farben besser ab. Und weil es auch in schlechtem Licht einen ungetrübten Blick aufs Motiv gestattet, zudem noch eine Vorschau aufs Aufnahmeergebnis liefert, dürften auch eingefleischte Verfechter des klassischen Spiegelreflexsuchers ihren Gefallen an der Z7 finden.

Beim rückwärtigen Display lässt sich Nikon ebenfalls nicht lumpen. Es löst mit 2,1 Millionen Dots angenehm hoch auf und bietet eine üppige Diagonale von 3,2 Zoll. Der Clou ist jedoch die Touch-Funktion, mit der sich praktisch alles steuern lässt. Im Wiedergabe-Betrieb wischt man übers Display, um durch die Aufnahmen zu blättern. Die vom Smartphone bekannten Zoomgesten beherrscht die Z7 ebenfalls. Auch durch alle Arten von Menüs navigiert man bei der Z7 auf Wunsch direkt auf dem Display. Und bei der Aufnahme legt man mit einem Fingertipper die Fokusregion fest und löst gleich noch aus.

Beim Blick in den Sucher schaltet Nikon die Touch-Funktion ab, das verhindert unbeabsichtigte Eingaben durch einen Nasenstüber aufs Display. Das Fokusfeld wird dann mit einem Joystick auf dem Kamerarücken verlagert, der bequem mit dem Daumen zu erreichen ist.

Besitzer einer Nikon-DSLR werden sich bei der Z7 gleich zuhause fühlen: Das Hauptmenü ist aufgebaut und gestaltet wie eh und je, es gibt weiterhin das individualisierbare Schnellmenü (bei Nikon heißt es i-Menü), ebenso den interaktiven Info-Screen. Dass sich die Z7 nicht nur an professionelle Fotografen wendet, unterstreicht sie mit ihrem Moduswählrad auf der linken Schulter. Es bietet Zugriff auf klassische Belichtungsprogramme inklusive vollautomatischer Steuerung sowie auf drei Benutzerspeicher.

Nikon hat die Z7 mit einer Reihe individualisierbarer Bedienelemente versehen. Dazu zählen zwei Funktionstasten auf der Kamerafront – eine für mich ungewohnte und unbequeme Position, aber alten Nikon-Hasen sicherlich gut bekannt. Ganz neu ist die Möglichkeit, den Einstellring der Z-Objektive mit einer anderen Funktion belegen zu können. Standardmäßig stellt man damit die Entfernung ein, der Autofokus lässt sich dabei jederzeit übersteuern. Alternativ nimmt er die Funktion eines klassischen Blendenrings an oder übernimmt die Belichtungskorrektur.

Im Einsatz hat der Verschluss der Z7 einen hervorragenden Eindruck auf mich gemacht. Die Kamera löst wirklich leise und praktisch ohne Erschütterung aus. Den elektronischen Verschluss habe ich kaum verwendet, wenngleich er in kritischen Situationen völlig geräuschlos arbeitet.

Insgesamt hat Nikon das Handling der Z7 gut gestaltet. Wer von einer Nikon-DSLR kommt, wird sich gleich zurechtfinden, Neulingen gibt sie wenige Rätsel auf. Das Bedienkonzept mag nicht so innovativ sein wie das der Canon EOS R– dafür ist es eingängiger.

Ausstattung und Funktionen

Nikon hat die Z7 – wie es heute üblich ist – sehr reichhaltig mit Funktionen ausgestattet. Ich habe mich in den paar Tagen mit der Kamera vor allem auf die Besonderheiten konzentriert.

Ganz neu bei einer Kleinbildkamera von Nikon ist der integrierte Bildstabilisator (IBIS) der Z7. Er gleicht laut Nikon Bewegungen in fünf Richtung/Achsen aus und soll um +5 EV längere Belichtungszeiten aus der Hand ermöglichen. Der IBIS funktioniert auch mit adaptierten Objektiven, beschränkt sich dann aber auf drei Achsen. Sind die adaptierten Objektive mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet (VR), werden beide Systeme wieder zu einer 5-Achsen-Stabilisierung kombiniert.

In der Praxis hat die Bildstabilisierung der Z7 einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Vor allem auch mit adaptierten Objektiven, selbst wenn diese nicht stabilisiert waren. In Sachen Bildstabilisator ist die Z7 der Canon EOS R jedenfalls deutlich überlegen.

Eine weitere Besonderheit der Z-Familie: Nikon setzt hier auf XQD-Speicherkarten. Ihr Vorteil: Sie sind mit einer Schreibgeschwindigkeit von derzeit 440 MB/s deutlich schneller als herkömmliche SDHC-Karten nach UHS-II – die kommen aktuell auf höchstens 90 MB/s. Fragt sich nur, inwiefern man von den schnellen XQD-Speicherkarten bei der Z7 profitiert (dazu gleich noch mehr).

Dem stehen zwei Nachteile von XQD-Karten entgegen: Sie sind rund 20 Prozent teurer als die schnellsten SD-Karten. Und es gibt praktisch keinen Rechner, bei dem ein geeigneter Kartenleser eingebaut ist – ein externer Kartenleser ist praktisch Pflicht.

Dass Nikon der Z7 nur einen Kartenschacht spendiert, hat mich jetzt nicht weiter gestört. Klar, ein Doppelschacht bietet mehr Komfort und/oder Schutz gegen Datenverlust. Als unverzichtbar habe ich ihn aber nie empfunden. Andererseits muss sich Nikon schon die Frage gefallen lassen, ob ein zweiter Kartenschacht angesichts des nicht gerade kleinen Preises der Z7 nicht noch drin gewesen wäre.

Autofokus und Serienbildrate

Bis in jüngster Zeit galt: Beim Autofokus kann eine Spiegellose einer DSLR einfach nicht das Wasser reichen. Spiegellose fokussieren langsamer, besonders beim Nachführen, und sie brauchen viel Licht beziehungsweise starke Kontraste, um sicher scharf zu stellen – so die gängigen Argumente der Verfechter klassischer DSLR-Technik.

Die jüngste Generation der Spiegellosen widerlegt dies jedoch eindrucksvoll: Eine Sony Alpha 9führt den Fokus auch bei einer Serienbildrate von 20 Bilder/Sekunde noch sicher nach. Und die Canon EOS Rstellt selbst im finsteren Keller noch sicher und hinreichend schnell scharf. Kann die Nikon Z7 da mithalten?

Im Modus AF-S stellt die Z7 wirklich flott scharf. Zumindest mit den nativen Z-Objektiven, deren Fokusantrieb offensichtlich für das AF-System der Z-Kameras optimiert wurde. Schwindet das Licht, nimmt sich die Z7 allerdings spürbar mehr Zeit zum Scharfstellen. Nicht dass der AF dann lahm wirkt, aber eben nicht mehr so zackig und direkt wie im Hellen. Um einmal einen Vergleich mit einer Sony Alpha 7R III zu ziehen: Wenn’s hell ist, wirkt auch mich die Z7 schneller, im Dunklen die Sony.

Gut gefallen hat mir, dass das Sucherbild stets eindeutig zeigt, welches Fokusfeld aktiv ist und worauf die Kamera fokussiert hat. Eingefleischte Nikon-Fotografen werden vielleicht einige gewohnte Optionen zur AF-Feld-Steuerung vermissen – mit haben die gebotenen Möglichkeiten von der Einzelfeld-Steuerung bis hin zum dynamischen Messfeld in verschiedenen Größen auf alle Fälle ausgereicht.