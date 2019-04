Canon I: Bleibt die die EOS 7D Mark II ohne Nachfolgerin? +++ Canon II: Zukünftig Bordblitz mit LED-Dauerlicht möglich +++ Olympus: PEN-F bekommt offenbar keine Nachfolgerin +++ Tokina: FiRIN 100mm f/2.8 FE Macro für Sony E ist fertig +++ Samyang: Steht 45mm F/1.8 FE für Sony E vor der Tür? +++ Zeiss Otus 100mm F1.4 kommt bald.

Von Canon wird es offensichtlich keine Nachfolgerin für die EOS 7D Mark II geben. Das schreibt Canonrumors dieser Tage. Und bestätigt damit, was photoscala bereits im Februar aus dem Umfeld von Canon gehört hat. Bislang war die die EOS 7D Mark II Canons Spitzenmodell mit Halbformatsensor – eine Position, die laut Canonrumors zukünftig eine aufgewertete EOS 80D einnehmen soll.

Canonrumros spekuliert ferner, dass es zukünftig eine Spiegellose der EOS-R-Baureihe mit APS-C-Sensor geben könnte. Ein Gerücht, das erst dieser Tage ein Canon-Insider gegenüber photoscala für sehr wahrscheinlich gehalten hat.

Ergänzt Canon zukünftig den Bordblitz mit LED-Dauerlicht? Ein entsprechendes Patent macht seit einiger Zeit die Runde im Netz, auch dpreview hat darüber berichtet. Demnach will Canon zusätzlich zur Xenon-Blitzröhre zwei Hochleistungs-LEDs im Aufklapp-Blitz unterbringen. Aus der Patentschrift geht hervor, dass die Leuchtdioden unterhalb der Blitzröhre angeordnet wären und nach oben weisen würden, ein Reflektor würde das Licht in die gewünschte Richtung lenken. Auf diese Weise erhielten die Kameras ein Dauerlicht, etwa für Filmaufnahmen. Zudem könnten die LEDs als Einstelllicht beim Blitzen fungieren.

Auch Olympus könnte sich von einer Modelllinie verabschieden, nämlich von der PEN-F. Das will 43Rumors erfahren haben. Der Grund angeblich: Zu geringe Verkaufszahlen. Schade wär’s.

Tokina hat das FiRIN 100mm f/2.8 FE Macro fertig, hierzulande ist es jedoch noch nicht vorgestellt worden. Das Makro-Objektiv für Sony E erlaubt einen Abbildungsmaßstab von 1:1 bei 30 Zentimeter Arbeitsabstand. Dank seiner relativ hohen Lichtstärke nennt Tokina als Einsatzgebiete aber auch die Portraitfotografie. Einen Preis für Deutschland gibt es noch nicht, in den USA soll das Makroobjektiv rund 600 Dollar kosten.

Auch Samyang könnte in den nächsten Tagen ein Objektiv für Sony FE vorstellen, genauer: ein 45mm F/1.8 FE, wie SonyAlphaRumors erfahren haben will. Näheres ist noch nicht bekannt, nur so viel: Das Objektiv soll sehr leicht und kompakt sein.

Zeiss wird wohl sehr bald ein Otus 100mm F1.4 präsentieren, wie der japanische Blog Nokishita meint. Erste Abbildungen des Objektivs gibt’s jedenfalls schon einmal hier zu sehen.