Anfang dieser Woche hat Sony seinen jüngsten Streich präsentiert, die Edel-Kompakte RX100 VI. Ihre größte Neuerung: das Objektiv deckt jetzt einen Brennweitenbereich von 24 bis 200 Millimeter ab (bezogen auf Kleinbild). Neu ist zudem das Touch-Display, das sich um 180 Grad nach vorne klappen lässt. Damit und mit ihrem sehr leistungsfähigen Autofokus empfiehlt sich die RX100 VI laut Sony als ideale Reisebegleiterin, selbst für anspruchsvolle Fotografen. Kann die RX100 VI unterwegs vielleicht sogar eine Systemkamera ersetzen? Ich hab’s einen Tag lang ausprobiert.

Sechs Jahre ist es nun schon wieder her, dass Sony mit der RX100eine neue Kameraklasse etabliert hat: die der Edel-Kompakten mit relativ großem 1-Zoll-Sensor. Seither hat Sony die Kleine beständig weiterentwickelt und praktisch im Jahresturnus ein neues Modell herausgebracht. Ganz nebenbei war jedes neue Modell bei Markteinführung immer teurer als der jeweilige Vorgänger. Rund 1300 Euro möchte Sony für die RX100 VI haben.

Auf einem anderen Feld bricht Sony mit der jetzt eingeführten RX100 VI etwas mit der Tradition. Bislang ging nämlich beim Objektiv Lichtstärke über alles, jetzt stehen erstmals Zoomfaktor und Maximalbrennweite im Vordergrund. 24-200/2.8-4.5 lauten die Eckdaten des neuen Objektivs, bei der Vorgängerin waren es noch 24-70/1.8-2.8.

Wie Sony sagt, wurde der größere Zoombereich von mehr als einem Drittel der Besitzer des Vorgängermodells als wichtiger Verbesserungswunsch genannt. Aber auch einen Touchscreen haben sich die Besitzer einer RX100 V gewünscht, ebenso eine GPS-Funktion und einen besseren Autofokus. Ganz oben auf der Wunschliste stand indes ganz schnöde eine längere Akkulaufzeit.

All das will Sony mit der jetzt vorgestellten RX100 VI liefern und noch einiges mehr. Ich hatte bereits die Möglichkeit, die RX100 VI auf Einladung von Sony einen Tag lang in Venedig auszuprobieren.

Verbesserte Bedienung

Wann immer ich unterwegs bin, begleitet mich seit einigen Jahren eine RX100 II. Auch in Venedig war die Urahnin der RX100 VI mit von der Partie. Die hat noch keinen Touchscreen und ich habe ihn ehrlich gesagt an der doch sehr kleinen Kamera auch nicht sonderlich vermisst. Klar, auf dem Papier verspricht die Funktion „Touch-AF“ (die Kamera stellt auf die am Bildschirm angetippte Position scharf und löst auf Wunsch auch gleich noch aus) mehr Komfort. Denn auch mit der RX100 VI ist es nach wie vor etwas fummelig, das flexible AF-Feld über der gewünschten Bildpartie zu positionieren. Aber ich verwende an der Kleinen sowieso nur das zentrale AF-Feld, speichere bei Bedarf die Fokuseinstellung bei halb gedrücktem Auslöser und schwenke dann auf den gewünschten Bildausschnitt. Bei einer Kleinbild-äquivalenten Blende von ca. F8 bis F11 bietet der RX100 VI mehr als ausreichend Tiefenschärfe für dieses Verfahren.

Deutlich verbessert hat Sony bei der RX100 VI das Handling des elektronischen Suchers. Bislang musste nämlich nach dem Ausfahren umständlich das Okular herausgezogen werden. Das ist nun nicht mehr nötig, bei der RX100 VI ist der EVF sofort betriebsbereit, sobald man ihn entriegelt hat. So habe ich den Sucher doch recht häufig verwendet, obwohl er wie gehabt winzig klein ist (Sucherbildvergrößerung: 0,59fach). Aber in der hellen Sommersonne Venedigs war das Display zuweilen zu dunkel, da half auch die Energie-fressende Maximalhelligkeit nichts.

Das Display der RX100 VI lässt sich um 180 Grad nach vorne klappen. So können Video-Blogger direkt in die am langen Arm gehaltene Kamera sprechen und dabei das Sucherbild kontrollieren. Auch Selfies gelingen auf diese Weise einfacher. Ich habe die Funktion allerdings nicht benötigt.

Weiterhin kleiner Akku

Der häufige Gebrauch des Suchers und ein Display mit maximaler Helligkeit haben wohl dazu geführt, dass ich mit der RX100 VI gerade einmal gut 150 Fotos schießen konnte, bis der Akku leer war. OK, zwei kurze 4K-Videos (jeweils unter einer Minute) waren auch noch dabei. Die Akkulaufzeit bleibt als auch bei der RX100 VI die Achillesferse des sehr kompakten Gehäuses, das einfach keinen größeren Energiespender aufnehmen kann. Gut, dass ich noch einen nahezu frischen Akku aus meiner RX100 II dabeihatte – andernfalls wäre ich kaum über den Tag gekommen.

Ein kurzer Blick auf die Ausstattung

In der sehr langen Ausstattungsliste der RX100 VI habe ich bei meiner Tour durch Venedig fast nichts vermisst. Sony hat ihr alles mitgegeben, was sowohl ambitionierte wie weniger geübte Fotografen benötigen. Etwa die Möglichkeit zur Aufzeichnung im RAW-Format (was bei Kompaktkameras keine Selbstverständlichkeit ist) auf der einen Seite oder diverse Motivprogramme und Automatiken auf der anderen Seite.

Sogar die Funktion „Schwenkpanorama“ ist weiterhin an Bord, bei der jüngsten Generation der Alpha-7-Familie hatte Sony die ja gestrichen. Schade nur, dass es keine Möglichkeit gibt, einen Systemblitz an die RX100 VI anzuschließen. Umso mehr, als der winzige Bordblitz mit seiner Leitzahl 4 alles andere als potent ist. Und die RX100 VI mit einem Zentralverschluss ausgestattet ist, der den Blitz bis hinab zur kürzesten Belichtungszeit von 1/2000 Sek. synchronisiert (mit dem optionalen voll-elektronischen Verschluss sind bis zu 1/32.000 Sek. möglich).

Autofokus und Serienbilder

Die RX100 VI ist wie schon die Vorgängerin mit einem „Stacked Sensor“ ausgestattet. Hier ist der Pufferspeicher direkt in den Bildwandler integriert und kann extrem schnell angesprochen werden. Das verhilft der kleinen Kamera zu einer irrwitzigen Serienbilderrate von 24 Fotos/Sekunde. Gegenüber der Vorgängerin hat Sony bei der RX100 VI den Zwischenspeicher vergrößert, er fasst jetzt bis zu 233 Aufnahmen.

Ich frage mich allerdings, wozu das bei einer kompakten Reise- und Immer-dabei-Kamera gut sein soll. In Venedig habe ich jedenfalls kein Motiv gefunden, bei dem ich derart rasante Bildserien auch nur annähernd benötigt hätte. Und bei wirklich schnellen Action-Szenen würde es mir deutlich Probleme bereiten, das Motiv im Sucher der RX100 VI zu halten. Einzig bei Belichtungsreihen, die später zu einem HDR-Bild zusammengesetzt werden sollen, erleichtert die rasante Schussfahrt Aufnahmen aus der Hand.

Bei der RX100 VI hat Sony erstmals einen Front-End-LSI in einer Kompaktkamera untergebracht. Dieser Co-Prozessor steigert die Rechenleistung deutlich, unter anderem soll sich die AF-Geschwindigkeit der RX100 VI gegenüber der Vorgängerin verdoppelt haben. Außerdem ermöglicht er Funktionen, die man sonst eher von einer professionellen Systemkamera erwarten würde, etwa bei Porträtaufnahmen das kontinuierliche Nachführen der Schärfe auf ein Auge.

In der Tat ist der Autofokus der RX100 VI wieselflink. Im Vergleich dazu stellt meine RX100 II äußerst gemächlich scharf, und bei schwachem Licht auch längst nicht so sicher. Hinzu kommt, dass Sony bei der RX100 VI 315 Phasen-AF-Sensor auf dem Sensor integriert hat, die rund zwei Drittel des Sucherausschnitts abdecken. Kurzum: Die RX100 VI ist Schnappschuss-tauglich wie keine andere Kamera ihrer Klasse.

Kommunikation

Einen GPS-Empfänger hat Sony nicht in der RX100 VI untergebracht, auch wenn der auf der Wunschliste der Kundschaft stand. Glücklicherweise möchte man fast sagen, denn der würde den Akku noch schneller leersaugen. Stattdessen kann die RX100 VI GPS-Daten über ein gekoppeltes Smartphone beziehen, energiesparend via Bluetooth.

Neben Bluetooth hat die Kleine auch WiFi an Bord, zur einfachen Kopplung gibt’s NFC. Darüber lässt sich die RX100 VI fernsteuern, Aufnahmen können direkt ans Smartgerät weitergeleitet werden etc.pp. Ganz so, wie bei der Alpha 7 III, deren Konnektivität ich erst kürzlich ausführlich beschrieben habe.

Video

In Sachen Video gibt sich die RX100 VI ebenfalls professionell. So filmt sie zum Beispiel in 4K-Auflösung bei 30p mit einer Datenrate von 100 Mbps. Dabei wird der gesamte Sensor ausgelesen, der Bildausschnitt wird nicht beschnitten. Die Videos geraten sehr sauber und detailreich.

Der wieselflinke Autofokus führt beim Videodreh die Schärfe sauber und ohne pumpen nach. Positiv aufgefallen ist mir auch, dass der Zoomhebel bei Videoaufnahmen wesentlich sensibler reagiert und angenehm ruhige Zoomfahrten ermöglicht. Allerdings scheint mir bei 4K-Aufnahmen der elektronische Bildstabilisator nicht zu greifen, meine Freihandfilme kam schon ziemlich wacklig daher.

Den Video-Enthusiasten wird freuen, dass die RX100 VI Möglichkeiten bietet, die noch vor wenigen Jahren Profi-Kameras vorbehalten waren. Dazu gehören verschiedene Profile wie etwa S-Log und jetzt ganz neu die Option für HLG. Dabei zeichnet die Kamera mit einer fast linearen Gamma-Kurve auf, auf einem entsprechenden HDR-Fernseher erscheint das Bild dann kontrastreich mit bestens durchgezeichneten Tiefen und Lichtern.

Ein Mikrofon-Eingang fehlt der RX100 VI allerdings. Den wünscht sich der Video-Blogger vielleicht mehr als diverse professionelle Gammakurven.

Objektiv

Erst eine Totale von der Anlegestelle der Gondeln, dann eine Aufnahme mit dem Gondoliere formatfüllend – mit dem weiten Zoombereich der RX100 VI ist das ohne Federlesen möglich. Für mich ist der auf 24 bis 200 Millimeter erweiterte Brennweitenbereich das Highlight der Kamera. Allerdings hat das Objektiv damit auch deutlich an Lichtstärke eingebüßt. In Sachen Freistellpotential wird das indes durch die gegenüber der Vorgängerin fast dreimal größere Maximalbrennweite mehr als wettgemacht. Schwieriger wird es bei schlechten Lichtverhältnissen. Denn da verlangt die RX100 VI deutlich schneller nach gefährlich hohen ISO-Werten – dazu gleich noch mehr.

Auf den ersten Blick macht das Objektiv einen guten Eindruck, insbesondere im Weitwinkelbereich. Vignettierung ist kaum sichtbar, die Bildecken sind praktisch genauso scharf wie das Zentrum, in Sachen Verzeichnung ebenfalls Fehlanzeige. Da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass die Ingenieure bei Sony kräftig in die Trickkiste der digitalen Korrektur gegriffen haben. Warum auch nicht? Wichtig ist ja bekanntlich, was hinten herauskommt.

Nicht so gut gefallen hat mir allerdings das Bokeh des Objektivs. Für eine wirklich cremig weiche Unschärfe lässt es sich halt nicht weit genug aufblenden. Und eine ordentliche Portion Gegenlicht verkraftet die RX100 VI auch nicht so gut, da neigt das Objektiv dann zu einer sichtbar weichen Wiedergabe.

Bildqualität

Ausstattung wie eine Große und dann der (je nach Sichtweise) kleine 1-Zoll-Sensor der RX100 VI – kann das gutgehen? Nun, das funktionierte bereits bei der Ur-RX100 bestens und seither hat sich einiges getan.

Da wird sich jetzt der eine oder andere fragen, ob beim nächsten Urlaub die DSLR-Ausrüstung im Schrank bleiben kann, wenn die RX100 VI in der Jackentasche steckt. Solange keine allzu hohen ISO-Werte verlangt werden und man die kleinen Schwächen des Objektivs (siehe oben) in Kauf nehmen kann, sicherlich. Kritisch wird es, wenn in einer dunklen Kirche oder nachts die Empfindlichkeit hochgeschraubt werden muss. Bis etwa ISO 1600 liefert die RX100 VI ordentliche Ergebnisse. Bei ISO 3200 wird dann in den JPEG-Dateien der Einfluss der Rauschunterdrückung unverkennbar, feine Details fehlen, die Bilder wirken flach und rau. Ab ISO 6400 kommt es dann zu deutlichen Strukturverlusten in den JPEG-Bildern. Ich würde sie nur noch bei reduzierter Auflösung verwenden, noch höhere ISO-Stufen sollte man der RX100 VI nicht mehr zumuten.

Ausgesprochen gut gefallen hat mir die JPEG-Aufbereitung der RX100 VI. Die Farben sind kräftig, aber keineswegs übertrieben. Auch beim Nachschärfen übertreibt es die Kamera nicht, Artefakte an Kontrastkanten sind mir nicht aufgefallen. Einzig die Rauschunterdrückung könnte etwas zaghafter zupacken, gegen ein leichtes Räuscheln zugunsten feiner Details habe ich nichts. Aber das lässt sich ja wie so vieles ganz nach Gusto einstellen.

Absolut betrachtet gibt es sicherlich Kameras für 1300 Euro (auch mit Objektiv), die eine bessere Bildqualität als die RX100 VI abliefern. In Relation zur Gehäusegröße und zum Gewicht dürfte Sonys neue Edel-Kompakte jedoch ziemlich konkurrenzlos sein.

Mein erstes Fazit

Obwohl die RX100-Familie mit der RX100 VI bereits in die sechste Generation geht, fällt Sony immer wieder etwas Neues ein. Dieses Mal ist es das Objektiv mit dem deutlich erweiterten Brennweitenbereich. Vor allem aber ist das 24-200mm alles andere als ein Papiertiger, seine Abbildungsleistungen können sich unterm Strich durchaus sehen lassen.

Das gilt auch für die Bildqualität, die die RX100 VI liefert. Sie zeichnet sich durch detailreiche und farbstarke JPEGs aus, nur die Empfindlichkeit sollte für hohe Ansprüche möglichst nicht über ISO 1600 gehen. Wer das akzeptiert, dem kann die RX100 VI durchaus eine Systemkamera ersetzen. Weiterhin problematisch ist die sehr geringe Akkuleistung, ein voller Ersatzakku ist selbst bei einem Tagesausflug eigentlich schon Pflicht.

Sehen lassen können sich dagegen so einige technische Schmankerl der RX100 VI. Etwa die Serienbildleistung von 24 Bilder/Sekunde. Oder 4K-Video bei 30 fps und 100 Mbps. Ich frage mich allerdings, wer das bei einer kompakten Reisekamera wirklich braucht. Denn eines muss sich die RX100 VI gefallen lassen: sie ist teuer, sehr teuer sogar. Da wäre weniger vielleicht mehr gewesen – nicht nur beim Preis.