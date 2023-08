Doch das ist längst nicht alles. Canon hat die EOS R6 Mark II im Vergleich zur Vorgängerin kräftiger aufgemöbelt, als man ihr ansieht. Zum Beispiel den Autofokus: Er erhält unter anderem einen neuen Modus zu zum Tracking von Fahrzeugen oder Pferden. Und bei Porträtfotos können Sie nun wählen, auf welches Auge die Kamera scharf stellen soll. Fortschritte gibt es auch bei Video-Aufnahmen: Die EOS R6 Mark II zeichnet in 4K/60p ohne Crop auf, die maximale Aufzeichnungsdauer ist nicht mehr auf 30 Minuten pro Clip beschränkt. Für Action-Fotografen gibt es zudem eine praktische „Pre-Capture“-Funktion. Sie zeichnet in einer Endlosschleife der letzten 0,5 Sekunden auf, bevor der Auslöser ganz durchgedrückt wird.

Canon EOS R6 Mark II in die Hand genommen

Schon als ich die EOS R6 Mark II aus dem Karton schäle, fällt mir eine wichtige Neuerung auf: Der Hauptschalter ist von der linken auf die rechte Kameraschulter gewandert. Laut Canon ein Wunsch vieler Fotografinnen und Fotografen, die die Kamera bereits beim Hausziehen aus der Fototasche mit einer Hand einschalten möchten. So ganz klappt das aber nicht, der Hauptschalter liegt zu weit hinten, um ihn bequem mit dem Zeigefinger erreichen zu können. Das lösen Fujifilm, Sony und Nikon mit dem um den Auslöser gelegten Ein-/Ausschalter in meinen Augen eleganter.

Dafür gibt es an der vormaligen Position des Hauptschalters auf der linken Schulte nun einen prominenten Umschalter für Foto- oder Video-Aufnahmen. Mit dem Wechsel der Betriebsart präsentiert die EOS R6 Mark II zudem jeweils ein völlig anderes Haupt- und Quickmenü – eine klasse Einrichtung, diese strikte Trennung!

In der Hand fühlt sich die EOS R6 Mark II robust an. Canon hat zwar das Gehäuse kostengünstig in glasfaserverstärkten Kunststoff gehüllt, doch selbst durch kräftiges Zupacken lässt es sich nicht aus der Ruhe bringen – da scheppert nichts. Die Abdeckungen für die Schnittstellen sind sicher mit Gummilippen abgedichtet, ebenso die Klappe fürs Speicherkartenfach und der Bajonettanschluss.

Die Griffwulst auf der rechten Seite ist gut ausgeformt, für eine Spiegellose fällt die EOS R6 Mark II jedoch recht groß aus. An kleine Hände, wie ich sie habe, ist sie nicht ganz perfekt angepasst. Das weit oben liegende Frontrad sowie den kleinen Joystick rechts vom Sucher würde ich gerne noch müheloser erreichen können.

Canon stattet die EOS R6 II üppig mit Wahlrädern und Tasten aus. Auch das Canon-typische große Einstellrad findet sich auf dem Rücken der Kamera. Die Tasten und Schalter sind zwar alle mit den werkseitig vorgegebenen Funktionen beschriftet, lassen sich jedoch ganz nach Gusto mit anderen Funktionen belegen. Wie von Canon nicht anders gewohnt sind die Menüs sehr aufgeräumt und übersichtlich. Sie lassen sich ebenso wie das praktische Quickmenü stark individualisieren. Kurzum: die EOS R6 Mark passt sich dem Fotografen an wie ein Maßanzug.

Im Einsatz hat sich die EOS R6 Mark II als zuverlässige und unkomplizierte Begleiterin erwiesen. Der elektronische Sucher löst 3,69 Millionen dots auf bei 0,76facher Vergrößerung – Werte, die keine Rekorde brechen, aber in der Praxis völlig ausreichen. Das gilt ebenso für das rückwärtige 3-Zoll-Display, das mit einer Auflösung von 1,62 Millionen dots auskommt. Es lässt sich nach links von der Kamera wegklappen und dann um die Querachse drehen. Der mechanische Verschluss verrichtet sein Werk sehr ruhig und vibrationsarm, völlig lautlos und erschütterungsfrei fotografiert man mit dem elektronischen Verschluss.

Als Energiespender dient der EOS R6 Mark II ein Akku vom Typ LP-E6, seine Kapazität reicht für bis zu 760 Aufnahmen (gemessen nach CIPA-Standard), in der Praxis sind’s deutlich mehr. Verdoppeln lässt sich die Reichweite mit dem optionalen Aukkugriff BG-R10 (Straßenpreis: ab ca. 270 Euro); er passt übrigens unter anderem auch an die EOS R5 und EOS R6. Ein Extra-Lob verdient Canon dafür, dass eine Ladeschale mit im Karton der EOS R6 Mark II liegt – die sparen andere Kamerahersteller zunehmend ein. Alternativ lässt sich die Kamera via USB laden. Während immer mehr Kamerahersteller dazu übergehen, anstelle ordentlich übersetzter Handbücher nur noch Online-Hilfe in einem maschinen-generierten Kauderwelsch anzubieten, gibt es von Canon ein ausführliches Handbuch zur EOS R6 Mark II als PDF zum Download. Auch dafür gibt es ein Extra-Lob von mir.

Ausstattung und Funktionsumfang

Mit ihrem großen Gehäuse und den vielen Bedienelementen tritt die EOS R6 Mark II durchaus professionell auf. Das mag weniger versierte Fotografinnen und Fotografen auf dem ersten Blick abschrecken. Doch keine Angst! Die EOS R6 Mark II hat auch für Ein- und Aufsteiger vieles zu bieten, was das Fotografieren (und Filmen) einfacher macht.

An erster Stelle steht hier die Vollautomatik. Bei ihr erkennt die Kamera Motive wie Landschaft oder Porträt und wählt das dafür passende Motivprogramm. Wer sich auf diese Motiverkennung nicht verlassen möchte, kann eines der 14 Motivprogramme vorgeben – darunter auch Programme für Spezialaufgaben wie „Schwenken“ (Mitzieher), „HDR-Gegenlicht“ oder „Leiser Auslöser“. Als besonderes Gimmick gibt es obendrein eine Funktion, die zu jedem Foto gleich auch noch einen Videoclip von zwei bis vier Sekunden Dauer aufnimmt. Die Generation TikTok wird es lieben.

So umfangreich die Ausstattung der EOS R6 II für Einsteiger ist, so komplett ist sie auch für anspruchsvolle Fotografen. Garniert wird das Ganze durch einige Schmankerl. Dazu zählen eine HDR-Automatik, Fokus-Reihen (mit bis zu 999 Aufnahmen) oder eine Intervall-Funktion. Aber auch bei den Kernkompetenzen gibt sich die Kamera keine Blöße: Der mechanische Verschluss erlaubt 1/8000 s als kürzeste Belichtungszeit, mit dem elektronischen Verschluss sind sogar 1/16.000 Sekunde möglich. Der stabilisierte Sensor verspricht einen Gewinn von bis zu +8 EV, laut Canon derzeit „die weltweit effektivste Bildstabilisierung“. Nachgemessen habe ich nicht, verwackelte Aufnahmen gab es jedenfalls nicht.

Autofokus und Serienbilder

Die EOS R6 Mark II besetzt bei Canon das Mittelfeld, deutlich darüber sind EOS R6 Mark II EOS R5 (Straßenpreis ca. 3750 Euro) und EOS R3 (knapp 5700 Euro) angesiedelt. Und doch hat Canon der EOS R6 Mark II ein AF-System mitgegeben, dass dem der Sport- und Actionkamera EOS R3 praktisch in nichts nachsteht. So verfügt sie über den hochentwickelten Dual Pixel CMOS AF II, bei dem rund 5.000 Sensorzellen zur Phasenvergleichsmessung gesplittet sind. Bei Bedarf speichert das System die Fokusinformationen in den Raw-Dateien, mit der entsprechenden Canon Software (EOS Utilities) kann dann die Schärfeebene in gewissen Grenzen nachträglich korrigiert werden. Das System ist zudem sehr lichtempfindlich und reicht bis -6,5 EV hinab – ein Wert, wie ihn bis vor gar nicht langer Zeit bestenfalls von einer sehr guten DSLR erzielt wurde.

Canon hat die EOS R6 Mark II üppig mit Optionen zur AF-Messfeldwahl bestückt. Das reicht von einzelnen Mini-Bereichen über frei verschiebbare Messfeldgruppen bis hin zur Möglichkeit, nahezu das gesamte Bildfeld zur Entfernungsmessung heranzuziehen. Besonders praktisch finde ich für Action-Aufnahmen die Option, „erweitertes Messfeld“. Dabei nimmt das AF-System das Objekt in den Fokus, das beim halben Herunterdrücken des Auslösers unter dem Messfeld liegt. Solange der Auslöser halb gedrückt bleibt oder für Serienaufnahmen durchgedrückt wird, führt die Kamera den Fokus auf dieses Objekt nach – auch wenn es das Messfeld verlässt oder gar (für kurze Zeit) ganz aus dem Sucherbild verschwindet.

AF-BEISPIEL

Noch bequemer gerät die Fokusnachführung, wenn man die Kamera das gewünschte Sujet automatisch erkennen lässt. Gegenüber der Vorgängerin hat Canon die Motiverkennung kräftig erweitert. Die EOS R6 Mark II führt den Fokus nicht nur auf Personen oder Tiere automatisch nach, sie erkennt auch Pferde und kann verschiedene Flug- und Fahrzeuge voneinander unterscheiden. Für Porträtfotos lässt sich zudem festlegen, ob und welches Auge der Autofokus priorisieren soll.

Wenn es bei Action-reiche Szenen hoch hergeht, sollte sich bei einem guten AF-System einstellen lassen, wie schnell oder auch gar nicht es auf drastische Änderungen reagiert. Soll zum Beispiel bei einem Fußballspiel der Fokus auf dem Stürmer verharren oder beim Torschuss auf dem ins Bild hechtenden Torwart wechseln? Bei der EOS R6 Mark II lässt sich das und noch viel mehr konfigurieren und als AF-Case speichern. Vier solcher Konfigurationen gibt es ab Werk, bei Bedarf lassen sich Voreinstellungen ganz nach Gusto anpassen.