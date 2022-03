DxO PureRAW 2: Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 ist eine Revolution für RAW-Dateien. Es ermöglicht ab sofort die Vorverarbeitung von Bildern, ohne Lightroom zu verlassen, und wartet mit erheblichen Geschwindigkeitsverbesserungen auf. X-Trans-Kameras werden nun ebenfalls unterstützt und so bietet die Software Fujifilm-Fotografen eine hervorragende Bildqualität. Außerdem ermöglicht die verbesserte Betriebssystemintegration den Zugriff über Kontextmenüs.

DxO PureRAW wurde bei seiner Veröffentlichung mit dem EISA-Award für die beste fortschrittliche Fotosoftware 2021 ausgezeichnet und definierte durch seinen bahnbrechenden Einsatz von künstlicher Intelligenz einen neuen Standard bei der RAW-Konvertierung, indem es bereits zu Beginn des Bearbeitungsprozesses für eine überragende Bildqualität sorgte – und das, ohne die bestehenden Workflows der Fotografen zu stören. DxO PureRAW 2 baut auf diesem Erfolg auf und wartet mit neuen Funktionen und mehr Effizienz auf.

Neue Integrationen ermöglichen einen reibungsloseren Workflow

DxO PureRAW 2 wurde um zwei neue Integrationen erweitert, damit sich der Workflow noch reibungsloser gestaltet. In Lightroom Classic können Anwender mittels Rechtsklick auf mehrere RAW-Dateien klicken und DxO PureRAW 2 die so ausgewählten Bilder bearbeiten lassen, um neue, verbesserte lineare DNG-Dateien zu erstellen, die im selben Ordner abgelegt werden, ohne dass die Anwendung verlassen werden müsste. Eine ähnliche Funktion ist jetzt in den Windows Datei-Explorer und den Mac OS Finder integriert: Mit einem einfachen Rechtsklick auf Dateien kann aus dem Kontextmenü heraus der Vorverarbeitungsprozess gestartet werden.

Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 unterstützt jetzt RAW-Dateien von X-Trans-Sensoren und macht nun auch Fujifilm XT-Fotografen die Vorteile von DeepPRIME zugänglich. Das bedeutet bereinigte Bilder, ohne Rauschen und Artefakte, mit satten, lebendigen Farben selbst bei hohen ISO-Werten.

Deutlich effizienter und schneller

DxO DeepPRIME hat sich in seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich gesteigert. Nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern auch die Verarbeitungs- und Exportzeiten wurden verbessert – bis zu viermal schneller auf Apple Silicon-Rechnern und bis zu 1,5-mal schneller auf den neuesten Windows-Computern.

Unterstützung von HiDPI-Displays und eine Vielzahl neuer Kamera-Objektiv-Kombinationen

HiDPI-Displays werden ab sofort unterstützt, was zusätzlichen Komfort für Fotografen mit Windows-Rechnern bedeutet.

Mit der Aktualisierung der optischen DxO-Module steigt die Gesamtzahl der unterstützten Kamera- und Objektivkombinationen auf mehr als 70.000.

Immer mehr Equipment wird unterstützt

DxO PureRAW 2 unterstützt 40 neue Kameras:

Canon EOS R3 (Canon RF) – sensor Bayer

DJI Mavic 3 / Mavic 3 Cine (Drone) – sensor Bayer

Fuji GFX 50S II (Fuji GFX) – sensor Bayer

Fuji X100F (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X100S (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X100T (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X100V (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X20 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X30 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X70 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X-E1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E2S (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E4 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji XF10 (Compact) – sensor Bayer

Fuji X-H1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-M1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-S10 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T10 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T20 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T30 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T30 II (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T4 (Fuji X) – sensor X-Trans

Leica M10-R (Leica M) – sensor Bayer

Leica SL2 (L-mount) – sensor Bayer

Leica SL2-S (L-mount) – sensor Bayer

Nikon Z9 (Nikon Z) – sensor Bayer

Ricoh GRIIIx (Compact) – sensor Bayer

Sigma Fp-L (L-mount) – sensor Bayer

Sony A7 IV (Sony FE) – sensor Bayer

Sony A7R IIIA (Sony FE) – sensor Bayer

Sony A7R IVA (Sony FE) – sensor Bayer

Sony FX3 (Sony FE) – sensor Bayer

Preis und Verfügbarkeit