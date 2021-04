DxO PureRAW schon ausprobiert: Simpel, aber herausragende Ergebnisse

Auf den ersten Blick wirkt DxO PureRAW etwas aus der Zeit gefallen, so spartanisch präsentiert sich das Programm. Es gibt keinerlei Einstellmöglichkeiten, der Funktionsumfang beschränkt sich im Wesentlichen auf das Öffnen und Exportieren von Raw-Dateien. PureRAW verarbeitet die Raws stapelweise. Gut gelöst dabei: die gewünschten Dateien lassen sich per Drag & Drop aus dem Finder/Explorer aber auch aus der Lightroom-Bibliothek in PureRaw stapeln.

Für den eigentlichen Entwicklungsprozess bietet PureRAW nur rudimentäre Optionen. Festlegen lassen sich die Art der Rauschminderung (HQ, Prime oder Depp Prime) sowie das Ausgabeformat (DNG oder JPEG). Gut zu wissen: DxO PureRAW schreibt lineare DNG-Dateien, in die keinerlei Profile, Gammakurven oder Farbkorrekturen eingebrannt werden. Diese DNG-Dateien lassen sich in Lightroom oder Camera Raw wie gehabt weiterbearbeiten – natürlich mit Ausnahme der Korrekturen, um die sich bereits PureRAW gekümmert hat: Rauschunterdrückung und Objektivkorrektur. Die neuen DNGs übergibt PureRAW standardmäßig an den Import-Dialog von Lightroom zurück.

Je nach Art der gewünschten Rauschunterdrückung kann sich PureRAW schon einmal eine Minute oder länger für das Entwickeln einer Bilddatei genehmigen. Dafür entschädigt das Programm mit absolut überzeugenden Ergebnissen. Selbst stark verrauschte Aufnahmen bei ISO 12.800 wirken nach der Behandlung in PureRAW detailliert und rauscharm wie bei dreistelligen ISO-Werten. Vor allem die Fähigkeit von PureRAW, zuvor im Rauschen völlig untergegangene Bilddetails wieder hervorzuholen, ist beeindruckend. Da nimmt man gerne in Kauf, dass sich PureRAW nicht bequem als Plug-In aus Lightroom oder Photoshop aufrufen lässt.