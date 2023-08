Rollei SSV: Objektive und mehr mit bis zu 83% Rabatt

Das Viltrox AF 13 mm F/1.4 für Sony E ist das perfekte Weitwinkelobjektiv für Landschaftsfotos oder Aufnahmen in engen Innenräumen. Das hochwertige Objektiv besteht aus 14 Elementen in elf Gruppen, die in einem Metalltubus gefasst sind. Das APS-C-Objektiv passt perfekt zu den entsprechenden Kameras von Sony, zum Beispiel zur brandneuen Alpha 6700. Mit seinem STM-Schrittmotor stellt das Viltrox AF 13 mm F/1.4 leise und präzise scharf.