Wie sich die EOS R3 in den ihr zugedachten Einsatzgebieten schlägt? Ich habe es ausprobiert: Action mit Redaktionshund Poldi, einen Hauch von Wildlife im Zoo und Spannendes beim Planespotting am Flughafen München.

Ist die dick, Mann!

Eine zierliche Begleiterin für den Sonntagsspaziergang ist die Canon EOS R3 nicht. Sie ist für Hände gemacht, die einen ganzen Tag lang mit ihr arbeiten. Ihr Gehäuse trägt ungeheuer hoch auf, das Format: fast quadratisch. Canon hat, wie es auch bei Profi-DSLRs üblich ist, den Hochformatgriff ins Gehäuse der EOS R3 integriert. Und weil auch die wichtigsten Bedienelemente am zusätzlichen Griff vorhanden sind, fotografiert es sich mit der EOS R3 im Hochformat genauso bequem wie im Querformat. So ganz nebenbei bietet der Griff auch noch Platz für einen riesigen Akku vom Typ LP-E19. Er reicht nach CIPA-Standard für 860 Aufnahmen. In der Praxis sind’s wesentlich mehr: Ich habe mit einer Akkuladung mehr als 2000 Fotos aufgenommen und hätte noch Kapazität für weitere 2000 Aufnahmen gehabt.

Dass die EOS R3 mit ihrem voluminösen Gehäuse kein Leichtgewicht ist, liegt auf der Hand. Gut ein Kilo drückt sie betriebsbereit auf die Waage. Das sind immerhin 400 Gramm weniger, als eine EOS-1D X Mark III wiegt. Eigesetzt habe ich die EOS R3 vorwiegend mit dem Super-Telezoom RF 100-500 mm F4.5-7.1L IS USM, das 1500 Gramm schwer ist. Obwohl so über 2,5 Kilo für Kamera und Objektiv zusammenkommen, habe ich mit dieser Kombi stundelang ohne Ermüdungserscheinungen fotografiert. Canon hat die EOS R3 nahezu perfekt geformt, selbst für meine nicht gerade großen Händen.

Canon stattet die EOS R3 reichhaltig mit Knöpfen und Drehreglern aus, ohne die Kamera mit Bedienelementen zu übersäen. Alles ist gut erreichbar, auch mit der Kamera vorm Auge und – wie gesagt – im Hochformat. Ganz in der Tradition der EOS-R-Familie ist auch die R3 mit einem Moduswahlrad ausgestattet, das mehrere Funktionen annehmen kann; umgeschaltet wird mit der zentralen „Mode“-Taste. Ebenfalls an Bord ist ein kleines Display auf der rechten Schulter, das über die wichtigsten Einstellungen informiert. Schade, dass es bei ausgeschalteter Kamera etwas mit Infos geizt.

Nicht ganz nach meinem Geschmack ist, dass Canon den Hauptschalter der EOS R3 unten rechts auf den Rücken platziert hat. Eine Alpha von Sony, mit ihrem um den Auslöser gelegten Ein-/Ausschalter, starte ich beim Rausziehen aus der Fototasche mit der rechten Hand. Bei der EOS R3 brauche ich beide Hände: die rechte hält die Kamera, die linke schaltet sie ein. Gut gefallen hat mir dagegen, dass der Hauptschalter der EOS R3 eine „Lock“-Stellung aufweist – sie verriegelt praktisch alle Bedienelemente. Eine clevere Einrichtung, die mich mehr als einmal vor unbeabsichtigten Einstellungen bewahrt hat.

Auch das RF 100-500 mm lässt sich einfach handhaben, mit seinem üppig dimensionierten Zoomring. Der lässt sich übrigens nicht arretieren – anstelle eines „Lock“-Schalters gibt es einen weiteren Ring, mit dem sich der zum Zoomen nötige Kraftaufwand einstellen lässt. In leichtester Stellung konnte ich so herannahende Flugzeuge kontinuierlich auszoomen, in härtester Stellung fährt der Zoom nicht aus, wenn das Objektiv nach unten gehalten wird. Eine klasse Sache. Nicht so der zusätzliche Einstellring am Objektiv, der zum Konzept der EOS-R-Familie gehört. Er sitzt beim RF 100-500 mm F4.5-7.1L IS USM einfach zu nah am Bajonett, hier ist er kaum zu erreichen.

In den elektronischen Sucher der EOS R3 habe ich sehr gerne geschaut. Er entspricht weitgehend dem EVF der EOS R5 mit einer Auflösung von 5,76 Millionen dots, 0,76fachen Suchervergrößerung und einem Augenabstand von 23 Millimeter. Die Bildwiederholrate des EVF hat Canon bei der EOS R3 auf 120 Hertz verdoppelt. So steht das Sucherbild auch bei schnellen Kameraschwenks wie festgemeißelt, klar und detailliert ist es sowieso. Einen Glassucher wird man da höchstens noch auf einem Schneefeld in der Mittagssonne vermissen. Ansonsten ist der Sucher immer ausreichend hell, informativer als ein klassischer DSLR-Sucher ist er allemal.

Beim rückwärtigen Display lässt sich Canon ebenfalls nicht lumpen. Es fällt mit einer Diagonalen von 3,2 Zoll eher üppig aus und löst mit 4,15 Millionen dots angenehm fein auf. Das Display lässt sich seitlich wegklappen und dann um ca. 270 Grad um die Querachse drehen. Der Monitor auf dem Kamerarücken ist berührungsempfindlich, er reagiert ausgesprochen flüssig auf Fingertipper und Wischgesten, auch in den Menüs der Kamera.

Um den Klappmechanismus des Displays brauchen Sie sich keine Sorgen machen, er wirkt solide. Überhaupt scheint die ganze Kamera wie für die Ewigkeit gebaut. Da knarzt und knistert nichts, die Klappe über den Speicherkartenschächten schließt satt wie eine Tresortür. Die fummeligen Gummistöpsel über den Schnittstellen auf der linken Kameraseite wollen da so gar nicht in das ansonsten positive Bild passen. Ich bin einfach kein Freund dieser Gummistopfen, die sich nur umständlich wieder schließen lassen.