BenQ PD2706U: 4K UHD Monitor für Designer mit 90 Watt Power Delivery über USB-C

– Zertifizierte Industrie-Farbstandards, bis zu 400 nits Helligkeit und Uniformity-Technologie für professionelle Bild- und Videobearbeitung –

Oberhausen, 5. August 2023 – Mit dem neuen Modell PD2706U erweitert BenQ die DesignVue Serie um ein leistungsfähiges 4K UHD Display (3840 x 2160 Pixel) für Grafiker, 3D Artists, Architekten und anspruchsvolle Office-Anwender. Der neue Designer Monitor in 68,58 cm / 27 Zoll Format überzeugt mit Farbpräzision und hoher Helligkeit von 400 nits sowie einer All-in-One USB-C Kabellösung mit starker 90 Watt Power Delivery. Damit ist die Audio-, Video- und Datenübertragung sowie das Aufladen eines Notebooks, MacBooks oder anderer mobilen Geräte über ein einziges Kabel möglich. Ausgerüstet mit vielen Industrie-Farbstandards als Garant für akkurate, konsistente Farbwiedergabe im Kreativ-Workflow, ist der BenQ PD2706U ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 529 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.

Präzise Farbraumabdeckung

Der USB-C Designer Monitor PD2706U deckt die wichtigsten Farbräume ab: 95 % DCI-P3, 95 % Display P3 sowie 100 % sRGB und Rec.709 bei einem Delta E Wert von ≤ 3 ab. Aufgrund seiner naturgetreuen, authentischen Farbwiedergabe ist der PD2706U CalMAN und Pantone zertifiziert und damit ein ideales Werkzeug für die detaillierte Bearbeitung beispielsweise von farbgewaltigen Grafiken. Darüber hinaus unterstreicht die Pantone SkinToneTM Validierung die realistische Wiedergabe natürlicher Hauttöne beim PD2706U.

Hohe Technologiestandards

Auf der Suche nach dem richtigen Grafik Monitor spielt neben der Bildqualität die Homogenität des Displaybildes für Anwender eine große Rolle. Die Lösung liefert die BenQ Uniformity-Technologie: Sie rechnet die Farb- und Helligkeitsdarstellung in mehreren hundert Teilbereichen des gesamten IPS-Displays separat nach. So liefert der PD2706U im HDR-Modus bis 400 nits Helligkeit und stellt damit jederzeit die Ergebnisse auf dem gesamten Bildschirm in gleichmäßig hoher Qualität dar.

BenQ setzt bei den Monitoren der PD-Serie die AQCOLOR-Technologie ein, eine Zusammenfassung aus präzisen Instrumenten, Gamma-Korrektur, Farbtemperatur, Farbumfang und Uniformity ein, um die exakten Farben der Monitore zu verifizieren und damit stets sicherzustellen. Ein besonderer Vorteil für den Anwender ist, dass diese Monitore optimal ab Werk eingestellt und Out-of-the-box absolut farbpräzise sind. Zur Dokumentation liegt ein Kalibrier-Report bei. Somit kann der digitale Workflow unmittelbar starten.

Geeignet für Videographen

Der PD2706U eignet sich ebenfalls für die Produktion und den Schnitt von Videos. Die 100-prozentige Abdeckung des Rec. 709-Farbraums sorgt bei hochauflösenden Video-Inhalten für die exakte Darstellung und Frame-Raten sowie eine sehr gute Weißpunkt-Performance. Durch die Vesa DisplayHDR400-Technologie ist eine detailgetreue Voransicht des HDR-Effekts auf Video-Content möglich, welche die Qualität und Brillanz der finalen Arbeitsergebnisse aufzeigt.

Anwender-orientierte Handhabung mit Hotkey-Puck G2 und zahlreichen Bildmodi

Im Lieferumfang des PD2706U ist der BenQ Hotkey-Puck G2 mit individuell belegbaren Buttons, die zeitsparende Shortcuts erlauben und somit den persönlichen Workflow optimieren. Durch Klicken und Umschalten des Drehknopfes wechselt der Anwender bequem Einstellungen, wie Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Farbstandards oder verschiedene Bildmodi.

Unterstützend bei der kreativen Arbeit mit dem PD2706U können Bildmodi, wie Darkroom, Animation, CAD/CAM, Side-by-Side, DualView und ePaper zum Einsatz kommen. Mac-Fans wird besonders der M-Book Mode freuen, welcher Inhalte vom MacBook bei identischer Farbdarstellung auf dem PD2760U wiedergibt.

Der im PD2706U integrierte KVM-Switch (Tastatur, Video, Maus) ermöglicht die Steuerung von zwei Systemen über ein Tastatur- und Maus-Set oder den Hotkey-Puck. Soll ein weiterer Monitor zur Erweiterung des Kreativ-Arbeitsplatzes angeschlossen werden, steht Daisy Chaining via den Display Port zur Verfügung. Neben dem DisplayPort und USB-C 90W stehen die Anschlüsse USB-A und HDMI zur Auswahl.

Maximaler Komfort für die kreative Arbeit

Optimal an die ergonomischen Bedürfnisse von Anwendern lässt sich der PD2706U mit bis zu 110 mm Höhenverstellbarkeit und Pivot-Funktion bequem anpassen. Der horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178° plus der Neigungswinkel von 15° nach links und nach rechts sorgen für eine optimale Ausrichtung aus verschiedenen Perspektiven. Ein integrierter Lautsprecher übernimmt den Sound und erübrigt die Zuspielung externer Boxen.

Der BenQ PD2706U verfügt, wie alle Modelle aus der DesignVue-Serie, über die vielfach bewährten Eye-Care-Features, zu denen auch die vom TÜV Rheinland als besonders augenschonend zertifizierten Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien gehören.

BenQ gewährt auf den PD2706U eine 3 Jahre Garantie mit PickUp, Repair and-Return Service.

Näheres zum PD2706U gibt es hier: https://bit.ly/45aeSAX