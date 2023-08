OM SYSTEM feiert den World Photography Day

Online Events und Inhalte rund um den World Photography Day vom 15. bis 19. August

Hamburg, 19. August 2023 – Erstmals in 2010 gefeiert ist der jährliche Welttag der Fotografie eine Hommage an unsere Leidenschaft, die wir mit all unseren Kunden und Partnern teilen.

Rund um diesen besonderen Tag bieten wir eine Vielzahl an inspirierenden und lehrreichen Inhalten auf unseren Kommunikationskanälen an. OM SYSTEM Ambassadore und unsere technischen Experten aus unterschiedlichen Ländern laden zu virtuellen LIVE Events in sieben Sprachen ein! Mit diesem Angebot möchten wir die Neugierde wecken und Inspiration schenken um selbst die Kamera in die Hand zu nehmen und auf Entdeckungstour zu gehen.

Und weil ein Tag nicht ausreicht, starten wir bereits am 15. August 2023 mit den Feierlichkeiten.

Alle Angebote sind kostenlos und können hier abgerufen werden:

