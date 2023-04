Canon: Ist das Ende des EOS-M-Systems nah? +++ Fujifilm: Nachfolgerin für GFX100 noch in diesem Jahr? +++ Nikon: Wird Z 8 noch im Mai enthüllt? +++ Sony I: Neue Version für FE 70-200 F/4 G OSS geplant? +++ Sony II: APS-C-Kamera mit neuem 26-Megapixel-Sensor bestätigt?

Seitdem Canon mit der EOS R7 und der EOS R10 das EOS R-System um APS-C-Kameras erweitert hat, verliert das ebenfalls auf APC basierende EOS M-System zunehmend an Bedeutung. Jetzt Canon offenbar die beiden Objektive EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS und EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM von der Liste gestrichen. Für das System verbleiben so nur noch fünf Objektive, darunter drei Festbrennweiten. Ob Canon das System damit so langsam auslaufen lässt?

Fujifilm könnte noch in diesem Jahr sein Top-Modell GFX100 ersetzen. Das jedenfalls wollen die Gerüchteköche von Fujirumors aufgeschnappt haben. Wie die Nachfolgerin aussehen könnte, dazu ist noch nichts nach draußen gedrungen. Sicher sind sich die Insider immerhin in einem Punkt: Nicht die deutlich günstigere GFX100S wird das Erbe der GFX100 antreten. Nein, Fujifilm wird da schon etwas völlig Eigenständiges aus dem Hut zaubern.

Dass Nikon an einer Z 8 arbeitet, geistert ja bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküchen. Jetzt haben die Spekulationen neue Nahrung erhalten und so nahezu bestätigt worden: Nikon Pakistan hatte am vergangenen Freitag für mehrere Stunden in seiner Kamera-Übersicht gelistet. Zwar nicht mit Bild, aber mit der kolportierten Bezeichnung Nikon „Z 8“. Der Name steht also schon einmal fest, der Präsentationstermin ist weiterhin offen. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Nikon die Katze aus dem Sack lässt. Wir tippen auf einen Termin in der zweiten Maihälfte.

Sony plant wohlmöglich demnächst ein Update für eines seiner ältesten E-Mount-Objektive: das FE 70-200 F/4 G OSS. Im Vergleich zum Ur-Modell soll es eine kürzere Nahdistanz aufweisen und zudem leichter und kompakter ausfallen.

Dass Sony seine nächste Generation an APS-C-Kameras mit einem 26-Megapixel-Sensor ausstatten könnte, wird bereits seit einiger Zeit kolportiert. Es gibt diesen Sensor bereits in einer Sony-Kamera, in der Video-orientierten FX30. Anlässlich deren Vorstellung letzten Herbst haben wir bereits gefragt: „Wird die FX30 zur Blaupause für eine APS-C-Kamera oberhalb der Alpha 6600?“. Genau diese Frage haben kürzlich die Sony-Manager Masanori Kishi und Masaaki Oshima in einem Interview mit dpreview kaum noch verklausuliert mit Ja beantwortet. Spannen bleibt: Wann kommt sie denn, die professionelle Halbformat-Spiegellose von Sony?