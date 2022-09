Sony erweitert die Cinema Line um eine neue 4K Super 35-Kamera für aufstrebende Filmemacher

Die kompakte FX30 ist mit den neuesten Bildtechnologien ausgerüstet, bietet eine Vielzahl professioneller Funktionen und ermöglicht Content-Erstellern maximale kreative Freiheiten.

Berlin, 28. September 2022. Sony präsentiert mit der FX30 (Modell ILME-FX30) das neueste Mitglied der renommierten Cinema Line. Die FX30 ist eine kompakte 4K Super 35-Kamera, die zahlreiche professionelle Funktionen der Cinema Line bietet – darunter Dual Base ISO, Log-Aufnahmemodi und benutzerdefinierte LUTs (Look-Up Tables) –, zu einem Preis, der für viele aufstrebende Filmemacher attraktiv sein wird.

Neben der FX30 kündigt Sony auch zwei neue CFexpress Typ A Speicherkarten an – die Modelle CEA-G320T und CEA-G640T. Beide sind Karten mit großer Kapazität, die hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unterstützen.

„Die neue FX30 eignet sich hervorragend für alle, die als Filmschaffende einsteigen möchten“, so Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Sie bietet viele der professionellen Funktionen unserer High-End-Kameras zu einem Preis, der sie für Filmemacher/-innen auf jedem Niveau erschwinglich macht. Damit eröffnet diese Kamera einen ausgezeichneten Einstieg in unser Sortiment an Cinema Line-Kameras.“

Bilder im Film-Look

Dank neuester Bildtechnologien, können angehende Filmemacher/-innen mit der FX30, Bilder mit im typischen Film-Look kreieren. Die Kamera verfügt über einen neuen, rückwärtig belichteten 20,1 Megapixel APS-C Exmor R CMOS-Sensor (Super 35-Format) mit Dual Base ISO (800/2500), der hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen Dynamikumfang von 14+ Stufen bietet.1

Die ILME-FX30 unterstützt eine Vielzahl von Video-Codecs. Sie kann 4K Super 35-Filme (16:9) durch Oversampling von 6K mit bis zu 60 BpS aufnehmen. Die ILME-FX30 nimmt auch Videos mit hohen Bildwiederholraten auf, einschließlich 4K 120 BpS und Full HD mit 240 BpS. Beide 16:9-Aufnahmemodi unterstützen 10 Bit 4:2:2, und über einen HDMI Typ-A-Anschluss können 4K 16 Bit RAW-Bilder2 an einen externen Recorder3 ausgegeben werden.

Wie auch die anderen Kameras der Cinema Line bietet die FX30 mehrere Log-Aufnahmemodi: Sie unterstützt die Modi Cine El, Cine El Quick und Flexible ISO für Aufnahmen mit der S-Log3-Gammakurve, die mehr Flexibilität bei der Farbkorrektur eröffnet. Alle drei Modi ermöglichen Videoaufnahmen bei gleichzeitiger Überwachung mit einer geeigneten LUT, um eine Vorschau des endgültigen Bilds zu sehen. Darüber hinaus verfügt die FX30 über eine Auswahl integrierter Film-Looks, wie beispielsweise S-Cinetone von Sony, und kann auch Fotos aufnehmen. Der BIONZ XR Bildprozessor sorgt mit seinen fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen für eine realistische Farbwiedergabe mit natürlichen Abstufungen.

Ganz auf die Anforderungen von Content-Ersteller/-innen zugeschnitten

Die FX30 ist mit dem schnellen und zuverlässigen Autofokus von Sony ausgestattet, der folgende Einstellungen unterstützt:

AF mit Augenerkennung in Echtzeit (für Menschen, Tiere oder Vögel4)

Echtzeit-Tracking

Detaillierte AF-Einstellungen

AF mit Assist-Funktion

Noch mehr Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich, wenn die Fokuskarte6 genutzt wird, mit der sich die Schärfentiefe leicht visualisieren lässt, während dank Breathing-Compensation7 beim Fokussieren ein stabiler Blickwinkel erhalten bleibt. Im Active-Modus8 gewährleistet die Kamera auch eine effektive Bildstabilisierung für handgeführte Aufnahmen, dank der ins Gehäuse integrierten optischen 5-Achsen-Bildstabilisierung. Wie bei der FX3 kann auch bei der FX30 über ein optionales Kabel der Timecode synchronisiert werden.

Die FX30 bietet aber noch weitere Merkmale, die den Geist der Cinema Line widerspiegeln:

Neues, anpassbares Hauptmenü in Listenform für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Elemente

Neuer Standby-Videobildschirm, der einen freien Blick auf das Motiv ermöglicht

Spezielle Tasten und Einstellräder für Filmaufnahmen

Darüber hinaus bietet die FX30 auch zusätzliche Funktionen zur Unterstützung des kreativen Workflows, wie beispielsweise Nachbearbeitung mit eingebetteten LUT- und EI-Metadaten.10 Diese Metadaten sind verfügbar, wenn die Nutzer die jeweils neueste Version der Anwendungen Catalyst Prepare11 oder Catalyst Browse von Sony verwenden. Ein neues „Catalyst Prepare Plugin“ für Adobe Premiere Pro wurde im August veröffentlicht.

Einfache Bedienung, kompakte Bauweise

Die FX30 ist kompakt und leicht und hat ein Flat-top-Design mit direkten Montagemöglichkeiten zur Befestigung von Zubehör. So lässt sie sich leicht für handgeführte Aufnahmen oder Aufnahmen aus niedrigen Winkeln einsetzen, an einem Gimbal anbringen oder durch Zubehör erweitern. Aufnahmen aus niedrigem Winkel werden durch den XLR-Handgriff12 der FX30 erleichtert. Für kristallklare Audioaufnahmen stehen verschiedene Eingänge zur Verfügung: zwei XLR-Anschlüsse sowie eine 3,5 mm Stereo-Mini-Buchse für 4-Kanal-Aufnahmen. Externe Mikrofone lassen sich über den Multi Interface-Zubehörschuh oder die Mikrofonbuchse direkt an die Kamera anschließen. Auch ein internes Stereomikrofon für Audioaufnahmen ist vorhanden.

Die FX30 und die FX30B sind mit zwei Mediensteckplätzen ausgestattet, die sowohl mit CFexpress Typ A-Speicherkarten als auch SDXC/SDHC-Speicherkarten kompatibel sind, um den Nutzer/-innen eine breite Palette an Aufnahmeoptionen zu bieten. Die FX30 ist auch mit den jetzt neu angekündigten CFexpress Typ A-Speicherkarten mit hoher Kapazität kompatibel.13

Neben ihrer fortschrittlichen Leistung zeichnet sich die FX30 auch durch hervorragende Zuverlässigkeit aus. Sie verfügt über eine innovative Wärmeableitungsstruktur für unterbrechungsfreie 4K/60p-Aufnahmen, eine stabile Stromversorgung für längere Aufnahmen und ein robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung. Dank der umfassenden Auswahl an E-Mount-Objektiven, Hochleistungsmikrofonen und anderen wichtigen Zubehör-Komponenten stehen Content-Ersteller/-innen außerordentlich flexible Systeme für eine breite Palette kreativer Anforderungen zur Verfügung.

Sony Future Filmmaker Awards

Die neue FX30 eignet sich ideal für Filmemacher/-innen, die an einem Beitrag für die Sony Future Filmmaker Awards arbeiten oder eine Teilnahme in Erwägung ziehen. Die Sony Future Filmmaker Awards sind ein neues Awards-Programm für Kurzfilme, das jährlich stattfinden wird. Die von Sony unterstützten Awards möchten eine Bühne für interessante Stimmen aus der ganzen Welt bieten, die Geschichten aus neuen Perspektiven erzählen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf: www.sonyfuturefilmmakerawards.com/

CFexpress Typ A-Speicherkarten: CEA-G320T und CEA-G640T

Die kompakte, leistungsstarke CFexpress Typ A-Speicherkarte ist neben den bestehen Versionen in 80 GB und 160 GB zukünftig auch mit noch höherer Speicherkapazität von 320 GB (CEA-G320T) und 640 GB (CEA-G640T14) verfügbar.15

Diese kapazitätsstarken Karten unterstützen High-Speed-Leistung mit einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von bis zu 700 MB/s und VPG (Video Performance Guarantee) 400 für Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s bei Serienaufnahmen und 4K 120p Videoaufnahmen mit hoher Datenrate.

Die neuen Karten mit großer Speicherkapazität entsprechen der TOUGH-Spezifikation: Sie sind als wasser- und staubgeschützt (IP57 zertifiziert) und robust genug für stabile Langzeitaufnahmen in den verschiedensten Umgebungen16.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

FX30 mit XLR-Griff von Sony: 2.799,00 Euro

FX30B ohne XLR-Griff von Sony: 2.299,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Oktober 2022

CFexpress Typ A-Speicherkarte CEA-G320T von Sony: 709,00 Euro

CFexpress Typ A-Speicherkarte CEA-G640T von Sony: 1.349,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Oktober 2022