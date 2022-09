TAMRON kündigt das innovative lichtstarke Standardzoom 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modell A062) an

Das kleinste und leichteste Objektiv seiner Klasse* und eröffnet neue Videomöglichkeiten

Köln, 29. September 2022 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt für den 27. Oktober 2022 die Markteinführung des lichtstarken Standardzoom-Objektivs 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modell A062) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount an. Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie ist der Termin zunächst unter Vorbehalt.

Produktbezeichnung: 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modell A062) für Sony E-Mount

Markteinführung: 27. Oktober 2022**

Das 20-40mm F/2.8, die jüngste Innovation von TAMRON, ist ein neues kompaktes Standardzoom-Objektiv mit hoher Lichtstärke. Das außergewöhnliche Objektiv wurde für spiegellose Vollformat-kameras mit E-Mount-Anschluss von Sony entwickelt und ist eine vortreffliche Wahl für viele alltägliche Foto- und Videoaufnahmen. Mit einem Zoombereich vom 20-mm-Ultra-Weitwinkel bis zur 40-mm-Standardbrennweite ist es das kleinste und leichteste Objektiv seiner Klasse1. Das 20-40mm F/2.8 erreicht über den gesamten Brennweitenbereich eine herausragende Abbildungsleistung. Es ist ideal sowohl für die anspruchsvolle Fotografie als auch für die Erstellung von kreativen Videos für Vlogs. Das neue Objektiv ist mit TAMRONs bewährtem VXD-Autofokus mit Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive) ausgestattet. Die VXD-Technologie zeichnet sich durch besonders leise und agile Scharfstellung aus, die selbst in dynamischen Situationen eine sehr hohe Präzision erreicht. Die kürzest mögliche Einstellentfernung von nur 0,17 m und der maximale Abbildungsmaßstab von 1:3,8 im Weitwinkelbereich machen das Objektiv auch für ausdrucksstarke Nahaufnahmen empfehlenswert.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

1. Hohe Lichtstärke F2.8, kompakte Bauweise und vielseitiges 20-40-mm-Zoom

Das 20-40mm F/2.8 ist ein neues lichtstarkes Standardzoom, das aus dem Wunsch geboren wurde, ein handliches, leicht zu transportierendes Objektiv zu entwickeln. Es bietet eine konstante Offen-blende von F/2.8 über den gesamten Zoombereich von 20 mm bis 40 mm und ist mit einer Länge von nur 86,5 mm und einem Gewicht von 365 g besonders kompakt und leicht. Die 40-mm-Standard-Brennweite eignet sich vornehmlich für Schnappschüsse, Porträts und Food-Fotos, die 20-mm-Ultra-Weitwinkel-Brennweite für beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit markanter Tiefenwirkung – etwas, das mit einem herkömmlichen lichtstarken Standardzoom-Objektiv mit einer Anfangs¬brennweite von 24 mm nur schwer zu erreichen ist.

2. Fantastische Familienvideos, Vlogs und andere Online-Inhalte

Das 20-40mm F/2.8 zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus und ist auch in Verbindung mit Kamerazubehör oder Gimbal-Stabilisierungssystemen gut ausbalanciert. Es ist das optimale Universalobjektiv, mit dem Sie keine Foto- oder Videogelegenheit verpassen, ob spontane Aufnahmen im Alltag, weitschweifige Landschaften auf Reisen oder attraktive Selfies mit weitem Hintergrund.

3. Herausragende Bildqualität

Die optische Konstruktion des 20-40mm F/2.8 umfasst zwölf Elemente in elf Gruppen. Mit vier LD- (Low Dispersion), zwei GM- (Glass Molded Aspherical) und einer hybrid-asphärischen Linse verfügt das Objektiv über mehrere Spezialelemente, die eine ideale Balance aus kompakter Baugröße und hoher Bildqualität ermöglichen. Die große Blendenöffnung von F/2.8 sorgt für eine wunderbar weiche Hintergrundunschärfe mit kreisrundem Bokeh-Effekt.

4. Schneller und präziser VXD-Autofokus

Der VXD-Autofokus basiert auf einem hochpräzisen Linearmotor, der auf Objekte nah und fern blitzschnell scharfstellt. Bei sich bewegenden Objekten ermöglicht er eine exzellente Schärfenachführung, sodass das Motiv im entscheidenden Moment immer genau im Fokus ist. Der AF-Motor arbeitet praktisch lautlos, was das Objektiv ideal für Foto- und Videoaufnahmen in Situationen macht, in denen absolute Ruhe erforderlich ist.

Weitwinkel-Makrofotografie: kürzestmögliche Einstellentfernung 0,17 m und maximaler Abbildungsmaßstab 1:3.8 im Weitwinkel

5. Schnelles Zoomen – Zoomring-Drehwinkel: 65°

6. TAMRON Lens Utility Software für individuelle Fokussierring-Einstellung und Firmware-Updates

7. Neues Gehäusedesign mit neuer, kratzfester Oberfläche

8. Einheitliche Filtergröße Ø 67 mm

9. Hoher Bedienkomfort, Spritzwasserschutz und Fluor-Vergütung

10. Kompatibel mit fortschrittlichen Kamerafunktionen wie Fast Hybrid AF und Augenerkennungs-AF