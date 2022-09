Bekanntgabe der Jury und der kommenden Ausstellungstermine

Berlin, 27. September 2022. Die World Photography Organisation gab heute die Jury für die Sony World Photography Awards 2023 bekannt und kündigte gleichzeitig neue Preise und Ausstellungselemente an. Dazu gehören die Einführung eines mit 5.000 US-Dollar dotierten Preises für Beiträge, die die umweltbezogenen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen, sowie eine neue Einzelausstellung für den Photographer of the Year.

Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2023 wird vom 14. April bis zum 1. Mai 2023 im Somerset House in London stattfinden. Indessen ist die Ausstellung zu den Awards 2022 weiter auf Welttournee: Zu den kommenden Stationen gehören die erstmaligen Präsentationen der Awards im Museum of Photographic Arts in San Diego, Kalifornien (8. Oktober 2022 – 19. März 2023) und in der Open Eye Gallery im englischen Liverpool (10. November – 11. Dezember 2022).

Die Sony World Photography Awards, mittlerweile im 16. Jahr ihres Bestehens, sind einer der führenden Fotowettbewerbe weltweit. Sie würdigen das Beste, was die zeitgenössische Fotografie in allen Teilen der Welt zu bieten hat, und eröffnen Fotografinnen und Fotografen bedeutende Karrierechancen und Möglichkeiten, sich dem Publikum zu präsentieren.

Sony unterstützt die Awards, um den Fototalenten von heute eine globale Plattform zu bieten und damit die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fotokultur zu fördern. Die Teilnahme an den Awards ist kostenlos. Die Beiträge der Fotografen werden anonym von einer Jury bewertet, die sich aus führenden Branchenexperten zusammensetzt.

Jury 2023

Die diesjährigen Juroren verfügen über ein breites Spektrum von Kenntnissen und Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Fotografie:

Professioneller Wettbewerb

Mariama Attah, Ausstellungsleiterin, Open Eye Gallery, Liverpool, UK

Tandazani Dhlakama, Assistenzkuratorin, Zeitz MOCAA, Kapstadt, Südafrika

Claartje van Dijk, Ausstellungsleiterin, Foam Photography Museum, Amsterdam, Niederlande

Ioana Mello, unabhängige Kuratorin und Bildredakteurin; Leitungsmitglied, FotoRio, Brasilien

Sujong Song, unabhängige Kuratorin und Bildredakteurin; Mitgründerin Seoul Lunar Festival, Republik Korea

Mike Trow, unabhängiger Kurator und Bildredakteur, Vorsitzender der Jury

Offener Wettbewerb und Jugendwettbewerb

Eric Schlosser, künstlerischer Leiter, Tbilisi Art Fair, Georgien

Studentenwettbewerb

Eliza Williams, Redakteurin, Creative Review, UK

Neu bei den Awards 2023

Preis für Nachhaltigkeit

In diesem Jahr lobt die World Photography Organisation einen neuen Preis aus, um Fotoprojekte zu Themen auszuzeichnen, die mit einem der umweltbezogenen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Zusammenhang stehen. Dabei kann es sich um Darstellungen des Klimawandels handeln, um Bilder, die umweltfreundliche Technologien und Innovationen beleuchten, oder um eine Würdigung engagierter Personen und Gruppen.

Der Gewinner des Nachhaltigkeitspreises erhält ein Preisgeld von 5.000 USD, und sein Projekt wird bei der Ausstellung zu den Sony World Photography Awards in London präsentiert. Alle Fotografen, die am Profi-Wettbewerb teilnehmen, kommen für diesen Preis infrage.

Einzelausstellung für den Photographer of the Year

Im Jahr 2023 erweitert die World Photography Organisation den Preis für den Photographer of the Year um eine neue Komponente. Zusätzlich zum Preisgeld in Höhe von 25.000 USD, einer digitalen Fotoausrüstung von Sony sowie der Aufnahme in die Ausstellung und den Fotoband zu den Sony World Photography Awards wird der Gewinner auch mit einer Einzelausstellung seiner Arbeiten belohnt. Diese findet im Rahmen der Sony World Photography Awards-Ausstellung in London im darauffolgenden Jahr statt und gibt dem Preisträger die Möglichkeit, sein prämiertes Projekt weiterzuentwickeln oder ein brandneues Werk zu zeigen. Dies verschafft dem siegreichen Fotografen zusätzliche Aufmerksamkeit und eröffnet weitere Karrierechancen. Die erste dieser Präsentationen ist der Arbeit von Adam Ferguson (Australien), Photographer of the Year 2022, gewidmet und findet im April 2023 als Teil der Ausstellung im Somerset House statt.

Format des Jugendwettbewerbs

Bei den Sony World Photography Awards 2023 erhält der Jugendwettbewerb ein neues Format. Für diesen Wettbewerb können alle Fotografinnen und Fotografen unter 19 Jahren bis zu drei Bilder zu dem Thema „Your Everyday – Dein Alltag“ einreichen. Die Jury wählt eine Shortlist mit 10 Fotografen aus, die dann die Chance haben, den Titel Youth Photographer of the Year zu erringen.

Ausstellungsdaten 2023 und Termine der Welttournee 2022

Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2023 wird vom 14. April bis 1. Mai 2023 im Somerset House in London zu sehen sein.

Die Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2022 reist nach der Eröffnung in London und einer anschließenden Präsentation in Tokio weiter zu einer Vielzahl internationaler Ausstellungsorte:

Lenzburg, Schweiz, Fotofestival Lenzburg, 27. August – 2. Oktober 2022

Mailand, Italien, Fondazione Stelline, 14. September – 30. Oktober 2022

Buenos Aires, Argentinien, artexarte, 27. September – 23. Oktober 2022

San Diego, USA, Museum of Photographic Arts, 8. Oktober 2022 – 19. März 2023

Berlin, Deutschland, Willy-Brandt-Haus, 21. Oktober 2022 – 15. Januar 2023

Liverpool, UK, Open Eye, 10. November – 11. Dezember 2022

Weitere Einzelheiten zu den Ausstellungen finden Sie auf der Website der World Photography Organisation.

Preise und Termine 2023

Die Sony World Photography Awards wurden am 1. Juni 2022 eröffnet. Alle Einzelheiten zu den Awards und den Kategorien finden Sie auf worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Für die vier Wettbewerbe der Awards gelten folgende Abgabetermine:

Professioneller Wettbewerb: 13. Januar 2023, 13:00 GMT

Offener Wettbewerb: 6. Januar 2023, 13:00 GMT

Studentenwettbewerb: 30. November 2022, 13:00 GMT

Jugendwettbewerb: 6. Januar 2023, 13:00 GMT

Alle Kategoriegewinner beim professionellen, offenen, Jugend- und Studentenwettbewerb erhalten eine digitale Fotoausrüstung von Sony. Darüber hinaus werden Geldpreise vergeben: 25.000 USD für den Photographer of the Year und 5.000 USD für den Open Photographer of the Year. Alle Arbeiten der Gewinner und der vorausgewählten Fotografen werden bei der jährlichen Ausstellung zu den Sony World Photography Awards in London ausgestellt und anschließend in verschiedenen Ländern gezeigt. Die preisgekrönten Bilder werden zudem im jährlich erscheinenden Buch zu den Awards veröffentlicht. Die Gesamtsieger werden am 13. April 2023 bekannt gegeben.