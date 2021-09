Fujifilm GFX100S in die Hand genommen

Beim Gehäuse der GFX100S hat Fujifilm den Rotstift auf keinen Fall angesetzt. Die Kamera wirkt robust und stabil, fast schon wie aus dem Vollen gefräst. Sie ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, sämtliche Klappen hat Fujifilm sorgfältig abgedichtet. Nimmt man die GFX100S in die Hand, muss man schon etwas fester zugreifen – rund 900 Gramm Gewicht gilt es sicher zu halten. Ausgestattet mit dem Porträtobjektiv XF 90 mm F2 R LM WR ist es dann ein gutes Pfund mehr. Kein Problem, auch nicht während eines längeren Shootings. Die GFX100S liegt mit ihrem weit nach vorne gezogenem Handgriff hervorragend in der Hand. Vermisst habe ich allerdings bisweilen einen Hochformatgriff – ihn enthält Fujifilm der GFX100S leider vor.

Hebt man die GFX100S vors Auge, zeigt sich gleich, wo Fujifilm unter anderem gespart hat: beim Sucher. Bei 0,77facher Vergrößerung (bezogen auf Kleinbild) muss ihr EVF mit 3,69 Millionen Dots Auflösung auskommen. In der Praxis ist das ausreichend, spektakulär wirkt das Sucherbild allerdings nicht. Begleitet hat mich bei meinen Shootings mit der GFX100S die Alpha 7R IV von Sony. Deren Sucher löst mit 5,78 Millionen Dots sichtbar feiner auf und ist zudem noch einen Tick größer.

Das rückwärtige Display der GFX100S geizt ebenfalls etwas mit Bildpunkten. 2,36 Millionen Dots sind es auf dem großen 3,2-Zoll-Monitor. Aber auch das habe ich in der Praxis als völlig ausreichend empfunden. Klasse dagegen: Das Display lässt sich nicht nur nach oben und unten klappen, sondern auch um 60 Grad nach rechts – was Hochformataufnahmen sehr erleichtert.

Ein kleines Highlight für mich: das großzügige Statusdisplay auf der rechten Kameraschulter. Es zeigt übersichtlich mehr als ein Dutzend Werte von der aktuellen Blende und Verschlusszeit bis hin zum gewählten Farbprofil oder der Akkukapazität an. Und zwar selbst wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Auf Wunsch blendet das Zusatzdisplay aber auch die aktuellen Einstellungen von Daumen- und Frontrad ein oder ein Histogramm.

Das Bedienkonzept der GFX100S ist nicht ganz so traditionell, wie man es von Fujifilm vielleicht sonst gewohnt ist. Auf der linken Kameraschulter sitzt ein großes Moduswählrad. Es erlaubt den Zugriff auf den Belichtungsmodus sowie den Abruf von bis zu sechs individuellen Kamerakonfigurationen. Einstellräder für Belichtungszeit und ISO-Werte gibt es nicht, deren Funktion übernehmen Front- und Daumenrad. Die Blende kann mit einem klassischen Ring an den GF-Objektiven eingestellt werden. Ebenfalls an Bord der GFX100S: das von Fujifilm bekannte Schnellmenü. Zudem gibt es eine Vielzahl an frei belegbaren Tasten und Schalter – die GFX100S lässt sich praktisch jeder Fotografin und jedem Fotografen maßgerecht auf den Leib schneidern.

Im Einsatz hat mir weniger gefallen, dass sowohl der Blendenring der GF-Objektive wie auch Front- und Daumenrad der GFX100S sehr leichtgängig sind. Da haben sich mir doch bisweilen ISO-Wert oder Blendenzahl unbeabsichtigt und unbemerkt verstellt. Und sollte Fujifilm einmal das Kameramenü überarbeiten und übersichtlich gestalten, hätte ich sicherlich nichts dagegen. Der relativ kleine Akku NP-W235 (er versorgt zum Beispiel auch die X-T4 mit Energie) reicht laut Datenblatt für rund 460 Aufnahmen mit der GFX100S. Das klingt nicht gerade üppig, hat mir aber bei zwei intensiven Shootings völlig gereicht. Gespart hat sich Fujifilm allerdings eine Ladeschale, standardmäßig liegt lediglich ein USB-Netzteil im Karton der GFX100S.

Die GFX100S im Praxiseinsatz

Mittelformatfotografie – schwang da nicht zu analogen Zeiten gleich ein wenig Ehrfurcht mit? Da war nicht nur die Kamera größer, sondern auch das Stativ schwerer und die Blitzanlage leistungsfähiger. Nichts für den Hausgebrauch, den schnellen Schnappschuss zwischendurch. Mittelformatfotografie auf Film – das war noch echte Arbeit.

Nicht so mit der GFX100S. Die Kamera fühlt sich nicht nur an wie eine größere DSLR – sie arbeitet auch so. Obwohl ihr Verschluss deutlich größer ausfällt als bei einer Kleinbildkamera, löst die GFX100S sehr weich mit einem sanften Geräusch aus. Natürlich kann die gute Dämpfung nicht verhehlen, dass hier eine ordentliche Masse bewegt muss. Doch dank der massigen Kamera ist das kein Problem.

Worauf es wirklich ankommt, daran hat Fujifilm bei der GFX100S nicht gespart. Sogar einen stabilisierten Sensor hat sie an Bord – er verspricht eine Reserve von +6 EV bei der Belichtungszeit. Dass Fujifilm hier nicht zu viel verspricht, hat die GFX100S bei einem Shooting zur Blauen Stunde eindrucksvoll bewiesen. Um das letzte Himmelslicht einzufangen, habe ich mit dem GF110mm F2 R LM WR eine Belichtungszeit von 1/20s gewählt (und die Empfindlichkeit bei moderaten ISO 640 belassen). Das mag für Freihandaufnahmen gewagt klingen, aber die GFX100S hat mit der langen Belichtungszeit nicht das geringste Problem.