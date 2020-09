Extrem lichtstark – FUJIFILM präsentiert mit dem FUJINON XF50mmF1.0 R WR das weltweit erste Autofokus-Objektiv mit Blende F1.0*1

Kleve, 03. September 2020. Das neue FUJINON XF50mmF1.0 R WR von FUJIFILM ist das weltweit erste AF-Objektiv mit Lichtstärke F1.0 für spiegellose System­kameras*1. Das ultra-lichtstarke Tele-Objektiv mit einer Porträt­brennweite von 50 mm (äquivalent zu 76 mm KB) besitzt eine außergewöhnlich große Blenden­öffnung, um einen wunderschönen Bokeh-Effekt mit samtweicher Hinter­grund­­unschärfe zu erzielen. Trotz des großen Durchmessers ist das wetterfeste Objektiv ver­gleichs­weise leicht und kompakt, was es zur idealen Wahl für professionelle Foto­grafen und Filmer macht.

Das XF50mmF1.0 R WR ist das fünfunddreißigste Objektiv der X Serie und das lichtstärkste Objektiv, das FUJIFILM jemals gebaut hat. Es bietet eine außergewöhnlich brillante Bild­qualität mit hoher Auflösung bis in die Bildecken sowie die unvergleichliche Farb­wiedergabe von FUJIFILM.

Der Autofokus stellt auch bei Offenblende F1.0 präzise und extrem schnell auf das Motiv scharf. Die Gesichts- und Augenerkennung der Kameras der X Serie sorgt dabei trotz des geringen Schärfentiefebereichs für eine punktgenaue auto­matische Fokussierung. Der Fokusring zum manuellen Scharfstellen lässt sich um 120 Grad drehen, was sowohl eine präzise Kontrolle der Fokussierung als auch eine Verlagerung der Fokusebene zwischen nah und unendlich erlaubt.

Das FUJINON XF50mmF1.0 R WR wird voraussichtlich ab Ende September 2020 zu einem Preis von 1.558,69 Euro (UVP 16% MwSt.) erhältlich sein.

Minimaler Schärfentiefebereich für beeindruckende Bilder

Der optische Aufbau des XF50mmF1.0 R WR umfasst zwölf Elemente in neun Gruppen, darunter eine asphärische Linse und zwei ED-Elemente zur Korrektur von sphärischen Aberrationen.

Bei vollständig bzw. nahezu vollständig geöffneter Blende ist der Schärfentiefebereich außer­­gewöhnlich gering. Diese Eigenschaft ist ideal für ausdrucksstarke Porträts, die mit dem XF50mmF1.0 R WR aufgenommen beinahe dreidimensional wirken. Nie ließ sich der extrem kleine Schärfentiefebereich besser nutzen, um die Aufmerksamkeit auf die Augen des Models zu legen und charaktervolle Porträts zu realisieren. Die große kreisrunde Öffnung sorgt dabei für einen ausgeprägten, harmo­nischen Bokeh-Effekt, der den Aufnahmen einen professionellen Look ver­leiht.

Das XF50mmF1.0 R WR eignet sich jedoch nicht nur für Porträts. Auch Street- und Lifestyle-Fotografen können mit dem Objektiv unruhige Hintergründe weichzeichnen, um eine beispiellose Freistellung des Hauptmotivs zu erreichen.

Lichtstärke F1.0 – ideal für Aufnahmen bei wenig Licht

Die hohe Lichtstärke des FUJINON XF50mmF1.0 R WR eröffnet zusätzliche Optionen bei wenig Licht. In der Dunkelheit oder in schwach ausgeleuchteten Umgebungen fängt das Objektiv mehr Restlicht ein als jedes andere XF Objektiv.

Dies hat in der Praxis konkrete Vorteile: So kann eine kurze Verschlusszeit gewählt werden, um Motivbewegungen einzufrieren und Bewegungsunschärfe zu vermeiden, oder aber die ISO-Empfindlichkeit wird niedrig gehalten, um mehr Details im Bild fest­zuhalten. Alternativ dazu bietet die Kombination von höheren ISO-Werten mit Blende F1.0 maximale Flexibilität und eröffnet neue Möglichkeiten bei extrem wenig Restlicht, beispielsweise in der Astrofotografie.

Maximale Präzision – bei Autofokus und manuellem Fokus

Das XF50mmF1.0 R WR ist das weltweit lichtstärkste Autofokus-Objektiv für spiegellose System­kameras. Als einziges XF Objektiv lässt es so viel Licht auf den Sensor, dass der Autofokus selbst bei Dunkelheit bis Lichtwert -7 EV funktioniert. Mit Licht­stärke F1.4 ist dies nur bis Lichtwert -6 EV möglich.*2

In Verbindung mit den zusätzlichen Vorteilen durch den sensorbasierten Phasen-AF, die Gesichts- und Augenerkennung sowie dem leistungs­starken Fokusmotor ist auch bei voller Blendenöffnung eine exakte automatische Scharfstellung garantiert.

Beim manuellen Fokussieren, etwa mithilfe der Fokus-Peaking-Funktion oder eines anderen Fokusassistenten, kommen die besonderen Vorzüge des Fokusrings des XF50mmF1.0 R WR zum Tragen. Dieser lässt sich um 120 Grad drehen und läuft mit achtmal höherer Präzision als bei anderen XF Objektiven.

Das XF50mmF1.0 R WR ist zudem so konstruiert, dass effektive Fokus­verschiebungen (Focus Shift), die bei lichtstarken Objektiven beim Abblenden häufig vor­kommen, minimiert werden.

Wetterfest und kompakt – ein Objektiv für jeden Tag

Trotz seiner außergewöhnlich hohen Lichtstärke ist das XF50mmF1.0 R WR ein Objektiv für den alltäglichen Einsatz. Mit einer Länge von 103,5 mm und einem Gewicht von 845 g ist es relativ kompakt. Kombiniert mit einer wetterfesten Kamera der X Serie kann es problemlos auch bei schlechter Witterung oder bei widrigen Bedingungen eingesetzt werden. Dichtungen an elf kritischen Punkten sorgen für einen Spritzwasser- und Staubschutz und ermöglichen einen Einsatz des Objektivs auch bei kalten Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius.

*1 Im Vergleich zu anderen Wechselobjektiven für spiegellose Systemkameras (Stand: September 2020, Quelle: FUJIFILM)

*2 Bei Verwendung an der FUJIFILM X-Pro3 oder FUJIFILM X-T4.