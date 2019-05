In der Hand und vor dem Auge

Die Erscheinung der GFX100 ist wuchtig, um nicht zu sagen: martialisch. Insofern erinnert sich mich an „The Beast“, die Staatskarosse der amerikanischen Präsidenten (der übrigens letzten Samstag just zu der Stunde in Tokio eintraf, als ich mich wieder auf den Weg westwärts machte).

Doch nimmt man die Kamera in die Hand und hebt sie vors Auge, vergisst man sofort, wie wuchtig die GFX100 daherkommt. Fujifilm hat die GFX100 mit ihrem integrierten Hochformatgriff ergonomisch gut geformt, das relativ hohe Gewicht macht sich beim Fotografieren kaum bemerkbar.

Vielleicht liegt es aber auch am elektronischen Sucher, dass die GFX100 leichter wirkt, als sie eigentlich ist? Der EVF löst mit 5,76 Millionen Bildpunkten extrem hoch auf, das Sucherbild ist mit 0,86facher Vergrößerung (bezogen auf Kleinbild) riesig. So groß jedenfalls, dass ich es mit meiner Gleitsichtbrille nicht mehr zur Gänze scharf sehe – also habe ich meine Brille zum Fotografieren in die Stirn geschoben.

In der Hand des Fotografen macht sich die GFX100 also durchaus leicht, doch auf Außenstehende wirkt sie sicherlich präsent. Vielleicht weniger ein Problem in Japan, wo sich die Leute genauso gerne fotografieren lassen, wie sie fotografieren.

Achtung, Aufnahme!

Womit wir beim Thema wären, dem Fotografieren. Das erledigt die GFX100 erfreulich unauffällig, mit einem überaus dezenten Verschlussgeräusch. Waren zu analogen Zeiten Kameras mit der Auflösung der GFX100 praktisch immer auf ein Stativ angewiesen und wollten äußerst penibel (von Hand!) eingestellt werden, nimmt einem Fujifilms neue Mittelformat-Kamera alles ab. So wie man es von einer guten DSLR oder Spiegellosen kennt.

Etwa beim Scharstellen: Nicht weniger als 3,76 Millionen Phasendetektionspixel, die nahezu 100 Prozent des Bildfelds abdecken, ermitteln die Motiventfernung und sorgen für perfekte Bildschärfe. Mit der GFX100 kann ich auf Anhieb fokussieren und fotografieren, wie ich es von deutlich kleineren Kameras gewohnt bin – sogar inklusive Gesichts- und Augenerkennung. Das sollte man gerade auch in der 100-Megapixel-Klasse nicht als Spielerei abtun. Im Gegenteil: der sehr schnelle und treffsichere Autofokus eröffnet dem Fotografen mit der GFX100 Möglichkeiten, die es so in ihrer Kameraklasse bislang nicht gab.

Das gilt ebenso für den Bildstabilisator. Auch er macht das Fotografieren mit der GFX100 denkbar einfach, ermöglicht Aufnahmen, die so bislang weder mit extrem hoher Auflösung noch besonders großem Sensor möglich waren. Das kommt übrigens nicht von ungefähr, wie Makoto Oishi, Chef der GFX100-Entwicklung, erläutert: „Mit 100 Millionen Pixel aus der Hand aufnehmen zu können, das war unser Plan“. Vorhaben geglückt, kann ich da nur sagen.