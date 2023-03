Canon: großes Firmware-Update für EOS R5 anstelle einer neuen EOS R5 Mark II? +++ Fujifilm: GF28-100mm F4 bereits fertig? +++ Leica: Q3 mit 60 Megapixel-Sensor der M11 auf dem Weg? +++ Nikon: wie könnte die Z 8 aussehen? +++ Sony: neues APS-C-Flaggschiff spätestens im Frühsommer? Sigma: Was wurde aus dem 70-200 F/2.8? Sony: Vlogging-Kamera mit Technik der Alpha 7S III noch im März? +++ Tamron: als Nächstes Überraschungsbrennweiten für APS-C geplant?

Dass Canon in Kürze eine EOS R5 Mark II bringen würde, galt unter Insidern als gesetzt. Doch jetzt rudern erste Gerüchteköche zurück: Anstelle eines neuen Modells würde Canon die aktuelle EOS R5 mit einem umfangreichen Firmware-Update deutlich verbessern, glauben sie. Damit könnte Canon vor allem solche Funktionen für die EOS R5 bringen, die neu mit der EOS R6 Mark II eingeführt wurden. Also zum Beispiel elektronische Korrektur von Focus Breathing (für ausgewählte Canon-Objektive), neue Tracking-Modi für den AF (etwa für Züge oder Flugzeuge) oder Wegfall der 30-Minuten-Begrenzung für eine durchgängige Videoaufzeichnung. Inzwischen ist sogar die Rede davon, dass die EOS R5 mit dem großen Firmware-Update die Fähigkeit zu Pixel-Shift-Multishot-Aufnahmen mit deutlich gesteigerter Auflösung erhalten könnte. Was dran ist, an diesen sicher willkommenen Gerüchten zur Aufwertung der EOS R5? Bis zum Mai werden wir uns noch gedulden müssen – dann soll Canon die Katze aus dem Sack lassen, glauben die Gerüchteköche.

Fujifilm wird dieses Jahr noch bahnbrechende Neuigkeiten für sein GFX-System verkünden, da sind sich Kenner der Szene sicher. Dazu gehören sicherlich auch neue Objektive für das Mittelformat-System. So könnte derzeit ein GF28-100mm F4 entwickelt werden, ein entsprechendes Patent ist dieser Tage aufgetaucht. Bezogen auf Kleinbild würde das Zoom den Bereich von ca. 22 bis 80 Millimeter abdecken. Doch wie so immer gilt: Eine Patentschrift macht noch kein Produkt.

Die nächste Kamera von Leica wird wohl die Q3 sein, da sind sich Leica-Kenner sicher. Auch über die Spezifikationen herrscht in den verschiedenen Gerüchteküchen weitgehend Einigkeit. Demnach erhält die Leica Q3 den 60 Megapixel-Sensor aus der Leica M11, Optik und Gehäuse bleiben weitgehend identisch zur aktuellen Leica Q2. Einig sind sich die Leica-Insider auch, dass die Q3 teurerer wird als die Q2. Für die aktuelle Ausgabe der Edel-Kompakten ruft Leica Preise ab 5650 Euro auf.

Bei Nikon verdichten sich die Gerüchte, wie die erwartete Z 8 aussehen könnte. Demnach packt Nikon für sie die Technik des Top-Modells Z 9 in ein völlig neues Gehäuse, das ähnlich der Erfolgs-DSLR D850 gestaltet ist – nur schlanker. Vom Tisch wären damit Spekulationen, dass Nikon für die Z 8 einfach die Technik der Z 9 ins Gehäuse der Z 7 II packen könnte. Gegenüber dieser wären bei der Z 8 Autofokus, EVF sowie die Serienbildrate verbessert. Möglicherweise spendiert Nikon der Z 8 sogar ein EVF mit 9 Millionen dots, da sind sich die Gerüchteköche noch nicht sicher. Auch über den Preis einer Z 8 wird bereits spekuliert: So um die 4500 Euro, dringt es aus den Gerüchteküchen.

Lange war von Sigma nichts mehr zum 70-200mm F/2.8 (vermutlich für Sony E und L-Mount) zu hören. Jetzt hat Sigma-Chef Kazuto Yamaki gegenüber dem chinesischen Online-Magazin Fengnio verlauten lassen, dass die Konstruktion während der Entwicklung geändert wurde, was zu Verzögerungen geführt habe. Einige Gerüchteköche glauben, dass das Design grundlegend erneuert wurde, etwa zu einem 70-200mm F/2-2.8 oder 70-250mm F/2.8. Auf jeden Fall hat Sigma das Telezoom weiterhin auf dem Zettel will und es laut KazutoYamaki lieber „früher als später“ bringen.

Bei Sony geistert kaum ein Gerücht bereits so lange durch die Szene, wie das eines APS-C-Flaggschiffs. Sah es zuletzt so aus, als würde Sony sein Engagement bei APS-C zurückfahren, wollen die Gerüchteköche nun erfahren haben: Spätestens im Frühsommer wird Sony eine höherwertige Halbformatkamera vorstellen. Sie könnte mit dem 26-Megapixel-Sensor der Sony FX30 ausgestattet sein.

Dass Sony eine neue Vlogging-Kamera mit Kleinbildsensor fertig hat, ist in den letzten Tagen immer lauter aus den Gerüchteküchen zu vernehmen. Jetzt sind sich die Sony-Insider sicher: Bereits Ende März wird Sony die Katze aus dem Sack lassen. Auch gibt es bereits handfeste Gerüchte zu den Spezifikationen der Kamera: Sony wird demnach die Technik der aktuellen Alpha 7 SIII (12 Megapixel, 4K 120p, max. ISO 409.600) in das Gehäuse der Alpha 7C packen (dabei aber sicherlich den EVF einsparen).

Tamron hat in letzter Zeit viele Zooms mit einem ungewöhnlichen Brennweitenbereich gebracht, zuletzt etwa das 20-40mm F/2.8 Di III VXD. Jetzt hat Tamron-Manager Kota Misawa, dass das Unternehmen im nächsten Schritt APS-C-Objektive plant. Ob sich auch diese durch einen ungewöhnlichen Zoombereich auszeichnen werden, bleibt unklar. Als sicher gilt dagegen, dass Tamron neue Objektive noch stärker als bisher auch an den Bedürfnissen für Videofilmer ausrichten wird.