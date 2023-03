DxO PureRAW 3, die bahnbrechende Software zur Verbesserung von RAW-Fotos, bietet Fotografen eine unglaubliche Bildqualität dank DeepPRIME XD

In Kombination mit der innovativen DeepPRIME XD – eXtreme Detail – Entrauschungstechnologie bietet diese neue Version der preisgekrönten RAW-Verarbeitungssoftware von DxO mehr Kontrolle, ohne die von den Anwendern geschätzte “Ein-Klick”- Funktionalität zu beeinträchtigen. Außerdem bietet sie entscheidende Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die den Workflow noch reibungsloser gestalten.

Paris (Frankreich): DxO Labs, das Unternehmen, das die moderne RAW-Verarbeitung und Objektivkorrektur begründet hat, kündigt heute die sofortige Verfügbarkeit von DxO PureRAW 3 an, seiner revolutionären Software zur RAW-Optimierung. PureRAW 3 optimiert die Qualität von RAW-Bildern durch die Beseitigung von Rauschen, Farboptimierung, Herausarbeitung von Details und die Korrektur von Objektivfehlern.

DxO PureRAW 3 verfügt nun über DxOs neueste Technologie der künstlichen Intelligenz, DeepPRIME XD, die eine beispiellose Rauschminderung und RAW-Bildverbesserung ermöglicht, eine größere Kontrolle darüber, welche Korrekturen durch DxOs renommierte optische Module vorgenommen werden, sowie Änderungen an der Benutzeroberfläche, die eine bessere Integration in den Workflow eines jeden Fotografen gewährleisten.

Die DxO DeepPRIME Technologie wird immer besser – und das auch für Fujifilm- Fotografen!

DxO PureRAW hat den Maßstab für Rauschminderung und Bildverbesserung gesetzt – doch die Einführung von DeepPRIME XD steigert die Leistung noch weiter. Durch die Verwendung eines größeren neuronalen Netzwerks als das normale DeepPRIME, liefert DeepPRIME XD mehr Details, eine verbesserte Farbgenauigkeit und ein weicheres, rauschfreies Bokeh, selbst bei Aufnahmen mit den höchsten ISO-Werten.

Fotografen berichten, dass DeepPRIME XD das Rauschen um mehr als 2,5 Blendenstufen verbessert. Beispielsweise ähneln mit ISO 4000 aufgenommene Bilder in Bezug auf Rauschen, Farbe und Klarheit eher solchen, die mit ISO 500 aufgenommen wurden.

Da die Rauschminderung als Teil des RAW-Konvertierungsprozesses durchgeführt wird, kann DeepPRIME XD auch den Dynamikumfang eines Bildes erweitern, was Fotografen mehr Flexibilität bei Aufnahmen in schwierigen Situationen mit wenig Licht verschafft. Der ursprüngliche DeepPRIME-Modus bleibt Bestandteil von DxO PureRAW 3 für Bilder, die eine geringere Optimierung erfordern oder bei denen eine schnellere Bearbeitungsleistung verlangt wird.

“DeepPRIME hat uns fast überrascht, als wir die ersten Ergebnisse sahen”, erklärt Jean- Marc Alexia, Vizepräsident für Marketing und Produktstrategie bei DxO. “Wir haben schnell erkannt, dass ein größeres neuronales Netzwerk die Leistung steigern kann, und genau das haben wir mit DeepPRIME XD erreicht. Diese Technologie verschiebt die bisherigen Grenzen nochmals und DxO PureRAW 3 kann die Bilder eines jeden Fotografen revolutionieren – und das ohne den bestehenden Workflow zu beeinträchtigen.”

Bis heute konnte DeepPRIME XD keine RAW-Dateien von Kameras mit X-Trans-Sensoren verarbeiten. Mit DxO PureRAW 3 werden die Fotografen der Fujifilm X-Serie jedoch erfreut sein zu erfahren, dass ihre Kameras ab sofort unterstützt werden – eine Entwicklung, die sich in DxO PhotoLab 6.4 wiederfindet, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde. Das Ergebnis: X-Trans-Bilder erfahren eine unglaubliche Rauschminderung, eine bemerkenswerte Detailverbesserung und die Wiederherstellung präziser Farben, insbesondere bei Aufnahmen mit hohen ISO-Werten.

Leistung ohne entsprechende Kontrolle ist wertlos

DxO PureRAW 3 bietet dem Fotografen nicht nur mehr Leistung, sondern auch ein neues Maß an Kontrolle. Die überarbeitete Benutzeroberfläche der Software bietet jetzt Auswahlmöglichkeiten für die Korrektur der Objektivunschärfe sowie die Möglichkeit, die Korrektur von Vignettierung und chromatischer Aberration ein- und auszuschalten. Darüber hinaus können Fotografen auf den gesamten vom Sensor erfassten Bildbereich zugreifen und vermeiden so den in anderen Softwarelösungen erzwungenen Beschnitt bei der Verzeichnungskorrektur.

Optimierte Benutzeroberfläche für einen reibungsloseren Workflow

DxO PureRAW 3 bringt auch eine Reihe von Verbesserungen im Workflow mit sich. Bei der Stapelverarbeitung einer großen Anzahl von Dateien können mehrere Warteschlangen erstellt werden, wobei die Möglichkeit besteht, sowohl Bilder als auch Warteschlangenlisten während der Verarbeitung zu bearbeiten, neu zu ordnen und zu priorisieren. Darüber hinaus können Fotografen jetzt neben den bestehenden Optionen JPEG und Lineares DNG auch Dateien im TIFF-Format exportieren.

Zudem wurde auch die Benutzeroberfläche überarbeitet und an die anderer DxO- Softwareprodukte angepasst.

Über DxO PureRAW

DxO PureRAW ist die einzige Software ihrer Art, die RAW-Dateien zu Beginn des bestehenden Workflows eines Fotografen in unerreichter Weise verbessert und ihm damit die bestmögliche Grundlage für seine weitere Bearbeitung verschafft.

Die Software bricht mit herkömmlichen Konventionen, indem sie faltungsneuronale Netzwerke verwendet, damit die Demosaicing- und Entrauschungsprozesse der RAW- Bildkonvertierung gleichzeitig erfolgen können. Da das Netzwerk anhand von Milliarden von Beispielbildern trainiert wurde, ist es in der Lage, Ergebnisse zu erzielen, die die von Menschen entwickelten Algorithmen bei weitem übertreffen. So erhalten die Anwender lineare DNG-Dateien mit der gesamte Flexibilität der ursprünglichen RAW-Datei bei gleichzeitig bestmöglicher Bildqualität in Bezug auf Farbe, Rauschen und feine Bilddetails.

Darüber hinaus verwendet DxO PureRAW die hoch angesehenen optischen DxO-Module, eine Datenbank mit weit mehr als 80.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen, die ein Höchstmaß an Korrekturen von Objektivunschärfe, geometrischer Verzeichnung, Vignettierungen und Aberrationen bieten. Die Updates im März 2023 beinhalten die Unterstützung für eine Reihe von Kameras und Objektiven, darunter zwei beliebte Nikon Z-Zoomobjektive, ein RF-Prime-Objektiv von Canon und eine Auswahl von Panasonic- Kameras.