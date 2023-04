Dritte Edition der LomoApparat: Lomography bringt die einfache Analogkamera zusätzlich als Chiyoda Edition. Sie ist in „feinstes Leder gekleidet“ wie Lomography mitteilt, ihre Cremfarben sollen zum Frühling passen. Technisch ist die LomoApparat Chiyoda Edition identisch mit den im vergangenen Herbst vorgestellten Klassik- und Neubau-Editionen. Die LomoApparat Chiyoda Edition kostet 109 Euro. Sie kann ab sofort vorbestellt werden, ausgeliefert wird die handliche Filmkamera ab Juli 2023.

Mit der LomoApparat will Lomography den Einstieg in die analoge Fotografie leicht machen. Dazu gibt es laut Hersteller eine Menge „inspirierender Funktionen, darunter Mehrfach- und Langzeitbelichtungsmodi, farbige Blitzfilter und eine Reihe an aufregenden Objektivaufsätzen“. Aufnahmen mit der Kamera zeichnen sich aus durch ihren klassischen analogen Charakter von Vignettierung, hohem Kontrast, starker Sättigung und markantem Filmkorn. Die Kamera ist mit einem Fixfokus-Objektiv ausgestattet, das mit 21 Millimeter Brennweite einen großen Bildwinkel erfasst.

Technische Daten

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 21 mm

Blende: f/10

Verschlusszeit: 1/100 (N), Bulb (B)

Fokus: Fokusfrei, 0.5 m – unendlich

Blitz: default ON, manual OFF

Blitzreichweite: 0.5 – 2 m

Mehrfachbelichtungen: unbegrenzt

Stativgewinde: ja

Batterie (für den Blitz): 1 × AA (1.5 V)

Weiterführende Informationen: https://www.lomography.de