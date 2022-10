Der LomoApparat ist unsere total EXPERIMENTELLE, unglaublich WEITWINKLIGE und EINFACHE 35 mm Kompaktkamera.

Ausgestattet mit einem 21 mm Weitwinkelobjektiv, drei Objektivaufsätzen und einem Haufen experimenteller Features, bietet sie Fotografie-Einsteigern, wie auch erfahrenen Fotograf:Innen ein einmalig freies und experimentelles Analogvergnügen auf 35 mm. Sie liefert klassisch analogen Charme mit Vignetten, starkem Kontrast, lomographischer Sättigung und wunderschöner Körnung – bereit für jedes Abenteuer!

Mit dem 21 mm Weitwinkelobjektiv findet jedes analoge Abenteuer im Bildrahmen Platz

Fixe Einstellungen für super einfaches Fotografieren überall und jederzeit

Eine Reihe kreativer Features zum Erkunden der analogen Welt

Analoge Experimente rund um die Uhr mit dem eingebauten Blitz und austauschbaren Blitzfiltern

Für jeden 35 mm Film geeignet

Mit dem Close-Up Adapter kommst du hautnah an dein Motiv ran (0.2 m!)

Der Kaleidoskop-Aufsatz für unberechenbar, experimentelle Effekte

Der Splitzer für einzigartige Mehrfachbelichtungskompositionen

Langzeit- und Mehrfachbelichtungen auf Knopfdruck

“The LomoApparat caught me off guard before I even snapped a frame. The look of the thing really pops. The lens hood, sleek style, unusual flash design and overall silhouette bring an elevation to the proceedings.” – Ben Fraternale

“The analogue world is evolving with amazing results, it’s not a static world at all. I think it’s a great message of counter-trend in a world that focuses on ‘everything and now’: having new tools to help you tell your story and to teach you the value of waiting is of extraordinary value.” – Francesca Bianchi

Die Kamera kommt in zwei Ausführungen – der Klassik Edition im schwarzen Lederdesign und der Neubau Edition im braunen, italienischen Leder mit türkisem Rand.

Preis:

99 EUR für die schwarze Klassik Edition, 109 EUR für die Neubau Edition.

Die voraussichtliche Lieferung wird per Expressversand (Versandoption auf Aufpreis im Lomography Online Shop erhältlich) noch vor Weihnachten erfolgen.

Der LomoApparat wird ab 12. Oktober 11 Uhr unter diesem Link erhältlich sein: https://shop.lomography.com/cameras/lomoapparat