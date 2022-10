Rollei präsentiert F:X Pro Magnetische Rundfilter Mark II mit zahlreichen Verbesserungen

Besser denn je: Größere Filter-Auswahl und neues passendes Zubehör

Norderstedt, 12.10.2022. Nach dem erfolgreichen Start des magnetischen Rundfilter-Sets präsentiert Fotozubehör-Hersteller Rollei das überarbeitete magnetische ND-Filter-Set mit einem noch breiteren Angebot an optionalem Zubehör. Das F:X Pro Magnetische ND-Filter-Set Mark II besteht aus vier ND-Filtern der Stärke ND8, ND64 und ND1000 sowie einem zirkularen Polfilter (CPL-Filter). Vervollständigt wird das Set mit einem Basisring und der Front- sowie Endkappe. Das neue Filter-Set ist in unterschiedlichen Größen für 128,00 Euro (UVP) ab sofort im Onlineshop verfügbar.

Nie wieder lästiges Schrauben bei der Rundfilterfotografie – das ist das erklärte Ziel der magnetischen Rundfilter von Rollei. Die magnetische Fassung wurde überarbeitet, sodass das Trennen der Filter untereinander und vom Objektiv nun leichter fällt. Der Aufdruck des jeweiligen Filtertyps, der sich nun außen am Filterring befindet, ermöglicht eine schnelle Identifizierung des benötigten Filters. Über den im Set enthaltenen magnetischen Basisring können die Rundfilter bequem am Objektiv angebracht werden. Da die Filter auch untereinander magnetisch sind, entstehen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten ohne langwieriges Aneinanderschrauben der Filter. Das ist noch längst nicht alles: Die überarbeiteten Schutzkappen des Filter-Sets (bestehend aus Front- und Endkappe) bieten rundum Schutz während des Transports. Und aufgrund des überarbeiteten magnetischen Konzepts lässt sich die Endkappe nun sogar ohne den Basisring am Set montieren – so kann der Basisring ganz einfach am Objektiv für schnelle Einsätze montiert bleiben, während die magnetischen Kappen weiterhin die gerade nicht verwendeten Filter schützen.

Ebenfalls neu in der magnetischen Rundfilter-Serie sind weitere Filter. Dazu gehört, neben den vier magnetischen ND-Filtern (ND2000, ND4000, ND32000 und ND64000), der neue magnetische F:X Pro Magnetische UV-Filter Mark II (für 24,99 Euro UVP). Er blockiert gezielt den ultravioletten Anteil im Sonnenlicht. Darüber hinaus bietet der Filter mit seiner bildneutralen Eigenschaft einen optimalen Schutz für das eingesetzte Kamera-Objektiv. Ergänzt wird das Sortiment durch den neuen F:X Pro Magnetischen Astroklar-Filter Mark II (für 59,99 Euro UVP). Dank eines speziellen Coatings sorgt dieser Filter dafür, dass ungewollte Gelb- und Orangeanteile des Lichts bei Nachtaufnahmen reduziert werden.

Für kreative Effekte steht Filter-Fotografen und Videografen auch der F:X Pro Magnetische Effektfilter Black Mist 1/4 Mark II (für 59,99 Euro UVP) zur Verfügung. Dieser sorgt bei seinem Einsatz durch die schwarzen Partikel im Glas für einen geringeren Kontrast, sodass insbesondere Lichtquellen weicher wirken und für eine Weichzeichnung der Haut sorgen – ideal für stimmungsvolle Fotos und Videos. Ebenfalls ab sofort einzeln verfügbar: Die Verlaufsfilter F:X Pro Magnetischer Soft GND8-Filter Mark II oder F:X Pro Magnetischer Soft GND16-Filter Mark II (für je 59,99 Euro UVP), die durch ihre Beschaffenheit Helligkeitsunterschiede im Motiv ausgleichen.

Die F:X Pro Magnetischen Rundfilter Mark II bieten volle Flexibilität beim schnellen Rundfilter-Wechsel ohne viel Schrauben. Voraussetzung hierfür ist, dass der magnetische Basisring auf das Objektiv geschraubt wird, an den dann die Filter gesetzt werden. Wie eingangs erwähnt, ist er im ND-Set bereits in der gewählten Gewindegröße enthalten. Er ist in der Größe 82 mm jedoch auch separat erhältlich. Sollten Objektive mit kleinerem Durchmesser zum Einsatz kommen, bietet Rollei magnetische Step-Up-Ringe im Durchmesser 62 Millimeter bis 77 Millimeter auf die Filtergröße 82 Millimeter an. Darüber hinaus können ab sofort auch die Front- und Endkappe einzeln für je 19,99 Euro (UVP) erworben werden, was sich viele Kunden gewünscht hatten. Bei Bedarf kann zudem die magnetische Frontkappe an den montierten Basisring gesetzt werden und so als eigenständiger Objektivdeckel genutzt werden.

Weitere technische Details können dem angehängtem PDF-Dokument entnommen werden. Die neuen magnetischen F:X Pro Filter Mark II und das Zubehör sind ab sofort im Rollei Onlineshop unter www.rollei.de/magnetischerundfilter verfügbar.