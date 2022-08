Inzwischen sind spiegellose Top-Kameras wie die Canon EOS R3 oder Sony Alpha 1 in Leistungsbereiche vorgedrungen, die mit einer Spiegelreflexkamera nicht mehr zu erreichen sind. Dem hatte Nikon bislang nichts entgegenzusetzen – doch nun ist die Z 9 da.

Die Z 9 wartet im Reigen der Top-Modelle mit bemerkenswerten Eigenschaften auf: Mit ihrem integrierten Batteriegriff ähnelt sie sehr der Canon EOS R3, der die Z 9 auch preislich recht nahekommt. In Sachen Auflösung und der damit einhergehend Serienbildrate sowie bei der Video-Auflösung ist die Z 9 dagegen ganz nahe bei der Sony Alpha 1 – die jedoch (mit optionalen Batteriegriff) 1500 Euro mehr kostet.

Allerdings: Um den Preis der Z 9 erträglich zu halten, spart Nikon Wichtiges ein. Gestrichen wurde zum Beispiel ein aufwändiger mechanischen Verschluss, die Z 9 bildet ausnahmslos alle Verschlusszeiten elektronisch. Ob sie dennoch das Zeug zur besten Kamera ihrer Art hat?

Nikon Z 9 in die Hand genommen …

„Hat mir Nikon versehentlich eine D6 geschickt?“ – das ist mein erster Gedanke, als ich die Z 9 mühsam von ihrer Kartonage befreie. OK, ganz so groß wie die Monster-DSLR ist die Z 9 nicht – aber sicherlich die größte Kleinbildspiegellose, die ich je in der Hand hatte. 1340 Gramm drückt Nikons neues Flaggschiff auf die Waage – fast doppelt so viel wie die Sony Alpha 1 (ohne Handgriff).

Masse und Größe der Nikon Z 9 gehen sicherlich auch auf den fest integrierten Hochformatgriff zurück. Der sorgt nicht nur für den richtigen Gripp, wenn die Kamera im Hochformat gehalten wird, sondern nimmt auch noch den äußersten potenten Akku vom Typ EN-EL18d auf. Laut CIPA-Messung reicht er für bis zu 740 Aufnahmen. In der Praxis hat mir der Akku durchaus für mehrere Tausend Fotos Energie geliefert, häufige und langanhaltende Serienaufnahmen sind also kein Problem. Klasse finde ich, dass der neue Akku über die USB-C-Schnittstelle der Kamera geladen werden kann. Und dass Nikon dennoch ein ordentliches Ladegerät mit in den Karton legt.

Auf der Rückseite zeigt die Z 9 das von Nikon gewohnte Tastenlayout. Fast zumindest. Denn anders als bei der D6 gibt es bei der Z 9 links vom Display keine Knöpfchen mehr. Das hat einen guten Grund, vermisst habe ich die Tastenreihe links dennoch etwas. Lassen sich doch damit D6 & Co. so wunderbar bequem beidhändig bedienen. Wegfallen mussten die Tasten offenbar, weil Nikon der Z 9 ein trickreich zu klappendes Display beschert hat. Der Monitor ist an ein äußerst robustes Doppelscharnier angeflanscht, sodass er sich auch im Hochformat prima nach unten und oben klappen lässt. Ein weiterer Vorteil des aufwändigen Scharniers: Das Display bleibt immer in der optischen Achse.

Das Display der Nikon Z 9 dient nicht nur Information, sondern auch zur Eingabe – es ist auch berührungsempfindlich. Praktisch fand ich die Touch-Funktion vor allem, wenn es in die Menüs ging. Ansonsten lässt sich die Z 9 prima mit den vielen Knöpfen, Schaltern und Reglern steuern und konfigurieren. Nikon belässt es bei der Z 9 nicht nur bei einem Display, eine weitere Anzeige gibt es auf der rechten Kameraschulter. Dieses stromsparende Statusdisplay ist auch bei abgeschalteter Kamera an und informiert über wichtige Parameter wie Blendenzahl, ISO-Wert etc.

… und durch den Sucher geschaut

Beim elektronischen Sucher der Z 9, genauer: bei dessen Auflösung, hat Nikon etwas gespart. Er löst rund 3,68 Millionen dots auf und damit deutlich geringer als die Top-Modelle von Canon und Sony. Dafür ist das Sucherbild mit einer Vergrößerung von 0,8x angenehm hoch. Sehr hell und absolut flimmerfrei ist das Sucherbild zudem – letzteres insbesondere, wenn die Bildwiederholfrequenz auf 120 Hertz eingestellt wird. Klasse auch (nicht nur für mich Brillenträger), dass das Sucherokular einen großen Augenabstand von 23 Millimeter aufweist – da gibt es keine Probleme, das Sucherbild zur Gänze zu überblicken. Und weil Nikon den Sucher ein gutes Stück über den Kamerarücken vorspringen lässt, läuft man nicht Gefahr, die Touch-Funktion des Displays versehentlich mit der Nase auszulösen.

Habe ich die Kamera vors Auge gehoben, finden die Finger intuitiv die Bedienelemente. Die meisten sind bei der Z 9 so angeordnet, wie man es von Nikon gewohnt ist. Da ließe sich die Z 9 fast blind bedienen – was gar nicht nötig ist, denn zumindest die wichtigsten Tasten auf dem Kamerarücken lassen sich illuminieren. Dieses über viele Modelle und Kameragenerationen hinweg konsistente Bedienkonzept erleichtert es sehr, die Z 9 im Team mit anderen Nikon-Kameras einzusetzen.

Wer es noch nicht erlebt hat, wird anfangs beim Auslösen der Z 9 vielleicht erschrecken: Die Kamera löst absolut lautlos aus, das Sucherbild wird für die Aufnahme nicht unterbrochen. Als kleinen Ausgleich bietet die Z 9 ein künstliche Auslösegeräusch. Das klingt zwar wie aus dem Kaugummi-Automaten, ich habe es dennoch häufig aktiviert, um etwas akustisches Feedback zu erhalten – insbesondre bei Serienaufnahmen.

Kontaktaufnahme

Mit anderen Geräten nimmt die Z 9 auf vielfältige Weise Kontakt auf, Nikon hat sie üppig mit Schnittstellen ausgestattet. Auf der rechten Kameraseite sitzen unter einer fest schließenden Kunststoffklappe zwei Kartenschächte für klassische CFexpress-Karten vom Typ B. Angesichts der Preise dieser Karten hätte sich der eine oder andere vielleicht eine Kombination aus CFexpress- und SD-Kartenschacht gewünscht. Zukunftssicherer ist sicherlich die Entscheidung Nikons, ganz auf das neuere CFexpress-Format zu setzen. Immerhin sind die Kartensteckplätze kompatibel mit dem älteren XQD-Standard

Auf der linken Seite verbergen sich diverse Anschlussbuchsen unter den altbekannten Gummiklappen. Auf mich wirken diese Gummipfropfen immer etwas billig, bei der Z 9 sind sie glücklicherweise nicht so hakelig zu schließen, wie ich es schon bei anderen Kameras erlebt habe. Unter dem ersten Verschluss liegen eine Netzwerkbuchse, sowie Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer. Die zweite Gummiklappe verbirgt einen Anschluss für USB (Typ C) und einen für HDMI (Typ A). Hinzu kommen noch ein zehnpoliger Multifunktions-Zubehöranschluss etwa für einen Kabelfernauslöser, eine klassische Blitzsynchronbuchse und als kleines Bonbon ein Kensington-Lock-Anschluss zur Diebstahlsicherung.

Nicht direkt sichtbar sind die drahtloses Kommunikationsmöglichkeiten der Z 9. So beherrscht Nikons neues Flaggschiff unter anderem schnelles WiFi, kann Bilder direkt auf einen FTP-Server übertragen. Alternativ lässt sich die Z 9 via USB mit einem Smartphone verbinden, um Bilddaten zu übertragen. Klasse auch, dass Nikon der Z 9 einen GPS-Empfänger spendiert hat, der zu einer Aufnahme die Ortsdaten aufzeichnet.

Das Menüsystem der Z 9 ist altbekannt. Neben dem praktischen Schnellmenü gibt es das sehr ausführliche Kameramenü, dessen lange Listen ich etwas unübersichtlich finde. Anderseits: Weil Nikon es schon seit vielen Kameragenerationen so belässt, wie es ist, muss keine Fotografin, kein Fotograf mit dem Kauf einer neuen Z 9 umlernen. Experimente mit dem Hauptmenü überlässt Nikon anderen Herstellern.

Neulingen in der Nikon-Welt assistiert zudem eine gute Hilfefunktion. sie gibt zwar nicht zu jedem Menübefehl eine Erläuterung, aber zu vielen. Wenn es jetzt noch wie früher ein gutes Handbuch zur Kamera gäbe, könnte der Neueinstig mit der Z 9 problemlos gelingen. Doch ausgerechnet hier spart Nikon: Eine ausführliche Bedienungsanleitung gibt es nur noch als Web-Angebot. Deren Darstellung ist auf dem Smartphone unübersichtlich. Was mich indes richtig genervt hat: Die Inhalte des Web-Manuals wurden äußerst schlampig ins Deutsche übertragen. Beispiel gefällig? Alles zu Belichtungseinstellung steht im Kapitel „Exposition“. Und falls Sie Informationen zu Belichtungsreihen suchen – die finden Sie im Kapitel „Klammerung“.

Altbewährte und neue Funktionen der Nikon Z 9

Wenn es um wichtige Neuerungen bei der Z 9 geht, fällt mir als erstes ein, was Nikon weggelassen hat: den mechanischen Verschluss. Die Nikon Z 9 braucht ihn nicht mehr, sie bildet ausnahmslose alle Verschlusszeiten elektronisch. Durch den Wegfall des mechanischen Verschlusses spart Nikon erheblich Kosten. Bislang hat das in dieser Konsequenz allerdings noch kein Kamerahersteller gewagt, nur ein klassischer Schlitzverschluss war eben bislang Garant für absolut verzerrungsfreie Aufnahmen.

Wird die Verschlusszeit elektronisch gebildet – also durch Ein- und Ausschalten der Sensorzellen, droht der sogenannte Rolling-Shutter-Effekt. Er kann auftreten, weil ein CMOS-Sensor nur Zeile für Zeile ausgelesen werden kann. Je größer die Zeitspanne zwischen dem Auslesen der ersten und der letzten Sensorzeile ist, desto stärker fällt der Rolling-Shutter-Effekt aus. Bei der Z 9 dürfte es rund 1/250 s beziehungsweise vier Millisekunden dauern, den Sensor komplett auszulesen. 1/250 s ist die kürzeste Verschlusszeit, bei der ein Systemblitzgerät synchronisiert wird (1/200 s sind es bei voller Leistung des Blitzgeräts, HSS ist bis zu 1/8.000 s möglich). Vier Millisekunden für einen kompletten Sensor-Readout, das ist in der Praxis schnell genug. Ich konnte jedenfalls bei meinem üblichen Test mit dem Windrad keinen Rolling-Shutter-Effekt ausmachen – weder bei Foto- noch bei Videoaufnahmen mit der Z 9.

Ebenfalls neu bei der Z 9: Erstmals bei Nikon steigt die Effektivität des Bildstabilisators, falls der interne Stabi der Kamera mit einem ebenfalls stabilisierten Objektiv kombiniert wird. Der Gewinn soll dann bei bis zu 6 EV liegen, kompensiert werden Verwacklungen in fünf Achsen (Neigen, Schwenken und Rollen, sowie horizontale und vertikale Verschiebung). In Kombination mit dem Nikkor 100-400mm F/4.5-5.6 S hat sich die Stabilisierung bei meinen Einsätzen der Z 9 jedenfalls bestens bewährt.

Neben diesen wichtigen Neuerungen hat die Z 9 natürlich auch viel Altbewährtes an Bord. Dazu gehört für mich die Fähigkeit, Raw-Aufnahmen direkt in der Kamera entwickeln zu können – inklusive der wichtigsten Bildbearbeitungsfunktionen. Nicht nur Makro-Fotografen wird freuen, dass die Nikon Z 9 Fokusreihen beherrscht. Zusammensetzen kann sie die Einzelbilder jedoch nicht, da muss eine Software auf dem Rechner ran.

Das Autofokus- und Tracking-System der Nikon Z 9

Spiegellose Kameras messen die Motiventfernung mit dem Bildsensor. Bei einer DSLR ist das prinzipbedingt nicht möglich, hier leitet ein spezieller, teildurchlässiger Spiegel das einfallende Licht auf einen speziellen AF-Sensor um. Ein Nachteil dieses aufwändigen Verfahrens: Der separate AF-Sensor kann Motive nur sehr grob anhand ihrer Farbe oder Bewegung erkennen. Der Bildsensor stellt dem AF-System dagegen sehr feine Bildinformationen zu Verfügung. Mit diesen Informationen kann die Nikon Z 9 Personen, Tiere oder Fahrzeuge erkennen, scharfstellen und bei Serienaufnahmen im Fokus halten. Nur der Vollständigkeit halber: Die bekannte Porträterkennung inkl. Augen-AF hat die Z 9 natürlich auch an Bord.

Auf den ersten Blick bietet das AF-System der Nikon Z 9 verwirrend viele Möglichkeiten. Glücklicherweise waren für mich nur zwei, drei Optionen wirklich wichtig: Schärfepriorität, sowie eine möglichst lange Verweildauer auf dem Motiv (von dem die Kamera noch wissen möchte, ob es sich gleichmäßig oder ungleichmäßig bewegt). Dennoch würde ich mir wünschen, dass Nikon in der Z 9 vorgefertigte AF-Konfigurationen gespeichert hätte, so wie es etwa Canon macht. Bevor altgediente Nikon-Fotografen jetzt Blutdruck bekommen: Ja, das gute alte 3-D-Tracking hat die Nikon Z 9 ebenfalls an Bord – dazu später gleich mehr.

Auftritt von Redaktionshund Poldi: Der junge Rüde darf seinem Spielzeug hinterherjagen, die Nikon Z 9 (mit 1/1000 s Belichtungszeit) soll dabei zeigen, was ihr Tracking- und AF-System leistet. Ein Blick in den Sucher, den Auslöser (oder die AF-ON-Taste) angetippt und augenblicklich hat das Trackingsystem Poldi erkannt, der Autofokus führt die Schärfe nach. Eindrucksvoll dabei, dass die Z 9 selbst bei höchster Serienbildfrequenz das Sucherbild ohne Unterbrechung, ja ohne das geringste Flackern anzeigt. Und bei Bedarf auch noch völlig lautlos auslöst.

Solange Poldi sich nur mäßig bewegt, hat die Z 9 keine Probleme, unseren Redaktionshund im Fokus zu halten. Selbst dann nicht, wenn er recht ordentlich vom hohen Juni-Gras oder Büschen verdeckt wird.

Gibt Poldi dagegen richtig Gas, hat die Z 9 in meinen Händen nicht ganz so sicher den Fokus nachgeführt, wie ich es bei einer Canon R3 oder Sony Alpha 1 erlebt habe. Da sitzt die Schärfe dann doch mal auf der Schnauze oder hinter den Ohren und nicht perfekt auf den Augen. Auch ließ sich die Kamera bei meinen Versuchen recht schnell von Objekten aus dem Tritt bringen, die sich beim Mitziehen zwischen ihr und Poldi geschoben haben. Inzwischen hat Nikon Firmware 2.1 nachgereicht, die das AF-Verhalten in diesen Punkten entscheidend verbessern soll.