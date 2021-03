Autofokus und Serienbilder

Als mir Sony vor knapp vier Jahren die Alpha 9 in die Hand drückte, war das einer dieser seltenen Wow-Momente. Noch nie zuvor hatte ich in einen Sucher geblickt, der bei der Aufnahme nicht abgedunkelt wird. Auch nicht bei Reihenaufnahmen mit 20 Bilder/s. Und bei diesem hohen Tempo auch noch zuverlässig die Schärfe nachführt, wenn der Fotograf das Tracking richtig initialisiert.

Heute, mit der Alpha 1 in der Fototasche, wirkt die Alpha 9 auf mich, als sei sie lediglich eine Fingerübung für Sony gewesen. OK, der unterbrechungsfreie Sucher mag inzwischen ein alter Hut sein – in Sachen Serienbildrate und Tracking-AF dringt die Alpha 1 jedoch in neue Dimensionen vor. Nicht 20 Bilder/s sondern 30 Bilder/s schießt die Alpha 1 bei Bedarf. Und zwar mit ihrer vollen Auflösung von 50 Megapixel. Und natürlich wieder inklusive Fokusnachführung. Vor allem aber hat Sony das Tracking-Verfahren derart verbessert, dass auch weniger geübte Action-Fotografen (wie ich) schon mit ihrer ersten Bilderserie eindrucksvolle Ergebnisse erhalten.

Jetzt muss Redaktionshündin Janna ran. Die Aufgabe für die Alpha 1: Möglichst viele scharfe Fotos aufzunehmen, während Janna im vollen Lauf ihr Spielzeug apportiert. Eine Reihe von Baumstämmen auf dem Parcours machen den Test diesmal besonders spannend – für Janna, aber auch für den Tracking-AF der Alpha 1, der ja mit der plötzlichen Richtungsänderung beim Sprung klarkommen muss.

Genau das richtige Szenario für den Tracking-AF der Alpha 1. Ich stelle das Fokusfeld auf „Breit“, damit sucht die Alpha 1 auf einer Fläche von etwa zwei Drittel des Sucherbilds nach dem gewünschten Motiv. Dank aktiviertem Tieraugen-AF hat die Kamera Janna blitzschnell ausgemacht, sobald ich die AF-ON-Taste drücke (oder bei halb gedrücktem Auslöser). Ein grünes Rechteck markiert eines der Augen von Janna, selbst als sie noch recht weit entfernt ist.

Ich drücke den Auslöser durch und es passiert – nichts. So zumindest hat es den Anschein. Das Sucherbild steht weiterhin wie eine Eins, keine Dunkelphase, kein Flackern. Doch tatsächlich nimmt die Alpha 1 jetzt 30 Bilder/s auf und führt dabei mit einer Souveränität den Fokus nach, die schlichtweg atemberaubend ist. Die Schärfe sitzt ausnahmslos bei jedem Foto perfekt auf der Augenpartie von Janna. Und zwar nicht nur abgeblendet auf F4 (mit dem FE 70-200 F2.8 G SSM), sondern auch bei Offenblende.

Offensichtlich ist meine Hündin zu langsam für den AF der Alpha 1. Wie wär’s also mit einem durchtrainierten Rennradler? Gesagt, getan, diesmal ist das FE 100-400 F4.5-5.6 GM an die Alpha 1 angesetzt. Der Radfahrer kommt in einem leichten Schwung eine Anhöhe hinab und passiert mich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 50 Km/h. Seine Bewegungsspur ist bei Weitem nicht so gradlinig wie die von Janna, außerdem ist er an einem sonnigen Sonntag nicht alleine auf dem Fahrweg unterwegs.

Da wird es nichts mit der automatischen Motiverkennung. Also gebe ich diesmal ein sehr kleines Tracking-AF-Feld vor. Das bringe ich mit dem Radler zur Deckung, sobald er im Sucher erscheint und bestätige mit AF-ON. Auch jetzt signalisiert wieder ein grünes Quadrat: Motiv erfasst. Das Ergebnis ist ebenso überzeugend wie beim Test mit Janna: Hat der Tracking-Algorithmus das Ziel korrekt aufgeschaltet, wird es scharf gestellt. Mit 30 Bilder/s und auch in nur wenigen Metern Entfernung, in denen der Radfahrer an mir vorbeizischt.

Noch nie habe ich mit einer Kamera fotografiert, bei der Action-Aufnahmen so einfach und sicher gelingen wie mit der Alpha 1. Das gilt nicht nur für lange Bildserien, sondern auch bei wirklich schnellen Schnappschüssen. Autofokus und Tracking-System sind derart hellwach, dass eine Aufnahme bereits scharf gestellt ist, ein Motiv erfasst wurde, sobald ich die Kamera vor dem Auge habe und AF-ON drücke. Dabei hilft natürlich, dass die Alpha 1 je nach Vorgabe Mensch, (Haus-)Tier und jetzt neu Vögel erkennen kann. Mit diesem neuen „Bird AF“ gelingen selbst wenig geübten Wildlife-Fotografen auf Anhieb überzeugende Aufnahmen.