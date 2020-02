Nach vier Jahren renoviert Nikon sein DSLR-Flaggschiff und löst die D5 durch die D6. Bei ihr will Nikon alles verbessert haben, was sich Sport- und Actionfotografen wünschen: AF-Speed und Tracking-Funktionen, Serienbildrate, High-ISO-Qualität, Ergonomie und Netzwerkfähigkeiten. Geblieben ist es beim Kleinbildsensor mit knapp 21 Megapixel Auflösung. Die Nikon D6 soll Anfang April 2020 auf den Markt kommen und rund 7300 Euro kosten.

Wenn im Sommer in Tokio die nächsten Olympischen Spiele stattfinden, möchte auch Nikon den Fotografen am Rand von Spielfeld und Tartan-Bahn ein neues Top-Modell in die Hand geben. Und zwar die D6, die Nikon heute offiziell vorstellt.

In der D6 kombiniert Nikon Bewährtes aus der Vorgängerin D5 mit Neuerungen und Verbesserungen, die auf der Wunschliste von Sport- und Action-Fotografen stehen. Von der Vorgängerin übernimmt die D6 den Kleinbildsensor mit einer moderaten Auflösung von 21 Megapixel.

Neu entwickelter Autofokus

Völlig neu entwickelt hat Nikon das AF-System der D6. Es basiert zwar auf etwas weniger Messfelder als noch bei der D5, nämlich auf 105. Die sind jedoch ausnahmslos alle als Kreuzsensoren ausgeführt. Zur neuen Technik gesellen sich auch neue AF-Funktionen. Beispielsweise gibt es bei der D6 mit Wide AF einen vergrößerten Messbereich bei Einzelfeldmessung. Die 105 Sensoren lassen sich in 17 verschiedene Gruppen zusammenfassen. Das 3D-Tracking hat Nikon bei der D6 ebenfalls verbessert – es bezieht jetzt auch Farbinformationen mit ein.

Höheres Tempo bei Reihenaufnahmen

Das Höchsttempo bei Reihenaufnahmen wächst mit der D6 leicht auf 14 Bilder/Sekunde (D5: 12 Bilder/Sekunde). Dabei führt die D6 sowohl Fokus wie auch Belichtung automatisch auf jedes Bild nach. Im Live-View-Modus kommt sie auf eine Rate von 10,5 Bilder/Sekunde, allerdings nur mit elektronischem Verschluss und ohne Fokusnachführung.

Angaben über die Kapazität des Pufferspeichers macht Nikon nicht. Ins Stocken geraten dürfte die Kamera jedoch nicht so schnell, sie ist mit gleich zwei Kartenfächer für CFexpress- bzw. XQD-Karten ausgestattet.

Viele Detailverbesserungen

Bei der D6 hat Nikon viele Kleinigkeiten verbessert. Etwa bei den Displays, deren Auflösung erhöht wurde. Oder bei der drahtlosen Datenübertragung – da bietet die D6 jetzt die Möglichkeit, Fotos an den Anfang der Warteschlange zu stellen. Neu ist auch die Andockmöglichkeit für ein Kensington-Schloss, mit der sich die Kamera schnell sichern lässt.

