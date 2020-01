Warum Spiegelreflex?

Canon hält mit der EOS-1D X Mark III am Spiegelreflex-Konzept fest. Dabei haben Spiegellose gerade auch in der Sport- und Action-Fotografie einen unbestreitbaren Vorteil: Sie liefern Serienbildraten, die theoretisch nur von der Auslesegeschwindigkeit des Sensors begrenzt werden. So kommt zum Beispiel die Alpha 9 von Sony mühelos auf 20 Bilder/Sekunde – bei voller Auflösung von 24 Megapixel und AE-/AF-Nachführung wohlgemerkt!

Bei einer Spiegelreflexkamera wie der EOS-1D X Mark III begrenzt dagegen der hin- und her schwingende Spiegel die Serienbildfrequenz. Mehr als 12 Bilder/Sekunde sind mit der klassischen Spiegelreflextechnik laut Canon nicht drin. Dennoch bietet die DSLR EOS-1D X Mark III einen unschätzbaren Vorteil: ein schier unerschöpfliches Angebot an passenden EF-Objektiven.

Hinzu kommt: Absolut verzögerungsfrei arbeitet kein elektronischer Sucher. Ein EVF hängt der Wirklichkeit immer etwas nach, und sei es nur ein Wimpernschlag. Bei sehr langen Bildreihen, wie sie mit der EOS-1D X Mark III möglich sind, besteht da die Gefahr, dass das Motiv aus dem Sucher auswandert.

Die bisherige Grenze von 12 Bilder/Sekunde für eine DSLR lässt die EOS-1D X Mark III hinter sich – sie bringt es auf 16 Bilder/Sekunde, inklusive AE- und AF-Nachführung. Damit das möglich wird, hat Canon für sein Flaggschiff einen völlig neuen Antrieb für den Hauptspiegel konstruiert. Er klappt den Spiegel nicht nur zur Aufnahme hoch (und setzt zum Zurückschwingen auf Federkraft), sondern holt ihn aktiv auch wieder zurück.

Beim Fotografieren merkt man übrigens nichts von dem innovativen Spiegelantrieb: Die EOS-1D X Mark III arbeitet angenehm leise, der Spiegelschlag ist stark gedämpft – und das alles mit einer rasenden Geschwindigkeit. Falls 16 Bilder/Sekunde einmal nicht ausreichen sollten: die EOS-1D X Mark III kann auch schneller, im Live-View-Modus schafft sie 20 Bilder/Sekunde bei voller Auflösung sowie mit Belichtungs- und Fokusnachführung. Übrigens: Auch im Live-View-Modus bildet die EOS-1D X Mark III die Belichtungszeit auf Wunsch mit einem mechanischen Verschluss. Probleme mit Rolling Shutter sind also nicht zu erwarten.

Geschwindigkeit ist nicht alles

Bildfolgen von 20 fps und mehr sind längst nicht nur High-End-Kameras vorbehalten. Die EOS-1D X Mark III kann allerdings deutlich mehr, als nur den Auslöser mit sehr hoher Frequenz rattern zu lassen. So bietet sie etwa eine praktisch grenzenlose Pufferkapazität. Canon gibt die Anzahl der Aufnahmen bei höchster Bildrate schlicht mit „mehr als 1000“ an. Selbst wenn der Fotograf den Auslöser fast eine Minute lang durchdrückt, bricht die Serienbildrate nicht ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob in RAW oder in JPEG aufgezeichnet wird. Und noch einen Punkt betont Canon: Die EOS-1D X Mark III leert ihren Puffer völlig unmerklich im Hintergrund, selbst beim Zugriff auf die Speicherkarte(n) bleibt die Kamera voll bedienbar und einsatzbereit.

Möglich wird diese Höchstleistung durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Einen großen Teil zur irrwitzigen Speichergeschwindigkeit tragen die CFexpress-Karten bei, für die es gleich zwei Steckplätze in der EOS-1D X Mark III gibt. Jede Karte erreicht theoretisch eine Datentransferrate von 1,97 GB/sec. Canon geht übrigens davon aus, dass CFexpress der künftige Standard wird, XQD-Karten unterstützt die EOS-1D X Mark III nicht.

Ein hoher Datendurchsatz alleine macht jedoch noch keine schnelle Kamera. Die Bilddaten wollen ja auch noch bearbeitet werden. Darum kümmert sich in der EOS-1D X Mark III der neue Prozessor DIGIC X. Seine kontinuierliche Verarbeitungsgeschwindigkeit ist laut Canon 380mal höher als die der doppelten DIGIC 6+ in der EOS-1D X Mark II. Und bei der reinen Bildbearbeitung ist ein einzelner DIGIC X gut dreimal schneller als die beiden DIGIC 6+ der Vorgängerin. Und ganz nebenbei ist er auch noch für Gesichts- und Kopferkennung sowie die Motivverfolgung für den Autofokus zuständig. Canon hat übrigens bereits durchblicken lassen, dass der DIGIC X nicht exklusiv für die EOS-1D X Mark III entwickelt wurde, der Prozessor wird wohl auch in weitere Modelle einziehen.

Autofokus

In Sachen Autofokus lässt die EOS-1D X Mark III ebenfalls die bisherigen Grenzen hinter sich. Vor allem (aber nicht nur) im Live-View-Modus. Ich habe beim Fokussieren und Verfolgen keinen Unterschied zwischen Live-View- und Suchermodus wahrnehmen können. Im Live-View-Modus fokussiert die EOS-1D X Mark III derart schnell, wie ich es bislang nur von einer guten DSLR kannte. Und im Suchermodus steht die Motiv-Verfolgung dem Tracking im Live-Modus in nichts nach. Nicht umsonst spricht Canon bei der EOS-1D X Mark III von einer Hybrid-Kamera, die Vorteile von Spiegelreflex- und spiegelloser Kamera vereinigt, dabei jedoch die Nachteile des jeweiligen Systems vermeidet.

Für die eindrucksvolle Leistung im Suchermodus zeichnet ein völlig neu entwickeltes, digitales AF-Modul verantwortlich. Es besteht nicht mehr aus klassischen Phasenvergleichssensoren, gemessen wird die Entfernung vielmehr digital mit einem Pixel-Array. Dessen Dichte ist 28 Mal höher als beim AF-Modul der EOS-1D X Mark II. Zudem wird nicht mehr zwischen Kreuz- und Liniensensoren unterschieden – der Autofokus der EOS-1D X Mark III hat mit gleichmäßig strukturierten Objekten keine Schwierigkeiten.

Das AF-Modul der EOS-1D X Mark III liefert eine derartige Datenfülle, dass Canon ihm einen separaten DIGIC 8 Prozessor spendiert hat. Er verarbeitet zusätzlich die Daten des 400.000-Pixel-Belichtungsmessers – über die Canon nebenbei Gesichts- und Kopferkennung im Suchermodus realisiert.

Welche Datenmenge das AF-System der EOS-1D X Mark III bewegt, bleibt dem Fotografen weitgehend verborgen. Nach außen präsentiert es mit einer Matrix von 191 AF-Punkten. Sie decken ungefähr denselben Bereich ab, wie bei der Vorgängerin. Fotografen, die weiter am Bildrand scharf stellen wollen, empfiehlt Canon den Live-View-Modus.

So eindrucksvoll die Leistung der EOS-1D X Mark III mit dem neuen AF-Modul im Sucher-Modus ist – die Performance im Live-View-Modus hat mich noch mehr beeindruckt. Canons neues Top-Modell ist nicht nur die erste Kamera der 1er-Serie, die „Servo AF“ bei Live View beherrscht; sie führt die Schärfe sogar noch bei 20 Bilder/Sekunde exakt nach. Dabei deckt der Sensor-basierte Autofokus die komplette Bildbreite und 90 Prozent der Bildhöhe ab.

Der Live-View-AF kennt 3869 Positionen, die sich einzeln ansteuern lassen. Genauer lässt sich derzeit wohl bei keiner anderen Kamera festlegen, auf welche Motivpartie scharf gestellt werden soll. Natürlich gibt es auch beim Live-View-AF Gesichts- und Kopf- und sogar Augenerkennung. Die Kopferkennung ist völlig neu, aber gerade für Sport- und Actionfotografen interessant. Schließlich soll ja auch ein Skifahrer oder Fußballer, der sich mit dem Rücken zum Fotografen von der Kamera fortbewegt, scharf aufgenommen werden.

Überhaupt hat Canon sehr viel Energie und Hirnschmalz darauf verwendet, das AF-Tracking (Motivverfolgung) mit der EOS-1D X Mark III auf die nächste Stufe zu heben. Unter anderem wurde das AF mit Tausenden Bildbeispielen trainiert, um in jeder Situation blitzschnell richtig zu reagieren. Darüber hinaus bietet es derart viele Einstellmöglichkeiten, die vermutliche eine eigene Bedienungsanleitung füllen können.

Technische Basis für das automatische Scharfstellen im Live-View-Modus ist der „Dual Pixel CMOS AF“, den Canon hier erstmals in seiner Top-DSLR einsetzt. Ein Bildpunkt auf dem Sensor wird bei diesem Verfahren durch zwei Fotodioden erfasst. Über den Abstand der beiden Fotodioden lässt sich per Phasenvergleich die Fokusebene ermitteln. Das Verfahren kommt mit relativ wenig Licht aus, die EOS-1D X Mark III kann im Live-View-Modus mit Objektiven bis zu Blende F11 (wie dem EF 800mm f/5.6L IS mit EF 2x III Tele Extender) scharf stellen.

Die EOS-1D X Mark III dürfte die erste DSLR überhaupt sein, bei der der Autofokus im Live-View-Modus die Grenzen des klassischen Phasen-AF im Suchermodus sprengt. Canon hat zudem dafür gesorgt, dass sich beide AF-Systeme so konsistent wie möglich konfigurieren lassen. Kurzum: Ob Spiegelreflex oder Spiegel spielt bei der EOS-1D X Mark III Sachen Autofokus keine Rolle mehr – sie vereint das Beste aus beiden Welten.

Video und Netzwerk

Mit der EOS-1D X Mark III konnte ich leider nur für wenige Stunden fotografieren. Zwei für die Profi-Kamera essentielle Aspekte mussten dabei auf der Strecke bleiben: Video- und Netzwerkfähigkeiten. Dabei erweitert Canons neues Flaggschiff gerade auch hier die Grenzen.

Bei Video-Aufnahmen kann die EOS-1D X Mark III stets die gesamte Sensorbreite auslesen. Daraus ergibt sich eine maximal Video-Auflösung von 5,5K (5472 x 2886 Pixel) bei einer Bildwiederholrate von bis zu 60p. Ebenfalls wichtig: Der Bildwinkel des eingesetzten Objektivs wird nicht beschnitten, selbst bei extrem hoher Auflösung nicht. Zudem beherrscht die Kamera die Aufzeichnung von RAW-Video und zwar auf die internen Speicherkarten. Alternativ zeichnet sie im sehr hochwertig Format YCbCr 4:2:2 mit 10-bit auf.

Insbesondere für Sport-Fotografen sind die Netzwerkfähigkeiten einer Kamera sehr bedeutend. Vielfach werden die Aufnahmen direkt zur Agentur oder in Bildredaktion hochgeladen. Zudem soll sich die Kamera zuverlässig fernsteuern lassen, etwa als Hintertor-Kamera.

Bei der EOS-1D X Mark III hat Canon ein 2,4 GHz WLAN integriert, Bluetooth und Ethernet sind ebenfalls an Bord. Das schnellere und modernere 5-GHz-WLAN gibt es mit dem externen WLAN-Transmitter WFT-E9 (ca. 740 Euro). Mit ihm ausgestattet spannt die Kamera sogar zwei Netzwerke gleichzeitig auf – etwa eines zur Bildübertragung und das andere zur Fernsteuerung. In absehbarer Zeit wird Canon für die EOS-1D X Mark III Raw Cloud Processing anbieten. Der Dienst entwickelt hochgeladene RAW-Dateien auf KI-Basis.