Canon: EOS R1 mit Quad Pixel AF Sensor? +++ Fujifilm: Kommt GFX100S II bereits Anfang 2024? +++ Leica (und Panasonic) bald mit neuer L-Mount-Kamera? +++ Nikon: Neue Highspeed-Kamera, die Sony Paroli bietet? +++ Nikon II: Nikkor Z 28-400mm F/3.5-6.3 im Anmarsch? +++ Sony: FE 24-50 F/2.8 G steht offenbar vor der Tür.

Canon hat offenbar seinen Dual Pixel AF zu einem Quad Pixel Autofokus weiterentwickelt. Ein entsprechendes Patent ist jetzt veröffentlicht worden. Der auf einem Pixel-Quartett basierende On-Sensor-PDAF soll gegenüber dem bisherigen Dual Pixel AF vor allem bei Motiven mit gleichmäßigen Strukturen treffsicherer sein. Da CMOS-Bildsensoren zeilen- oder spaltenweise ausgelesen werden, musste Canon zur Verdopplung der AF-Zellen auf dem Sensor einige technische Hürden meistern.

Der neue Quad Pixel Autofokus könnte jüngsten Gerüchten zufolge bereits kurz vor der Markteinführung stehen. Angeblich ist das Verfahren inzwischen auf den Folien einer Präsentation aufgetaucht, die Schlüsseltechnologien kommender EOS-Kameras vorstellt. Insider gehen davon aus, dass die kommende EOS R1 bereits mit dem Quad Pixel AF ausgestattet sein wird, eventuell auch die EOS R5 Mark II.

Nachdem Fujifilm im Spätsommer die gründlich überarbeitete GFX100 II vorgestellt hat, kam sogleich die Frage auf: Was wird aus der (günstigeren) GFX100S? Jetzt mehren sich die Anzeichen, dass die Kamera ausläuft – derzeit gibt es beim Kauf der GXS100S 800 Euro Sofortrabatt. Da ist es natürlich nicht weit zu dem Gerücht von einer GFX100S II, die vor der Tür steht. Befeuert wird es von der Tatsache, dass in China eine neue Kamera mit 5,8GHz WiFi registriert wurde. Die Gerüchteköche von Fujirumors wollen sogar schon wissen, dass die GFX100S II die nächste Systemkamera überhaupt ist, die Fujifilm vorstellen wird.

Leica hat ebenfalls ein neues Kameramodell in Asien registriert. Insider sind sich sicher: Das wird die SL3. Und mehr noch: Sie erhält den 60-Megapixel-Sensor der Leica M11 und Leica Q3. Soweit vielleicht keine große Überraschung. Doch die kommt jetzt: Nahezu zeitgleich mit Leica hat auch Panasonic eine neue Kamera registriert. Die Gerüchteköche glauben: Das kann ebenfalls nur eine Systemkamera mit 60 Megapixel sein. Ob’s stimmt? In zwei, drei Monaten dürften wir mehr wissen – so lange dauert es in der Regel, bis eine Kamera offiziell vorgestellt wird, nachdem sie registriert wurde.

Wird Nikon zu den Olympischen Spielen 2014 noch eine Highspeed-Kamera liefern, die der Sony Alpha 9 IIIParoli bieten kann? In den Gerüchteküchen ist jedenfalls von einer Highspeed-Version der Z 9 die Rede. Ähnlich wie seinerzeit die D1H soll die möglichweise Z 9H bezeichnete Kamera bei halbierter Pixelzahl eine deutlich höhere Serienbildrate liefern.

Dass Nikon ein Nikkor Z 28-400mm F/3.5-6.3 planen könnte, macht ebenfalls seit Kurzem die Runde. Mit diesem Brennweitenbereich vom Weitwinkel bis in den Super-Tele-Bereich hätte Nikon ein Immerdrauf, das einzigartig ist. Ob‘s mehr als ein Gerücht ist?

Auch Sony plant offenbar ein neues Objektiv. Erste Bilder zeigen ein FE 24-50 F/2.8 G. Was daran besonders sein soll, ist allerdings noch unklar. Das wird sich wohl im Januar 2024 herausstellen – dann soll Sony das Zoomobjektiv vorstellen, wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautet.