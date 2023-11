Der Freitag dieser Woche ist der Black Friday. Er markiert den Start ins Weihnachtsgeschäft – mit riesigen Rabatten und unglaublichen Schnäppchen. So gibt es bei DxO das gesamte Software-Angebot stark vergünstigt, Adobe gewährt 50 % Rabatt auf die komplette Creative Cloud. Auch Fujifilm, Nikon, Sony etc. sind dabei: Bei vielen Kameraherstellern gibt es jetzt Geld zurück – bis zu 2.000 Euro. Beeilen Sie sich! Einige Angebote enden bereits am 24.11.

Einige Hersteller trommeln bereits seit Wochen für ihre Sonderaktionen zum bevorstehenden Jahresende. Doch der offizielle Startschuss für Weihnachtsgeschäft fällt erst diesen Freitag, dem Black Friday. photoscalahat die interessantesten Angebote für Sie herausgepickt.

Adobe: Creative Cloud Abo zum halben Preis

Adobe hat die Spendierhosen an und gibt gleich 50 % Rabatt auf seine Creative Cloud. Sie zahlen für das Komplett-Paket mit mehr als 20 Programmen nur 33,20 Euro pro Monat statt regulär 66,45 Euro im Monat. Das Sonderangebot gilt für ein Jahr.

TIPP: Die vergünstigte Creative Cloud lohnt sich bereits, falls Sie mehr als zwei Einzel-Anwendungen aus der Cloud von Adobe benötigen – etwa zum Foto-Abo (11,89 Euro/Monat) noch Premiere Pro (25,99 Euro/Monat) für den Videoschnitt.

Das Angebot endet am 24.11. Für diesen Tag, den Black Friday stellt Adobe weitere Rabattknaller in Aussicht. Alle aktuellen Rabatt-Angebot von Adobe finden Sie hier. Am besten schauen Sie öfters vorbei, um nichts zu verpassen.

Affinity Software-Pakete: Alles um 40 % reduziert

Auch Affinity, die günstige Software-Alternative zur Creative Cloud, kommt mit satten Black Friday-Rabatten. Alle Produkte des Herstellers Serif sind derzeit um 40 % reduziert – und zwar noch bis 6. Dezember.

Das Rabattangebot umfasst alle Produkte der Affinity Creative Suite – also Affinity Designer 2, Affinity Photo 2 und Affinity Publisher 2 sowie Addons wie Pinselpakete, Overlays oder Templates.

Für Neukunden sind Einzellizenzen der Mac- und Windows-Versionen aktuell zum einmaligen Kaufpreis von jeweils 44,99 Euro (regulär 74,99 Euro) erhältlich, die iPad-Apps jeweils für einmalig 11,99 Euro (regulär 19,99 Euro). Die Affinity Universallizenz, die alle drei Produkte auf allen drei Plattformen enthält, ist im Rahmen des Black-Friday-Deals auf 107,99 Euro reduziert (regulär 179,99 Euro).

Weitere Informationen und Shop hier bei Affinity Deutschland.

Datacolor: Black Friday und Weihnachts-Promotion: Sie sparen bis zu 150 Euro

Datacolor bietet im Rahmen seiner Black Friday- und Weihnachtsangebote eine Vielzahl an Spyder-Produkten für Fotografen zu attraktiven Konditionen an. Eines der Highlights ist Datacolors neuer Spyder Checkr Video, die neue Videofarbreferenzkarte zum farblichen Abgleich von Footage-Material, zu dem der Spyder Checkr Photo als kostenlose Dreingabe geliefert wird. Aber auch auf die erst kürzlich vorgestellten Kits Spyder X2 Photo Studio und Spyder X2 Print Studio gibt es bis zum Jahresende einen 100 Euro-Einführungsrabatt.

Ebenfalls deutlich günstiger sind während des Aktionszeitraums die Sensoren der Vorgängergeneration Spyder X Pro und Spyder X Elite mit einer Ersparnis von 50 Euro beziehungsweise 140 Euro. Zusätzlich ist ein USB-C-Adapter beigelegt. Bei den Produkten der neuen Spyder X2-Serie, Spyder X2 Elite und Spyder X2 Ultra, erhalten Kunden im Rahmen der Angebote einen kostenlosen Spyder Checkr Photo dazu, der einen Wert von 119 Euro hat.

Diese Angebote im Datacolor Online-Shop gelten bis 31. Dezember.

Rollei Black Week

Auch bei Rollei gehen die Sparwochen weiter. Bis zu 70 % Rabatt gibt es bei den Black Weeks, hier stellen wir die besten Deals ausführlich vor. Doch das ist noch nicht alles: Weitere Sonderangebote wird es am 24. November, den Black Friday, geben. Nächste Woche geht es dann mit den Cyber Wochen weiter bei Rolle.

Alle aktuellen Spar-Angebote von Rollei finden Sie hier.

DxO Black Friday Sale

Massive Preisreduktion zum Black Friday gibt es auch bei DxO. Der Bildverarbeitungsspezialist bietet seine komplette Palette noch bis 27. November stark vergünstig an:

Luminar Black Friday Angebote

Bis zu 83 % Rabatt gibt es derzeit und noch bis 27. November für Luminar Neo im Black Friday Sale. Dann geht es nahtlos weiter mit den Cyber Week-Angeboten. Alle vergünstigten Angebote für Luminar Neo haben wir hier in diesem Beitrag zusammengestellt.

Kameras und Objektive und mehr bei Amazon

Kein Black Friday ohne Amazon. Aus dem schier unerschöpflichen Angebot hat photoscala für Sie die interessanten herausgesucht. So gibt es auf Kameras und Objektive satte Rabatte von 40 % und mehr.

Um 38 % reduziert bietet Amazon zum Beispiel die Canon EOS R6 mit RF 24-105mm F4-7.1 IS STM an. 30 % unter empfholenen Verkaudpreis gibt es die kompakte Sony Alpha 7C, immerhin noch um 17 % reduziert wird die Panasonic Lumix DC-S5 II mit 50-mm F/1.8 angeboten. Auch vergünstige Olympus-Kameras hat Amazon im Black Friday Sale – alle rabattierten Kameras gibt es hier auf einen Blick.

Bei den Objektiven schwingt Amazon ebenfalls kräftig den Preishammer. Etwa beim Porträt-Objektiv Sony FE 85mm F1.8, das um 40 % reduziert ist. 33 % Rabatt gibt es auf das Olympus OM System M.Zuiko Digital ED 40-150 F4.0 PRO. Das gesamte Objektiv-Angebot zu Black Friday gibt es hier.

Das Black Friday-Angebot bei Amazon für Foto und Video ist sehr vielfältig. Auch Stative, Licht und Speichermedien gibt es teils drastisch reduziert.

Cashback bei Sony, Canon, Nikon, Fujifilm und vielen anderen

Mit dem Herbst beginnt bei vielen Kamera- und Objektivherstellern die Cashback-Saison. Das Verfahren: Sie kaufen erst zum ausgewiesenen Preis bei Ihrem Händler, mit dem Kaufbeleg gibt es dann für berechtigte Produkte Geld zurück – das können schon einmal 500 Euro oder mehr sein. Besonders einfach funktioniert das bei Nikon, hier zieht Ihnen der Händler Cashback direkt an der Kasse vom Kaufpreis ab.

Beim Cashback können Sie Händler- und Black Friday-Rabatte kombinieren. Aber Vorsicht: nicht alle Hersteller nehmen jeden Händler mit in ihr Cashback-Programm auf. Häufig fehlt zum Beispiel Amazon – prüfen Sie in diesem Fall, ob Ihr Wunschprodukt mit Black Friday-Rabatt oder Cashback günstiger kommt. Jeder Hersteller veröffentlicht auf den Sonderseiten seines Cashback-Programms Listen mit Herstellern, die an seinem Cashback-Programm teilnehmen.

Bei Nikon ist die Sofort-Rabatt-Aktion angelaufen, hier können Sie direkt beim Kauf bis zu 600 Euro vom Preis abziehen. Die Höhe des Sofort-Rabatts hängt vom erworbenen Produkt ab. Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/sofortrabatt. Die Aktion läuft noch bis 15. Januar 2024.

Im Winter Cashback von Canon gibt es bis zu 250 Euro zurück. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Januar 2024, weitere Informationen erhalten Sie hier. Dort können Sie unter Teilnahmebedingungen einsehen, welche Händler an der Aktion teilnehmen.

Fujifilm startet gleich mit zwei Aktionen in den Winter, beide laufen noch bis zum 18. Januar 2024. Da wäre zum einen die GFX Cashback Aktion; bei ihr gibt es bis zu 800 Euro für eine Mittelformatkamera zurück. Zum anderen gibt es Winter Cashback für das X-System mit Rabatten von bis zu 1000 Euro. Wer mitmacht, erfahren Sie bei beiden Aktionen unter „Händler finden“. Erfreulich: Auch Amazon und weitere große Online-Händler sind dabei.

OM System (vormals Olympus) gewährt noch bis zum 30. November bis zu 350 Euro Black Friday Cashback. Alle Details zur Aktion erfahren Sie hier. Welche Händler teilnehmen, ist dort unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Aktion“ aufgeführt.

Spendabel ist auch Panasonic beim Lumix S Winter-Cashback. Hier gibt es noch bis zum 8. Januar 2024 bis zu 500 Euro auf eine Kamera oder ein Objektiv des Lumix S-Kleinbildsystems zurück. Alles Weitere erfahren Sie hier.

Bei Tamron läuft noch bis Silvester die Winter Rabatt-Aktion 2023. Sie sparen bis zu 100 Euro auf ausgewählte Objektive. Wie’s funktioniert und welche Händler mitmachen, erfahren Sie hier.

Black Week-Rabatte gibt es auch auf Lesestoff vom dpunkt-Verlag. Er bietet noch bis zum 27. Novembereinen Nachlass von 50 % auf 40 ausgewählte E-Books. Hier geht’s zur Aktionsseite.