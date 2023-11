Skylum starte heute den Black Friday Verkauf von Luminar Neo mit Rabatten von bis zu 83 %. Außerdem veröffentlicht Skylum ein Update, das die KI-basierte Funktion GenSwap enthält. Mit GenSwap lassen sich Bildmotive durch andere Inhalte ersetzen, die die KI nach Benutzervorgabe kreiert. Der Black Friday-Verkauf geht noch bis zum 27. November.

Skylum baut Luminar Neo weiter mit KI-basierten Funktionen aus. Ab sofort gibt es ein Update, das GenSwap bringt. Diese KI-gestützte Funktion ersetzt Bildpartien durch andere. So tauschen Sie zum Beispiel einen nicht so schönen Baum in einer Landschaftsaufnahme durch ein besonders prächtiges Exemplar aus.

Ab sofort: Sagenhafte Black Friday Angebote

Luminar Neo gibt es ab heute im Black Friday Sale mit den größten Rabatten aller Zeiten für Neukunden, aber auch für Besitzer einer Lifetime-Lizenz.

Angebote für Neukunden:

Luminar Neo 1-Jahres-Abo: nur 49 Euro statt 99 Euro

Luminar Neo 2-Jahres-Abo: nur 79 Euro statt 119 Euro

Luminar Neo lebenslang + Erweiterungen + Creative Journey Pass 23/24: sagenhafte 99 Euro statt 399 Euro

Angebote für Inhaber einer Lifetime-Lizenz:

Abonnement für 2 Jahre: 69 Euro anstelle von 119 Euro

Creative Journey Pass 23/24 (für Generative AI): 29 Euro statt 59 Euro

X – Mitgliedschaft für kreative Assets: 29 Euro statt 59 Euro

Erweiterungen pro Einheit: 14,50 Euro anstelle von 29 Euro

Und das ist noch nicht alles: Sie bekommen nochmals 10 % Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf, wenn Sie beim Auschecken im Online-Shop den Promo Code PHOTOSCALA eingeben.