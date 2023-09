Booster gezündet: AF und Bilderserien

Fujifilm hat bei der GFX100 II einen Booster gezündet, die Kamera ist deutlich schneller als ihre Vorgängerin. 8 Bilder/s sind für die Mittelformatkamera kein Problem – bei voller Auflösung von 102 Megapixel und mit mechanischem Verschluss wohlgemerkt! Und dabei hat die GFX100 II Puste ohne Ende: Steckt eine schnelle CFexpress-Karte im Schacht, hält sie das Tempo laut Fujifilm für rund 300 Aufnahmen im Raw-Format durch. Ist das JPG-Format gewählt, fasst der Pufferspeicher sogar mehr als 1000 Bilder.

Möglich wird dieser Geschwindigkeitsrausch durch viele Einzelmaßnahmen. Zunächst einmal hat Fujifilm den Sensor auf Trab gebracht, er liefert die Daten etwa doppelt so fix wie bei der Vorgängerin. Ferner hat Fujifilm der GFX100 II den aktuellen X-Prozessor 5 implantiert – er rechnet nicht nur schneller, sondern kann auch noch mehr. Und um das Nadelöhr Speicherkarte zu umgehen, stattet Fujifilm die GFX100 II mit üppigen 16 Gigabyte (Fujifilm selbst spricht etwas irreführend von „128 Gigabit“) Pufferspeicher aus.

Letztendlich bleibt das solide Gewicht der GFX100 II (und das eines etwaigen Teleobjektivs), mit dem sie eher nicht zur Sport- und Actionkamera in den Stadien dieser Welt avancieren wird. Davon abgesehen macht sie ihren Job ausgesprochen gut. Bei Serienbildern mit elektronischem Verschluss ist mir keine Unterbrechung des grandiosen Sucherbilds aufgefallen, die CFexpress-Karte war selbst nach längeren Bildserien gerade einmal handwarm. Und schließlich profitiert man auch abseits der Sportplätze von der hohen Serienbildrate der GFX100 II – etwa bei Belichtungs- oder Fokusreihen.

Vom deutlich leistungsstärkeren X-Prozessor 5 profitiert auch das AF-System der GFX100 II. Ich hatte kaum Gelegenheit, es an seine Grenzen zu bringen (etwa mit schnellen Action-Szenen). So muss ich erst einmal auf die Infos von Fujifilm verlassen. Demnach wurden in der GFX100 II alle AF-Funktionen vereint, die Fujifilm seit rund einem Jahr mit der X-H2S, X-H2, X-T5 und X-S20 eingeführt hat. Dazu gehören etwa eine KI-gestützte Motiv- und Gesichtserkennung, eine stark verbesserte Tracking-Funktion sowie ein in allen Lagen deutlich fixer agierender Autofokus.

Wie treffsicher der Autofokus arbeitet, hat mir die GFX100 II im schwachen Einstelllicht einer klassischen Studioszene gezeigt. Da war das Auge des dunkelhäutigen Modells kaum zu erkennen, und trotzdem hat es der Eye-AF sicher im Sucher markiert, scharf gestellt und auch bei raschen Bewegungen des Models (siehe Bildfolge oben) nicht aus dem Fokus gelassen.

Video: Unendliche Möglichkeiten

Schneller Bildsensor und leistungsstarken Prozessor – dieses Paar bildet eine gute Basis für Videoaufnahmen. Und Fujifilm reizt die Möglichkeiten dieses Gespanns in Regionen aus, die für klassische Fotokameras bislang unerreichbar waren. Dabei steht allerdings nicht mehr der ambitionierte Videoamateur oder Semi-Profi im Fokus – Fujifilm richtet sich mit der GFX100 II ganz klar auch an die Kino- und Werbefilm-Industrie.

Ausprobiert habe ich die Videofunktionen der GFX100 II nicht. Wer mit dieser Kamera filmen möchte, unterliegt praktisch keinen Beschränkungen. Einzig bei Aufnahmen in 8K-Auflösung wird nur ein Bereich des Sensors entsprechend APS-C ausgelesen (mit entsprechender „Brennweitenverlängerung“ für das angesetzte Objektiv). Ansonsten erlaubt es die großformatige Sensors mit einem entsprechend großen Bildkreis nahezu jedes Cine-Objektiv an die GFX100 II anzusetzen.

Bildqualität

Auf den ersten Blick kann ich zur Bildqualität (nur) alles sagen, was ich bereits zu den Fotos mit der Vorgängerin beigetragen habe: 102 Megapixel auf einem Sensor im „kleinen“ Mittelformat (44 x 33 mm) dürften für die meisten Fotografinnen und Fotografen kaum noch Wünsche offen lassen.

Ich kann das bestätigen, denn ich konnte bereits eifrig mit der GFX100 II fotografieren, Ergebnisse in voller Auflösung darf ich hier allerdings (noch) nicht zeigen. Wir müssen uns vorerst auf die Angaben von Fujifilm verlassen, wie die GFX100 II in Sachen Bildqualität verbessert wurde. Demnach wurde beim neu konstruierten Sensor die Kapazität der Fotodioden um 30 Prozent erhöht. Damit konnte die Basisempfindlichkeit auf ISO 80 gesenkt werden, der Dynamikumfang hat um 30 Prozent zugenommen. Zudem hat Fujifilm die Mikrolinsen an den Rändern des Sensors für eine bessere Lichtausbeute neu gestaltet. So soll die Randschärfe verbessert werden.