Canon bringt sieben Festbrennweiten-Objektive mit RF Bajonett für das Cinema EOS System auf den Mark

12. September 2023

Canon kündigt heute die Einführung einer neuen Serie von Festbrennweiten-Objektiven mit RF Bajonett an. Diese bauen auf dem bestehenden Portfolio von Festbrennweiten-Objektiven mit EF / CN-E Bajonett bzw. den Sumire Festbrennweiten-Objektiven mit PL Bajonett auf. Die sieben neuen Objektive sind die ersten Canon Cinema Objektive mit RF Bajonett und vereinen hohe optische Leistung und kinotypische Bedienbarkeit, um die Anforderungen professioneller Produktionen wie z.B. bei Spielfilmen, Dokumentarfilmen, Musikvideos und anderen großen Produktionen, zu erfüllen.

Die neue Serie umfasst folgende Objektive:

CN-R14mm T3.1 L F

CN-R20mm T1.5 L F

CN-R24mm T1.5 L F

CN-R35mm T1.5 L F

CN-R50mm T1.3 L F

CN-R85mm T1.3 L F

CN-R135mm T2.2 L F

Das native RF Bajonett ermöglicht die Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen dem Objektiv und dem Kameragehäuse – wobei das verbesserte Design für eine besonders zuverlässige und komfortable Bedienung sorgt.

Die Objektive sind mit den Cinema Kameras EOS C70 (eingeführt im November 2020) und EOS R5C1 (eingeführt im März 2022) kompatibel. Sie sind vollständig mit dem Übertragungsprotokoll des RF Bajonetts kompatibel und über die Kamerabedienung lassen sich – wie bei den Festbrennweiten mit EF Bajonett – die Lupenfunktion, die Korrektur der chromatischen Aberration, die Vignettierungskorrektur und der Dual Pixel Fokus Assistent steuern. Zusätzlich zu diesen Funktionen verfügen die neuen Objektive über eine Verzeichnungskorrektur. Diese Funktionen unterstützen eine effiziente Videoproduktion nicht nur bei der Aufnahme vor Ort, sondern auch bei der Nachbearbeitung.

Die neuen Objektive überzeugen mit außergewöhnlicher optischer Leistung und einer exzellenten Farbwiedergabe. Sie sind dank der optimalen Positionierung der asphärischen Linsen mit großem Durchmesser und Linsen mit anormaler Dispersion für den Einsatz mit 4K- und 8K-Kameras geeignet. Ihre Kompatibilität mit dem Vollformat-Sensor, die lichtstarken T-Stop-Werte2 und die Verwendung von 11 Blendenlamellen ermöglichen eine geringe Schärfentiefe für Motive, natürlich wirkende Bokeh-Effekte und eine weiche Bildzeichnung. Da die Farbbalance in der gesamten Serie einheitlich ist, lassen sich Farbtöne auch bei Objektivwechseln während der Aufnahme desselben Motivs einfacher anpassen.

Mit einem passenden Drehmoment des Bedienrings ermöglichen die neuen Objektive eine präzise und reibungslose Einstellung, wie sie beim typischen Dreh in der Filmbranche erforderlich ist. Darüber hinaus lassen sich die Objektive aufgrund des einheitlichen Designs der gesamten Serie problemlos wechseln. Die Zahnradposition des Betätigungsrings, der Objektivdurchmesser und der Drehwinkel (Betätigungswinkel) sind in der gesamten Serie identisch, sodass die Montageposition des Kompendiums oder des externen Follow-Fokus-Zubehörs beim Objektivwechsel nicht angepasst werden muss. Eine neue gerändelte Oberfläche in der Nähe des Bajonetts sorgt für eine angenehme Handhabung beim Objektivwechsel, ohne dabei den Bedienring zu berühren zu müssen.

Die wichtigsten Merkmale der Cinema Festbrennweiten-Objektive mit RF Bajonett:

Original RF Bajonett für den zuverlässigen Einsatz ohne Adapter

Hochgeschwindigkeits-Objektivkommunikation mit erweiterter Metadaten-Unterstützung vom Objektiv zur Kamera

Zahnradringe bieten eine bessere Kontrolle bei der Bedienung per Hand und für Follow-Fokus-Zubehör von Drittanbietern

Hohe optische Leistung und hohe Bildqualität für 4K-, 8K- und HDR-Produktionen

T-Stops bis zu T1.3 mit einem breiten Brennweitenbereich von Ultraweitwinkel bis Teleobjektiv

Praktisch kein Fokus-Breathing-Effekt

11-Lamellen-Irisblende für ein kinoreifes Bokeh und sanft gestreute Lichter

Die neue Reihe der Cinema Festbrennweiten-Objektive mit RF Bajonett wird auf der IBC 2023 vom 15. bis 18. September 2023 in Amsterdam vorgestellt und kann beim Besuch vor Ort getestet werden.

Weitere Infos finden sich hier: https://www.canon.de/lenses/rf-cinema-lenses/

Preise und Verfügbarkeiten: