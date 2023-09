Tecco erweitert sein Produktportfolio um den Bereich analoge ILFORDPHOTO Schwarz-Weiß Produkte

Bergisch Gladbach, 15.09.2023 – Die Tecco GmbH freut sich bekannt zu geben, dass ab dem 18. September 2023 das beliebte Portfolio an ILFORD-Produkten um die Schwarz-Weiß-Filme, Papiere sowie Fotochemie erweitert wird. Somit sind sämtliche Produkte, die zum ILFORD-Portfolio gehören, nun aus einer Hand erhältlich.

ILFORDs exklusive GALERIE FineArt-Produktlinie, die auch die handgeschöpften Washi-Papiere umfasst, sowie das Omnijet Studio-Programm und die ILFOJET EcoSolvent und Latex-Medien werden um das vollständige Portfolio der HARMAN Technology (UK) im Bereich der analogen Schwarz-Weiß- Fotografie ergänzt. Dadurch kann die Tecco GmbH als deutscher Distributor die legendären Schwarz- Weiß-Filme wie HP5 Plus und FP4 Plus sowie das verbleibende Segment an Filmen, Papieren und Chemie unkompliziert Kunden innerhalb Deutschlands und Teilen von Benelux zugänglich zu machen.

Diese legendären Schwarz-Weiß-Filme, mit denen Henri Cartier-Bresson und Robert Capa, die Gründer der Fotoagentur Magnum und absoluten Pioniere der modernen Fotografie, viele ihrer Meisterwerke fotografiert haben, sind nun auch für Hobby- und Profifotografen einfacher als je zuvor zugänglich. Damit ist der Zauber der Analogfotografie wieder zum Greifen nah.

Der Vertrieb der hauseigenen Produktlinie Tecco Photo hingegen wird zum Jahresende eingestellt, vergleichbare Produkte finden sich dann im ILFORD Galerie und Omnijet-Lineup. So ist es Tecco möglich, schnell und individuell handlungsfähig zu bleiben und den Fokus verstärkt auf die ILFORD- Produktlinie zu richten, um den Anforderungen des Marktes besser gerecht zu werden. Andere Bereiche im Segment der Proof- und Produktionsanwendungen innerhalb der Tecco GmbH sind davon nicht betroffen.

Mit Präsenzschulungen und Online-Events sowie der gewohnten fachlichen Beratung wird die Tecco GmbH ihre Vertriebspartner und Kunden bei der Einführung der analogen Produkte unterstützen. Dazu sind Termine im November in Planung, die in Kürze kommuniziert werden. Interessierte Vertriebspartner können sich schon jetzt an die E-Mail-Adresse marketing@tecco.de wenden, damit sie als erste über die Eventtermine informiert werden.

Auch für interessierte Endkunden wird es kostenlose Informationsveranstaltungen geben. Details dazu werden in Kürze unter tecco.de zu finden sein.