Nikons „Female Facets“ Projekt – jetzt mit neuem und kostenlosem Kurs-Programm der Nikon School

Düsseldorf, 14. September 2023 – Nikon „Female Facets“ ist ein Projekt speziell für die Frauen in der Fotografie, mit dem wir ein besonderes Licht auf die femininen Facetten der Fotografie werfen möchten.

Egal, ob Anfängerin, Fortgeschrittene oder Expertin – Nikon „Female Facets“ bietet jeder Fotografin auch in den kommenden Monaten die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und sich mit anderen Fotografinnen über die Fotografie auszutauschen. Mit Alina Rudya, Marion Payr, Alexandra Evang, Tanja Brandt, Christine Garcia Urbina und Heike Jasper stellt Nikon den Teilnehmerinnen weiterhin erfahrene und inspirierende Nikon Fotografinnen & Expertinnen als Mentorinnen zur Seite, die mit kreativen Ideen und fotografischem Know-how zum Austausch und Lernen einladen. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues umfangreiches und kostenloses Kurs-Programm der Nikon School.

Nikon Female Facets Mentorin Heike Jasper erklärt: “Mit Nikon „Female Facets“ bieten wir ein ganz besonderes Forum speziell für Fotografinnen. Denn es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu finden, lernen auf sich selbst zu vertrauen und den Mut zu haben, Neues auszuprobieren. So gelingt es, gestärkt und sicher, die eigene Kreativität zu entwickeln, ohne hemmenden Druck von außen. Fotografinnen als Mentorin begleitend zur Seite zu stehen und dann mitzuerleben, wie diese wachsen und beginnen ihre Wünsche und Ideen zu verwirklichen, ist der Grund, warum ich dieses Projekt so liebe.“

Viele neue kostenlose digitale Live-Kurse

​Nikon Female Facets bietet über die Nikon School allen Interessierten ein neues, umfangreiches und kostenloses Kurs-Programm mit unseren Mentorinnen und weiteren talentierten Fotografinnen an. Weit über 30 spannende digitale Live-Kurse und Talkrunden decken dabei ein breites Spektrum an Themen ab, von Kamera- und Aufnahmetechniken, über kreative und inspirative Themen wie Storytelling in der Fotografie, eigene Stilfindung oder Posing bei Mensch und Tier, bis hin zu businessrelevanten Themen wie z.B. Selbstvermarktung in der Fotografie. In diesem Rahmen wird auch viel Raum geboten, um individuelle Fragen zu stellen und fundiertes Feedback zu bekommen. Hier geht es zu den Kursen und der kostenlosen Anmeldung: https://www.mynikon.de/de/inspiration/nikon-female-facets