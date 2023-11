Sirui bringt in Kürze drei Festbrennweiten für APS-C-Spiegellose heraus, die mit F/1.2 sehr lichtstark sind. Die Objektive in den Brennweiten 23, 33 und 56 Millimeter gibt es wahlweise mit Anschlüssen für Sony E, Fujifilm X und Nikon Z. Sirui bietet die Objektive in einer schwarzen, weißen und silbernen Ausführung an. Sie sollen in Deutschland jeweils 389 Euro kosten, das Set mit allen drei Objektiven wird für 1109 Euro angeboten.

Sirui ist hierzulande bislang vor allem als Anbieter von Stativen bekannt. Dabei hat der Hersteller aus Zhongshan, China, schon seit Langem auch Objektive im Angebot. Die sind jedoch speziell auf die Bedürfnisse von Videofilmern zugeschnitten.

Jetzt kommt mit der neuen Sniper-Serie ein Trio an APS-C-Festbrennweiten, das sich in erster Linie an Fotografinnen und Fotografen richtet. Die Objektive mit einer Brennweite von 23mm (entspricht 35mm an Kleinbild), 33mm (50mm) und 56mm (85mm) sind mit F/1.2 außergewöhnlich lichtstark. Ihr optischer Aufbau ist recht ähnlich, er besteht immer aus zwölf Elementen in elf Gruppen, unterscheidet sich aber in der Zahl und Art der eingesetzten Sondergläser.

Sirui bietet die Objektive der Sniper-Serie in drei verschiedenen Ausführungen an – in Schwarz, Weiß und Silber. Wenngleich die Autofokus-Objektive sich vor allem fürs Fotografieren empfehlen, bringen sie doch auch einige Eigenschaften mit, die Videofilmer freuen werden. So weisen sie ein einheitliches Filtergewinde von 58 Millimeter auf, der Fokusring lässt sich endlos drehen.

Die Objektive der Sniper-Serie kommen wahlweise mit Anschlüssen für Sony E, Fujifilm X und Nikon Z. Sie sollen noch ab Dezember 2023 für jeweils 389 Euro erhältlich sein, das Set aus dem gesamten Trio kostet 1109 Euro.

Weitere Informationen: Sirui Sniper auf der Webseite des Herstellers.