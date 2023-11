Fisheye No.2 Grape Jam

Groove zum Rhythmus der coolsten Kamera in der Stadt – deine Eintrittskarte in die Welt der unendlichen Kreativität!

Mittendrin statt nur dabei

Die Fisheye No. 2 Grape Jam steht bereit, um die analoge Welt gehörig aufzumischen! Sie entführt uns auf einen wilden Ritt durch die Welt der grenzenlosen Kreativität und bringt mit ihrem ultraweiten 170° Bildkreis das Ideenfeuer zum Lodern. Wir sprechen hier von umwerfend kugelrunden Schnappschüssen auf 35 mm Film, die dich wie eine turbogeladene Schallplatte durchdrehen lassen! Die superleichte Kamera für unterwegs ist mit ihrem lilafarbenen Mantel aus PU-Leder und dem knalligen Grün auf dem Sucher ein echter Hingucker und sorgt überall für Aufsehen und begeisterte Gesichter. Egal ob beim Tanzen in der Menge, Tricksen mit dem Skateboard oder waghalsigen Abfahrten im Tiefschnee, die abenteuerlustige Fisheye No.2 fühlt sich mitten in der Action am wohlsten und beschenkt uns mit atemberaubenden Momentaufnahmen.

Jede Aufnahme ist ein Erlebnis

Die Fisheye No. 2 Grape Jam ist die ultimative Begleiterin, um epische Momente auf Film zu bannen! Diese funky Kamera bietet Spaß für jeden: Beginner und Fortgeschrittene können sich mit einer bunten Palette kreativer Features nach Lust und Laune austoben – und das rund um die Uhr! Denn wenn die Nacht einbricht, fängt das Experimentieren erst so richtig an. Der kräftige, integrierte Blitz sorgt immer für genügend Licht und lebendige Schnappschüsse ohne Ende. Die Geduldigen unter euch lassen mit dem Bulbmodus jedes Zeitgefühl verschwinden oder stapeln Motiv über Motiv zu aufregenden Mehrfachbelichtungen. Wem das immer noch nicht aufregend genug ist, der lässt den praktischen, abnehmbaren Sucher links liegen und perfektioniert den Schuss aus der Hüfte. Welcher Typ du auch bist, die einzigartige Fisheyeperspektive bietet unendlich spannende Möglichkeiten, um unterhaltsame und verblüffende Analogbilder zu kreieren.

Technische Details

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 10 mm

Verschlusszeiten: Bulb (B), 1/100 (N)

Verfügbare Blenden: f/8

Fixfokus

Mehrfachbelichtungen: Ja

Stativanschluss: Nein

Kabelauslöser: Nein

Blitz: Eingebauter Blitz

Batterie: 1 × AA