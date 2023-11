TAMRON Lens Utility Mobile: Objektiv-Funktionen einfach mit dem Smartphone anpassen

„Erstens ermöglicht sie die Individualisierung zweier Bedienelemente des Objektivs: der Fokussiertaste und des Fokusrings. Zweitens kann ich damit den Fokus fern-steuern, um auf einen zuvor festgelegten Punkt scharfzustellen oder bei einer Videoaufnahme die Schärfe beliebig schnell zwischen zwei Punkten wandern zu lassen.“

Die TAMRON-Lens-Utility-Mobile-App bietet alle wesentlichen Funktionen der bekannten Desktop-Version. Einzige Ausnahme: Das Update der Objektiv-Firmware lässt sich weiterhin nur am Windows-PC oder Mac erledigen.

Im Fokus: TAMRON Lens Utility Mobile

Der Fokus des Objektivs ist ein großartiges Werkzeug, denn mit der Schärfe lässt sich etwa bei Videofilmen der Blick lenken. Wichtige Bildelemente können hervorgehoben werden, unwichtige verschwinden in Unschärfe. Mit der TAMRON-Lens-Utility-Mobile-App ist das jetzt so leicht wie nie. Ist das Objektiv per USB-C-Kabel mit dem Smartphone verbunden, können mehrere verschiedene Fokusfunktionen genutzt werden – entweder über die Fokussiertaste am Objektiv oder mithilfe des Handy-Displays. Dazu bietet die App grundsätzlich zwei Möglichkeiten: (1.) Objektiv einrichten und (2.) Fokus fernsteuern. Schauen wir uns die beiden Optionen einmal genauer an.

Objektiv einrichten

Zwei Bedienelemente der TAMRON-Objektive lassen sich im Bereich „Objektiv“ der TAMRON-Lens-Utility- Mobile-App individuell einrichten: die Fokussiertaste und der Fokusring. Die Fokussiertaste findet sich an der Seite des Objektivs. Sie ist der „Schlüssel“ zu mehreren Objektiv-Funktionen.